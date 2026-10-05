Drasztikus fordulat a magyar lakáspiacon: dörzsölhetik a tenyerüket a vevők, milliókat lehet lealkudni az árból

A magyar lakáspiac 2026 őszére egyértelműen a vevők piacává vált. A kereslet mérséklődésével árcsökkenés indult, és jelentősen megnőtt az eladó új építésű lakások száma. Miközben az adásvételek havi alapon élénkültek, a vásárlók alkupozíciója sokat javult az elmúlt hónapokban, ráadásul a lakásbiztosítások feltételei is kedvezőbbé váltak a tulajdonosok számára - derül ki az MBH heti ágazati kitekintőjéből.

Szeptemberben több mint kilencezer lakóingatlan cserélt gazdát, ami augusztushoz képest ugyan 16 százalékos élénkülést jelent, az egy évvel korábbi kiugró adatoktól azonban elmarad. Az év első kilenc hónapjában összesen mintegy 83 ezer tranzakció valósult meg. A harmadik negyedévre egyértelműen a vásárlók kerültek lépéselőnybe. A piac lelassult, az értékesítési idők megnőttek, és a korábbi drágulást egyre több helyen váltja fel az árcsökkenés. A piaci szereplők túlnyomó többsége már a kereslet visszaesését és az árak mérséklődését tapasztalja, ami jelentősen javítja a vevők esélyeit egy sikeres alku során.

Ez a tendencia az új építésű ingatlanok piacán is jól látszik. Két év alatt drasztikusan, közel 70 százalékkal nőtt az eladó új lakások kínálata, miközben a kereslet negyedével esett vissza. Jelenleg országosan mintegy tízezer új lakás vár gazdára. Ezzel szemben az új építésű családi házak piaca jóval stabilabb maradt, mivel ezek négyzetméterára kedvezőbb, így megfizethetőbb alternatívát nyújtanak.

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Egy új ház iránt átlagosan háromszor annyian érdeklődnek, mint egy társasházi lakás iránt. A szektor közeljövőjét ugyanakkor bizonytalanság árnyékolja be, mivel a 2026 végén lejáró, 5 százalékos kedvezményes lakásáfa sorsáról még mindig nincs döntés, amelynek esetleges kivezetése komoly visszalépést jelentene a piacon.

Az ingatlantulajdonosok számára viszont pozitív fejlemény, hogy a lakásbiztosítások ár-érték aránya javult. A tavaszi biztosítási kampánynak és az élesedő piaci versenynek köszönhetően a díjak enyhén csökkentek, miközben a biztosítók által nyújtott kártérítési összegek tíz százalékkal emelkedtek. Így az átlagosan évi 64 ezer forintos díjért ma már magasabb védelem jár, ami hatékonyan csökkenti az alulbiztosítottság kockázatát. A minősített fogyasztóbarát konstrukciók pedig a piaci átlagnál is érezhetően kedvezőbb feltételeket kínálnak.

A hazai lakhatási nehézségek azonban korántsem egyedülállóak Európában, és leginkább a fiatalokat sújtják. Az uniós statisztikák alapján a 15–29 éves korosztály több mint negyede él túlzsúfolt körülmények között. Bár Magyarország ezen a téren a középmezőnybe tartozik – elmaradva a legrosszabb helyzetű Romániától vagy Lettországtól –, a magas ingatlanárak miatt a megfelelő otthon megteremtése itthon is egyre nagyobb kihívást jelent a fiatal felnőttek számára.