Jön a NAV nagy őszi árverése: fillérekért vehetsz márkás divat- és elektronikai cikkeket, luxusórákat is

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Holnap, azaz október 2-án indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legújabb elektronikus árverése, amelyen egy távol-keleti áruház szinte teljes árukészlete kerül kalapács alá. A négynapos aukción magánszemélyek és vállalkozások egyaránt licitálhatnak a teljesen új termékekre, amelyeket a szabályok értelmében akár a kikiáltási ár feléért is megszerezhetnek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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