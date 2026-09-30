2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Lidl szupermarket emblémái vagy jelei. A Lidl egy német nemzetközi diszkont kiskereskedelmi lánc.
Vásárlás

Új sztártermékek tarolják le a Lidl polcait: indulhat a roham a jóárasított márkákért

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 11:56

Új néven és átláthatóbb rendszerben találkozhatnak a Lidl vásárlói a kutyáknak és macskáknak szánt termékek egy részével. Az áruházlánc Max & Mila’s World néven három különböző termékvonalat vezet be, így a mindennapi eledeltől a speciálisabb igényekre szánt és gabonamentes termékekig több kategóriából is választhatnak a gazdik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Új márkanév alatt rendezte át kutyáknak és macskáknak szánt termékeinek egy részét a Lidl. A Max & Mila’s World néven futó kínálatban három különböző termékvonal jelenik meg, az alapvető napi tápláléktól az egyedi igényekre szánt termékeken át a gabonamentes eledelekig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cég közlése szerint az új márka célja, hogy egyszerűbb legyen eligazodni a kisállatoknak szánt termékek között. A kínálatban a Basic, az Advanced Care és a Gourmet termékcsalád kapott helyet.

Kapcsolódó cikkeink:

A Basic termékek a mindennapi etetésre készülnek, míg az Advanced Care kategóriába az egyes életszakaszokhoz, illetve különböző igényekhez igazított eledelek kerülnek. A Gourmet termékcsalád gabonamentes, és ezeknél az eledeleknél a hús az elsődleges összetevő.

A kínálat nemcsak állateledelből áll: higiéniai termékek, valamint kutyáknak és macskáknak szánt kiegészítők és játékok is szerepelnek benne.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A vállalat tájékoztatása szerint a termékek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy mesterséges színezéket, és megfelelnek az Európai Állateledel-ipari Szövetség (FEDIAF) vonatkozó iránymutatásainak. Ezek többek között a tápanyag-összetételre, az állatok különböző életszakaszaira és az energiaigényre vonatkozó ajánlásokat tartalmaznak.

A közlemény szerint a boltlánc az új márkával egységes név alatt kívánja kezelni a kutyáknak és macskáknak szánt kínálatának ezt a részét.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #lidl #macska #kiskereskedelem #márka #áruházlánc #termékek #kisállat #boltlánc #kutyák #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:30
14:17
13:58
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 30.
Hatalmas a szükség ezekre a magyar dolgozókra: jön a béremelés, kapkodnak a jelentkezőkért
2026. szeptember 30.
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
2
3 hete
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
3
3 hete
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
4
2 hete
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
5
1 hónapja
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 14:30
Kitálalt az Aldi vezére: így húzzák le a vásárlókat a boltok a hűségkártyákkal?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 13:36
Megrángatták a forintot a délelőtti órákban: hirtelen fordulat jött, de a java még csak most következik
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 14:34
Borul a mérleg: drasztikusan romlott a külkereskedelmi egyenlegünk