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Vásárlás

Jön a NAV nagy őszi árverése: fillérekért vehetsz márkás divat- és elektronikai cikkeket, luxusórákat is

Pénzcentrum
2026. október 1. 19:32

Holnap, azaz október 2-án indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legújabb elektronikus árverése, amelyen egy távol-keleti áruház szinte teljes árukészlete kerül kalapács alá. A négynapos aukción magánszemélyek és vállalkozások egyaránt licitálhatnak a teljesen új termékekre, amelyeket a szabályok értelmében akár a kikiáltási ár feléért is megszerezhetnek.

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Az eladásra kínált termékpaletta rendkívül széles, és annak minden darabja kifogástalan állapotú. A licitálók divat- és elektronikai cikkek, órák, autós kiegészítők, játékok, valamint kisállat-felszerelések közül válogathatnak. Ezek mellett olyan mindennapi vagy éppen különlegesebb árucikkek is gazdára várnak, mint a bőröndök, ágyneműk, indítókábelek, akkumulátoros hangszórók, vagy egy beszélő plüsskaktusz.

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Az aukción való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A vásárlás pontos feltételei és a teljes kínálat a NAV hivatalos elektronikus árverési felületén érhetők el - közölte a NAV.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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