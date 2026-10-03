Teszten 26 márka kávéfőzői: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni

Egy 34 ezer forintos kávéfőzővel is készülhet ugyanolyan kiváló normál eszpresszó, mint egy 250 ezressel. A Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztjéből többek között az is kiderül, mennyit kell várni a kávéra, mekkora zajjal jár a kávéfőzés, és mennyi bajlódást jelent a gép tisztítása. Ezek a különbségek nap mint nap érezhetők, ezért vásárláskor legalább annyira érdemes figyelni rájuk, mint az árcédulára.

A vizsgálatban 26 márka 168 automata, manuális és kapszulás kávéfőzője szerepelt. A gépeket 28 vizsgálati szempont alapján értékelték, és 59 technikai paraméterüket rögzítették.

A tesztben szereplő árak 21 000 és 1 157 000 forint között mozogtak. A választásnál érdemes a saját szokásainkból kiindulni: egy gyors reggeli presszóhoz keresünk gépet, vagy a család többféle kávéját szeretnénk elkészíteni vele?

Ha jó kávét szeretnél, drága gépet kell venned?

A 34 000 Ft átlagárú Tristar CM-2301 a normál eszpresszóra ugyanolyan kiváló értékelést kapott, mint a 250 000 Ft átlagárú DeLonghi ECAM320.70 Magnifica Plus. Ez nem jelenti azt, hogy a két gép mindenben egyformán teljesít, de jól mutatja: a magasabb ár önmagában nem garancia a jobb minőségre minden szempontból.

Az összpontszám mellett ezért a részletes eredmények is számítanak. Más lehet jó választás annak, aki egy egyszerű presszókávét készít, és annak, aki esetleg cappuccinót is.

Jó presszó után sem biztos a jó cappuccino

A Smeg BCC13 és a Sage the Bambino SES450BSS eszpresszóban a jobbak közé tartozott, a cappuccino összesített értékelésében viszont a leggyengébb eredményt kapták.

A 142 tesztelt, cappuccinokészítésre alkalmas gép közül két DeLonghi kávéfőzővel voltak összességében a legelégedettebbek a tesztelők. Az értékelésbe az ital mellett a tejhabosítás és a tejhabosító tisztítása is beleszámított.

Néhány másodperc vagy több mint három perc

A készülékek üzemkész állapotának elérése (felfűtési idő) a mérési adatok alapján 4 mp és közel 3,5 perc között alakultak. Az eszpresszó elkészítése ezután további 12 mp – 131 mp időt igényelt. A reggeli indulás előtt nem mindegy, mennyit várunk a kávéra, különösen akkor, ha egymás után többen használják a gépet.

A teszt arra is kitért, mennyire egyenletes az egymás után készülő italok hőmérséklete, fröccsen-e kávé a csészén kívülre, illetve csöpög-e a gép a főzés után. Ezek apróságnak tűnhetnek, de a pult törölgetése és az eltérő hőmérsékletű kávék könnyen a mindennapi használat bosszúságai lehetnek.

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A tisztítás is a kávézás része

A reggeli kávéval nem feltétlenül érnek véget a gép körüli teendők: a gyűjtőtálcát és a zacctartályt üríteni, a tejhabosítót tisztítani kell. Vásárlás előtt érdemes például megnézni, hogy a víztartály a konyhaszekrény alatt is könnyen kivehető-e, vagy minden feltöltéshez előre kell húzni a gépet. A tesztben ezért a kezelés mellett a rendszeres tisztítás és a vízkőtlenítés egyszerűségét is értékelték.

A zaj is számít

Az eszpresszó készítése közben mért zajszintek 55 és 83 dB között mozogtak. Korai kávéfőzésnél vagy a nappalival egybenyitott konyhában ez különösen lényeges szempont.

A Siemens EQ300 TF305E04 és EQ300 TF303E01 hangját és rezgését összesítésben a legkevésbé elviselhetőnek értékelték, miközben a Siemens EQ900 TQ903R09 az egyik leghalkabb gép lett. Ugyanazon márkán belül is érdemes tehát alaposan körbenézni.

Összességében

Az eszpresszókat tíz profi barista részvételével, vakon kóstolták. Az összértékelésbe különböző súllyal számítottak bele a vizsgált szempontok: eszpresszó készítése 40%, használhatóság 30%, cappuccino 10%, zaj 10%, energiafogyasztás 5%, személyre szabhatóság 5%.

A tesztelt gépek átlagosan 65%-os eredményt értek el összesítésben. Ennél jobban a Beko, Bialetti, Bosch, DeLonghi, Gaggia, Jura, Kitchen Aid, Krups, Melitta, Philips, Saeco, Siemens és a Tristar egyes termékei teljesítettek. A legjobbak között végzett a teszt legolcsóbb, 21 000 Ft-os átlagárú kávéfőzője is. A legjobb eredmény összesítésben 76% lett. A részletes teszteredmények hozzáféréssel megtekinthetőek a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt oldalán.