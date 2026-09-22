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Nem luxuslakópark és nem is Aldi: mindenki azt találgatta, mi épül Siófokon a volt vursli helyén – most kiderült
Komoly találgatások indultak Siófokon arról, mi épül a Lidó és a Május 1. utca sarkán, azon a területen, ahol korábban a vursli szokott működni. A kérdőjeleknek most vége: a helyszínen egy vadászati múzeum létrehozása kezdődik meg, amelyhez egy igényes kávézó is kapcsolódik majd – számolt be a HírBalaton a város polgármesterének közösségi médiában közzétett bejegyzése alapján.
A siófoki terület lezárása után hamar beindultak a találgatások. A kommentelők között olyan tippek is akadtak, mi szerint egy társasház, akár 300 lakásos toronyház, lakópark vagy éppen Aldi épülhet a helyszínen. Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert azonban tisztázta, hogy a terület magántulajdonban van, a tulajdonos pedig a vonatkozó jogszabályok betartása mellett maga dönthet arról, mit kezd az ingatlannal.
A polgármester által idézett tulajdonosi tájékoztatás szerint egy régi álom és terv válik valóra a beruházással: vadászati múzeumot hoznak létre, amelyhez egy kávézó is kapcsolódik majd.
A tervek ennél jóval összetettebbek, de a rövid ismertetés szerint a múzeumban a világ különböző pontjairól származó vadfajokat mutatnák be. A kiállítás nemcsak az állatokról szólna: a hozzájuk kapcsolódó történetek, érdekességek és a vadászati kultúra értékei is helyet kapnának benne.
Mint kiderült, a kezdeményezés megálmodója és létrehozója a siófoki Gencsi Attila. A polgármester a tisztázás után sok sikert kívánt a beruházáshoz, és azt írta, ha elkészül, ő maga is az elsők között látogatná meg az új múzeumot.
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