Új sztártermékek tarolják le a Lidl polcait: indulhat a roham a jóárasított márkákért

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Új néven és átláthatóbb rendszerben találkozhatnak a Lidl vásárlói a kutyáknak és macskáknak szánt termékek egy részével. Az áruházlánc Max & Mila’s World néven három különböző termékvonalat vezet be, így a mindennapi eledeltől a speciálisabb igényekre szánt és gabonamentes termékekig több kategóriából is választhatnak a gazdik.
Új márkanév alatt rendezte át kutyáknak és macskáknak szánt termékeinek egy részét a Lidl. A Max & Mila’s World néven futó kínálatban három különböző termékvonal jelenik meg, az alapvető napi tápláléktól az egyedi igényekre szánt termékeken át a gabonamentes eledelekig.
A cég közlése szerint az új márka célja, hogy egyszerűbb legyen eligazodni a kisállatoknak szánt termékek között. A kínálatban a Basic, az Advanced Care és a Gourmet termékcsalád kapott helyet.
A Basic termékek a mindennapi etetésre készülnek, míg az Advanced Care kategóriába az egyes életszakaszokhoz, illetve különböző igényekhez igazított eledelek kerülnek. A Gourmet termékcsalád gabonamentes, és ezeknél az eledeleknél a hús az elsődleges összetevő.
A kínálat nemcsak állateledelből áll: higiéniai termékek, valamint kutyáknak és macskáknak szánt kiegészítők és játékok is szerepelnek benne.
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A vállalat tájékoztatása szerint a termékek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy mesterséges színezéket, és megfelelnek az Európai Állateledel-ipari Szövetség (FEDIAF) vonatkozó iránymutatásainak. Ezek többek között a tápanyag-összetételre, az állatok különböző életszakaszaira és az energiaigényre vonatkozó ajánlásokat tartalmaznak.
A közlemény szerint a boltlánc az új márkával egységes név alatt kívánja kezelni a kutyáknak és macskáknak szánt kínálatának ezt a részét.
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