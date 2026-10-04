2026. október 4. vasárnap Ferenc
15 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
vihar, ház, károk, viharkár, viharkárok, biztosítás, ingatlan
Otthon

Megroppant a fővárosi lakáspiac? Potom pénzért, 22 millióért szórják ki az ingatlanokat, de van egy bökkenő

Pénzcentrum
2026. október 4. 15:27

Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac, miközben egyre több eladó ingatlan jelenik meg a kínálatban, a vevők viszont óvatosabban válogatnak. A fővárosi használt lakások medián négyzetméterára szeptemberben 1,41 millió forint körül alakult, de kerületenként és ingatlantípusonként óriási különbségek vannak, és a legolcsóbb hirdetések között már 500 ezer forint alatti négyzetméterárra is lehet példát találni. A Pénzcentrum megnézte, milyen lakásokat lehet most 20–25 millió forint körül venni Budapesten.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt hónapokban látványosan lefékeződött a budapesti lakásárak emelkedése, miközben a kínálat újra növekedésnek indult. A legfrissebb adatok szerint szeptemberben már közel 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők országosan, miközben a telefonos érdeklődések száma mindössze 1 százalékkal nőtt augusztushoz képest. Budapesten még látványosabb a különbség, a kereslet 2024 szeptemberéhez képest 20 százalékkal maradt el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A piac ezzel egyre inkább a vevők felé billenhet. Az ingatlan.com adatai szerint augusztusban Budapesten 0,1 százalékkal csökkentek a lakásárak havi alapon, szeptember elején pedig a használt lakások és házak medián négyzetméterára 1,41 millió forint volt, ugyanannyi, mint egy hónappal korábban. Éves szinten még 4,1 százalékos drágulás látszott, de ez már messze van az egy évvel korábbi lendülettől.

Közben az eladók egyre nagyobb számban jelennek meg a piacon. Szeptemberben 26 százalékkal több lakóingatlant hirdettek meg, mint augusztusban, miközben a kereslet csupán 1 százalékkal nőtt. Ez a különbség idővel arra kényszerítheti az eladókat, hogy reálisabb árat szabjanak, vagy nagyobb engedményt adjanak a komoly érdeklődőknek.

Budapesten már nem mindenhol drágulnak a lakások

A Duna House augusztusi adatai még élesebb különbségeket mutattak a fővároson belül. A használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budán 1,598 millió, a belvárosban 1,403 millió, Pest külsőbb részein pedig 1,095 millió forint volt. Éves alapon Pest még 10 százalékos, Buda 4 százalékos drágulást produkált, a belvárosban viszont már 3 százalékos visszaesést mértek.

A vevőknek ráadásul egyre több idejük van alkudozni. A budapesti használt téglalakások értékesítési ideje augusztusban Pest területén 100 napra, Budán 92 napra, a belvárosban pedig 88 napra nőtt. Az utolsó árengedmény mindhárom részpiacon nagyjából 4 százalék körül alakult.

A kínálati árak között ugyanakkor továbbra is óriási különbségek vannak. Az ingatlan.com szeptember eleji adatai szerint a főváros legdrágább kerületeiben 1,77–2,03 millió forint között mozgott a medián négyzetméterár. Ezzel szemben a XXIII. kerületben 949 ezer, a XX. és XXI. kerületben valamivel több mint 1 millió, a XVIII. kerületben pedig 1,05 millió forint körüli érték jellemezte a piacot.

Mit kínál a piac?

A Pénzcentrum most összeszedte a legolcsóbb pesti lakásokat, az ingatlanokat az ingatlan.com kereső alapján gyűjtöttük ki. Fontos szempont volt, hogy budapesti ingatlanok legyenek. Ne legyen életjáradékos, ne tulajdonrészt és ne önkormányzati bérlakáscsere keretlében kínálják őket. A gyűjtés az október 2-ai állapotot tükrözte. 

A budapesti olcsóbb lakások között is figyelemre méltó a XX. kerületi Bajza közben meghirdetett, 30 négyzetméteres tégla lakás. Az ingatlanért 21,9 millió forintot kérnek, ami mintegy 730 ezer forintos négyzetméterárat jelent. A földszinti, 1+1 félszobás lakás egy 1950 előtt épült, földszintes épületben található.

A lakás felújítandó állapotú, ugyanakkor a nyílászárók cseréje már megtörtént. Jelenleg konyhából, nappaliból és hálószobából áll, a nappali és a háló azonban a hirdetés szerint könnyedén egybenyitható. A fűtésről gázkonvektor gondoskodik, a fürdőszoba és a WC egy helyiségben kapott helyet.

Az ingatlan legnagyobb előnye a méretéhez képest meglehetősen nagy, 40 négyzetméteres saját hátsó kert, amelyre a nappaliból, egy teraszajtón keresztül lehet kijutni. A lakás egy öt lakásból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan része, a parkolás pedig közterületen lehetséges. A lakás fafödémes, a hirdetés szerint a gerendák jó állapotban vannak. A teljes felújítás miatt a vételár mellett számolni kell további költségekkel is, cserébe azonban egy saját kerttel rendelkező, kis alapterületű budapesti ingatlan alakítható ki belőle.

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

A második lakás esetében 21,9 millió forintért kínálnak egy 25 négyzetméteres, frissen felújított, azonnal költözhető ingatlant Budapest VIII. kerületében, az Orczynegyedben. Az egy szobás lakóhely mintegy 876 ezer forintos négyzetméteráron kerül piacra, és egy 1950 előtt épült, hatemeletes társasház szuterénszintjén található.

A lakás egyik előnye, hogy a szuterén ellenére ablakos, így utcai kilátással és déli tájolással rendelkezik. Összkomfortos, a fűtést elektromos fűtőpanel biztosítja, a fürdőszoba és a WC egy helyiségben kapott helyet. A házban lift is működik.

A hirdetés szerint az ingatlan többféle hasznosításra is alkalmas, elhelyezkedése pedig kifejezetten belvárosias. Az Orczy-kert, a Kálvária tér, a Teleki téri piac és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is a közelben található, miközben a környéken üzletek, szolgáltatások és tömegközlekedési lehetőségek is könnyen elérhetők. A lakás nem rendelkezik kertkapcsolattal, a parkolás közterületen, fizetős övezetben lehetséges. A 25 négyzetméteres alapterület és a szuterén elhelyezkedés miatt elsősorban azok számára lehet érdekes, akik az alacsonyabb vételárért cserébe a belvároshoz közeli, felújított ingatlant keresnek.

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

A következőként szintén 21,9 millió forintért kínálnak egy 30 négyzetméteres, teljes körűen felújított szuteréningatlant Budapest X. kerületében, Ligettelek városrészében, a Szent László-templom közelében. Az 1+1 félszobás ingatlan négyzetméterára 730 ezer forint.

A hirdetés szerint az ingatlan műszaki és esztétikai szempontból is jó állapotban van. A felújítás során a villamos vezetékeket is kicserélték, korszerű műanyag nyílászárókat építettek be, a fűtésről pedig elektromos fűtőpanelek gondoskodnak. Különlegessége a 3,2 méteres belmagasság, ami a szuterén elhelyezkedés ellenére tágasabb térérzetet ad.

Van azonban egy lényeges sajátossága. Az ingatlan hivatalosan nem lakás besorolású, bár a hirdetés szerint kialakítása és jelenlegi funkciója alapján teljes értékű lakhatásra alkalmas. Ezért vásárlás előtt érdemes külön ellenőrizni a tulajdoni lapot és az ingatlan jogi besorolását.

A lokáció tömegközlekedési szempontból kedvező. A közelben elérhető többek között a 3-as és a 62-es villamos, valamint több buszjárat, Kőbánya alsó vasútállomása pedig szintén sétatávolságra található. Az ingatlan így azoknak lehet érdekes, akik alacsonyabb vételár mellett keresnek felújított, jó közlekedésű budapesti ingatlant.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

A negyedik ingatlan egy tipikus befektetési lakás. A leírás alapján 21,9 millió forintért kínálnak eladásra egy 44 négyzetméteres, felújítandó téglalakást Budapest XXI. kerületében, Csepelen, a Csőgyár utcában. A hirdetés adatai szerint az ingatlan 3 szobás, földszinti, udvari kilátású, négyzetméterára pedig mindössze mintegy 498 ezer forint.

A lakás egy mindössze három lakásból álló, rendezett udvarban található, osztatlan közös tulajdonban, használati megosztással. Az ingatlan teljes felújítást igényel, a két külön nyíló szoba ugyanakkor jól alakítható alapot adhat saját otthon kialakításához. A fűtést gázkazán biztosítja.

Az ingatlan egyik legnagyobb előnye a 17 négyzetméteres erkély, illetve a kertkapcsolat. Parkolás udvari beállóban lehetséges, ami szintén értékes plusz egy budapesti ingatlannál. A hirdetés szerint a környéken boltok, iskola, óvoda és buszmegálló is néhány perc alatt elérhető.

A lakás alacsony négyzetméterára miatt különösen érdekes lehet azoknak, akik nem riadnak vissza a teljes felújítástól, és saját igényeik szerint alakítanák át az ingatlant. Az osztatlan közös tulajdon és a használati megosztás miatt azonban vásárlás előtt itt is érdemes alaposan ellenőrizni a tulajdoni és használati viszonyokat.

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

Ötödikként 22,5 millió forintért kínálnak egy 26 négyzetméteres, felújított ingatlant Budapest VII. kerületében, a Bethlen Gábor utcában. A kétszobás, ablakos szuterén négyzetméterára mintegy 865 ezer forint, az ingatlan pedig a hirdetés szerint azonnal használatba vehető.

A felújított belső és a belvárosi elhelyezkedés mellett a hirdetés elsősorban befektetési lehetőségként pozicionálja az ingatlant. A Keleti pályaudvar, a metró- és buszjáratok, valamint számos üzlet, szolgáltatás és egyetem is a közelben található, ezért a hirdető szerint diákok vagy fiatal párok számára is könnyen kiadható lehet.

Van azonban egy lényeges korlát. Az ingatlan nem lakás besorolású, használati megosztóval értékesítik, és a hirdetés szerint a besorolása miatt nem hitelezhető. Ez azt jelenti, hogy a vevőnek a teljes vételárat más forrásból kell előteremtenie, így az Otthon Start kedvezményes hitel sem vehető igénybe.

Az alacsony fenntartási költséget és a kiadhatóságot a hirdetés az ingatlan további előnyei között emeli ki. A konstrukció ugyanakkor azok számára lehet elsősorban érdekes, akik készpénzből vásárolnának belvárosi, felújított ingatlant, és befektetési célra keresnek alternatívát.

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

A mostani kínálat jól mutatja, hogy Budapesten 20–25 millió forint körül már lehet ingatlant találni, de ezek jellemzően valamilyen kompromisszumot követelnek. A legolcsóbb négyzetméterárhoz például felújítási igény, szuterén elhelyezkedés vagy osztatlan közös tulajdon társulhat.

A jogi besorolásra különösen érdemes figyelni. A nem lakásként nyilvántartott ingatlanoknál a finanszírozás is problémát jelenthet, ahogy azt a VII. és X. kerületi példák is mutatják. Az alacsony vételár ezért önmagában nem jelenti azt, hogy az adott ingatlan a legjobb vétel.

A piaci környezet ugyanakkor most kedvezőbb lehet azoknak, akik vásárolnának. A Zenga adatai szerint a harmadik negyedévben országosan mindössze 0,5 százalékkal emelkedtek a meghirdetett lakóingatlanok árai negyedéves alapon, Budapesten pedig gyakorlatilag stagnálás alakult ki. A nyári hónapokban a fővárosi kereslet 47 százalékkal volt gyengébb az egy évvel korábbinál.

A Fundamenta szeptemberi felmérése szintén fordulatról árulkodik. A válaszadók több mint 91 százaléka már csökkenő keresletet érzékelt a saját régiójában, 56,7 százalékuk pedig valamilyen mértékű árcsökkenésről számolt be. A budapesti piacon érzékelték a legnagyobb mértékű árcsökkenést.

Mindez még nem jelent általános budapesti áresést. Inkább arról van szó, hogy a vevőknek egyre több választási lehetőségük van, miközben az eladóknak hosszabb értékesítési idővel és erősebb alkupozícióval kell számolniuk. A túlárazott ingatlanoknál így egyre nehezebb lehet tartani a korábbi árszintet, a reálisan árazott, jó állapotú lakások viszont továbbra is gyorsabban gazdára találhatnak.

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #befektetés #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #Budapest #olcsó #lakáspiac #ingatlanpiac #négyzetméterár #ingatlan.com

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:06
15:27
14:52
14:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 3.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2026. október 4.
Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés
2026. október 4.
Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok
2026. október 3.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hat hazai régióban már minden második halálért ez felel
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 4. vasárnap
Ferenc
40. hét
Október 4.
A világűr hete (okt 4-10)
Október 4.
Az állatok világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
3
2 hete
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
4
2 hete
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
5
2 hete
Tömegek menekülnek Budapestről: ide költöznek most az élelmes magyarok a méregdrága árak elől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten vasárnap, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 14:52
Zivatarok söprik ki a kellemes, napos őszi időt a jövő héten: metszően hideg hajnalokra, esőre és szélre is készülhetünk
Agrárszektor  |  2026. október 4. 15:28
Riasztó jelentés látott napvilágot: itt már készülhetnek a legrosszabbra?