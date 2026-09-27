Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből

Már megint bőven a bolti átlagár alatt adja a Lidl az egyik legdrágább hazai hentesárut, és most még olcsóbban, mint februárban. A szerkesztőségünk által lefotózott polccímke szerint kilónként alig harmadát kell fizetni annak, amennyit a KSH szerint a boltokban átlagosan elkérnek érte. Van persze egy apró szépséghiba, de aki otthon úgyis felkockázza, annak ez aligha számít.

Ismét akciós nemespenészes szalámivéget árul a Lidl. A kilóár most 2990 forint, ami nagyjából harmada annak, amennyit a KSH szerint egy kiló téliszalámiért átlagosan fizetni kell a boltokban. Szerkesztőségünk munkatársa a diszkontlánc budapesti, Megyeri úti áruházában fotózta (lásd nyitóképünkön) le a vákuumfóliás csomagokat „szuper ár” feliratú polccímkével. A Lidl központilag szerzi be az árut, így az akció valószínűleg a legtöbb hazai üzletében elérhető.

Ugyanezzel a termékkel február végén már foglalkoztunk. Akkor 3199 forint volt a kilója, most 209 forinttal, vagyis 6,5 százalékkal olcsóbb. Érdekes részlet, hogy a csomagok saját címkéjén még a régi, 3199 forintos egységár áll. Egy 0,403 kilós csomagon például 1289 forint szerepel, a 2990 forintos polcárral viszont 1205 forintba kerülne. A címke szerint a gyártó a Pick Szeged Zrt., 100 gramm késztermékhez legalább 152 gramm sertéshúst használtak fel, a minőségmegőrzési idő pedig 2026. november 10.

A boltokban a rendes téliszalámi ára is lejjebb ment, de jóval kevésbé. A KSH havi átlagár-statisztikája szerint februárban kilónként 10 540 forintba került. Tavasszal lassan csökkent, márciusban 10 400, áprilisban 10 420, májusban 10 280 forint volt, augusztusban pedig 10 070 forint. Ez a tavaszi hónapok átlagánál 2,9 százalékkal, a februári árnál 4,5 százalékkal kevesebb. A szalámivég ára februárban az átlagár 30,4 százaléka volt, most 29,7 százaléka. Egy 40 dekás csomag most nagyjából 1200 forint, ugyanennyi szeletelt téliszalámi az átlagárral számolva körülbelül 4060 forintba kerülne.

Hosszabb távon is jól látszik a változás. A téliszalámi átlagára 2023 februárjában tetőzött kilónként 13 000 forinton, az augusztusi ár ennél 22,5 százalékkal kevesebb. A 2022 januári 9070 forintnál viszont még mindig jóval drágább. Az elmúlt két évben ősszel sem esett érdemben az ára: 2024 szeptembere és decembere között 10 780 és 10 910 forint, 2025-ben ugyanebben az időszakban 10 290 és 10 720 forint között mozgott.

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A szalámivég a szeletelés mellékterméke. A rúd két vége nem fér bele a szabályos szeletelt kiszerelésekbe, ezért külön csomagolva kerül a polcra, pedig ugyanabból a szalámiból van. Szép, egyforma szeleteket nem lehet belőle vágni, a csomagokban vegyesen vannak a félgömb alakú végek és a kisebb darabok. Salátába, rakott ételekbe, pizzára, tésztába vagy hidegtálra viszont ugyanúgy jó, mint a drágább rúdszalámi. A Lidl nem először árulja így: a Pénzcentrum már évekkel ezelőtt is visszatérő akcióként írt róla.