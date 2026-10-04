Megroppant a fővárosi lakáspiac? Potom pénzért, 22 millióért szórják ki az ingatlanokat, de van egy bökkenő

Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac, miközben egyre több eladó ingatlan jelenik meg a kínálatban, a vevők viszont óvatosabban válogatnak. A fővárosi használt lakások medián négyzetméterára szeptemberben 1,41 millió forint körül alakult, de kerületenként és ingatlantípusonként óriási különbségek vannak, és a legolcsóbb hirdetések között már 500 ezer forint alatti négyzetméterárra is lehet példát találni. A Pénzcentrum megnézte, milyen lakásokat lehet most 20–25 millió forint körül venni Budapesten.

Az elmúlt hónapokban látványosan lefékeződött a budapesti lakásárak emelkedése, miközben a kínálat újra növekedésnek indult. A legfrissebb adatok szerint szeptemberben már közel 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők országosan, miközben a telefonos érdeklődések száma mindössze 1 százalékkal nőtt augusztushoz képest. Budapesten még látványosabb a különbség, a kereslet 2024 szeptemberéhez képest 20 százalékkal maradt el.

A piac ezzel egyre inkább a vevők felé billenhet. Az ingatlan.com adatai szerint augusztusban Budapesten 0,1 százalékkal csökkentek a lakásárak havi alapon, szeptember elején pedig a használt lakások és házak medián négyzetméterára 1,41 millió forint volt, ugyanannyi, mint egy hónappal korábban. Éves szinten még 4,1 százalékos drágulás látszott, de ez már messze van az egy évvel korábbi lendülettől.

Közben az eladók egyre nagyobb számban jelennek meg a piacon. Szeptemberben 26 százalékkal több lakóingatlant hirdettek meg, mint augusztusban, miközben a kereslet csupán 1 százalékkal nőtt. Ez a különbség idővel arra kényszerítheti az eladókat, hogy reálisabb árat szabjanak, vagy nagyobb engedményt adjanak a komoly érdeklődőknek.

Budapesten már nem mindenhol drágulnak a lakások

A Duna House augusztusi adatai még élesebb különbségeket mutattak a fővároson belül. A használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budán 1,598 millió, a belvárosban 1,403 millió, Pest külsőbb részein pedig 1,095 millió forint volt. Éves alapon Pest még 10 százalékos, Buda 4 százalékos drágulást produkált, a belvárosban viszont már 3 százalékos visszaesést mértek.

A vevőknek ráadásul egyre több idejük van alkudozni. A budapesti használt téglalakások értékesítési ideje augusztusban Pest területén 100 napra, Budán 92 napra, a belvárosban pedig 88 napra nőtt. Az utolsó árengedmény mindhárom részpiacon nagyjából 4 százalék körül alakult.

A kínálati árak között ugyanakkor továbbra is óriási különbségek vannak. Az ingatlan.com szeptember eleji adatai szerint a főváros legdrágább kerületeiben 1,77–2,03 millió forint között mozgott a medián négyzetméterár. Ezzel szemben a XXIII. kerületben 949 ezer, a XX. és XXI. kerületben valamivel több mint 1 millió, a XVIII. kerületben pedig 1,05 millió forint körüli érték jellemezte a piacot.

Mit kínál a piac?

A Pénzcentrum most összeszedte a legolcsóbb pesti lakásokat, az ingatlanokat az ingatlan.com kereső alapján gyűjtöttük ki. Fontos szempont volt, hogy budapesti ingatlanok legyenek. Ne legyen életjáradékos, ne tulajdonrészt és ne önkormányzati bérlakáscsere keretlében kínálják őket. A gyűjtés az október 2-ai állapotot tükrözte.

A budapesti olcsóbb lakások között is figyelemre méltó a XX. kerületi Bajza közben meghirdetett, 30 négyzetméteres tégla lakás. Az ingatlanért 21,9 millió forintot kérnek, ami mintegy 730 ezer forintos négyzetméterárat jelent. A földszinti, 1+1 félszobás lakás egy 1950 előtt épült, földszintes épületben található.

A lakás felújítandó állapotú, ugyanakkor a nyílászárók cseréje már megtörtént. Jelenleg konyhából, nappaliból és hálószobából áll, a nappali és a háló azonban a hirdetés szerint könnyedén egybenyitható. A fűtésről gázkonvektor gondoskodik, a fürdőszoba és a WC egy helyiségben kapott helyet.

Az ingatlan legnagyobb előnye a méretéhez képest meglehetősen nagy, 40 négyzetméteres saját hátsó kert, amelyre a nappaliból, egy teraszajtón keresztül lehet kijutni. A lakás egy öt lakásból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan része, a parkolás pedig közterületen lehetséges. A lakás fafödémes, a hirdetés szerint a gerendák jó állapotban vannak. A teljes felújítás miatt a vételár mellett számolni kell további költségekkel is, cserébe azonban egy saját kerttel rendelkező, kis alapterületű budapesti ingatlan alakítható ki belőle.

Kép: Ingatlan.com

A második lakás esetében 21,9 millió forintért kínálnak egy 25 négyzetméteres, frissen felújított, azonnal költözhető ingatlant Budapest VIII. kerületében, az Orczynegyedben. Az egy szobás lakóhely mintegy 876 ezer forintos négyzetméteráron kerül piacra, és egy 1950 előtt épült, hatemeletes társasház szuterénszintjén található.

A lakás egyik előnye, hogy a szuterén ellenére ablakos, így utcai kilátással és déli tájolással rendelkezik. Összkomfortos, a fűtést elektromos fűtőpanel biztosítja, a fürdőszoba és a WC egy helyiségben kapott helyet. A házban lift is működik.

A hirdetés szerint az ingatlan többféle hasznosításra is alkalmas, elhelyezkedése pedig kifejezetten belvárosias. Az Orczy-kert, a Kálvária tér, a Teleki téri piac és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is a közelben található, miközben a környéken üzletek, szolgáltatások és tömegközlekedési lehetőségek is könnyen elérhetők. A lakás nem rendelkezik kertkapcsolattal, a parkolás közterületen, fizetős övezetben lehetséges. A 25 négyzetméteres alapterület és a szuterén elhelyezkedés miatt elsősorban azok számára lehet érdekes, akik az alacsonyabb vételárért cserébe a belvároshoz közeli, felújított ingatlant keresnek.

Kép: Ingatlan.com

A következőként szintén 21,9 millió forintért kínálnak egy 30 négyzetméteres, teljes körűen felújított szuteréningatlant Budapest X. kerületében, Ligettelek városrészében, a Szent László-templom közelében. Az 1+1 félszobás ingatlan négyzetméterára 730 ezer forint.

A hirdetés szerint az ingatlan műszaki és esztétikai szempontból is jó állapotban van. A felújítás során a villamos vezetékeket is kicserélték, korszerű műanyag nyílászárókat építettek be, a fűtésről pedig elektromos fűtőpanelek gondoskodnak. Különlegessége a 3,2 méteres belmagasság, ami a szuterén elhelyezkedés ellenére tágasabb térérzetet ad.

Van azonban egy lényeges sajátossága. Az ingatlan hivatalosan nem lakás besorolású, bár a hirdetés szerint kialakítása és jelenlegi funkciója alapján teljes értékű lakhatásra alkalmas. Ezért vásárlás előtt érdemes külön ellenőrizni a tulajdoni lapot és az ingatlan jogi besorolását.

A lokáció tömegközlekedési szempontból kedvező. A közelben elérhető többek között a 3-as és a 62-es villamos, valamint több buszjárat, Kőbánya alsó vasútállomása pedig szintén sétatávolságra található. Az ingatlan így azoknak lehet érdekes, akik alacsonyabb vételár mellett keresnek felújított, jó közlekedésű budapesti ingatlant.

Kép: Ingatlan.com

A negyedik ingatlan egy tipikus befektetési lakás. A leírás alapján 21,9 millió forintért kínálnak eladásra egy 44 négyzetméteres, felújítandó téglalakást Budapest XXI. kerületében, Csepelen, a Csőgyár utcában. A hirdetés adatai szerint az ingatlan 3 szobás, földszinti, udvari kilátású, négyzetméterára pedig mindössze mintegy 498 ezer forint.

A lakás egy mindössze három lakásból álló, rendezett udvarban található, osztatlan közös tulajdonban, használati megosztással. Az ingatlan teljes felújítást igényel, a két külön nyíló szoba ugyanakkor jól alakítható alapot adhat saját otthon kialakításához. A fűtést gázkazán biztosítja.

Az ingatlan egyik legnagyobb előnye a 17 négyzetméteres erkély, illetve a kertkapcsolat. Parkolás udvari beállóban lehetséges, ami szintén értékes plusz egy budapesti ingatlannál. A hirdetés szerint a környéken boltok, iskola, óvoda és buszmegálló is néhány perc alatt elérhető.

A lakás alacsony négyzetméterára miatt különösen érdekes lehet azoknak, akik nem riadnak vissza a teljes felújítástól, és saját igényeik szerint alakítanák át az ingatlant. Az osztatlan közös tulajdon és a használati megosztás miatt azonban vásárlás előtt itt is érdemes alaposan ellenőrizni a tulajdoni és használati viszonyokat.

Kép: Ingatlan.com

Ötödikként 22,5 millió forintért kínálnak egy 26 négyzetméteres, felújított ingatlant Budapest VII. kerületében, a Bethlen Gábor utcában. A kétszobás, ablakos szuterén négyzetméterára mintegy 865 ezer forint, az ingatlan pedig a hirdetés szerint azonnal használatba vehető.

A felújított belső és a belvárosi elhelyezkedés mellett a hirdetés elsősorban befektetési lehetőségként pozicionálja az ingatlant. A Keleti pályaudvar, a metró- és buszjáratok, valamint számos üzlet, szolgáltatás és egyetem is a közelben található, ezért a hirdető szerint diákok vagy fiatal párok számára is könnyen kiadható lehet.

Van azonban egy lényeges korlát. Az ingatlan nem lakás besorolású, használati megosztóval értékesítik, és a hirdetés szerint a besorolása miatt nem hitelezhető. Ez azt jelenti, hogy a vevőnek a teljes vételárat más forrásból kell előteremtenie, így az Otthon Start kedvezményes hitel sem vehető igénybe.

Az alacsony fenntartási költséget és a kiadhatóságot a hirdetés az ingatlan további előnyei között emeli ki. A konstrukció ugyanakkor azok számára lehet elsősorban érdekes, akik készpénzből vásárolnának belvárosi, felújított ingatlant, és befektetési célra keresnek alternatívát.

Kép: Ingatlan.com

A mostani kínálat jól mutatja, hogy Budapesten 20–25 millió forint körül már lehet ingatlant találni, de ezek jellemzően valamilyen kompromisszumot követelnek. A legolcsóbb négyzetméterárhoz például felújítási igény, szuterén elhelyezkedés vagy osztatlan közös tulajdon társulhat.

A jogi besorolásra különösen érdemes figyelni. A nem lakásként nyilvántartott ingatlanoknál a finanszírozás is problémát jelenthet, ahogy azt a VII. és X. kerületi példák is mutatják. Az alacsony vételár ezért önmagában nem jelenti azt, hogy az adott ingatlan a legjobb vétel.

A piaci környezet ugyanakkor most kedvezőbb lehet azoknak, akik vásárolnának. A Zenga adatai szerint a harmadik negyedévben országosan mindössze 0,5 százalékkal emelkedtek a meghirdetett lakóingatlanok árai negyedéves alapon, Budapesten pedig gyakorlatilag stagnálás alakult ki. A nyári hónapokban a fővárosi kereslet 47 százalékkal volt gyengébb az egy évvel korábbinál.

A Fundamenta szeptemberi felmérése szintén fordulatról árulkodik. A válaszadók több mint 91 százaléka már csökkenő keresletet érzékelt a saját régiójában, 56,7 százalékuk pedig valamilyen mértékű árcsökkenésről számolt be. A budapesti piacon érzékelték a legnagyobb mértékű árcsökkenést.

Mindez még nem jelent általános budapesti áresést. Inkább arról van szó, hogy a vevőknek egyre több választási lehetőségük van, miközben az eladóknak hosszabb értékesítési idővel és erősebb alkupozícióval kell számolniuk. A túlárazott ingatlanoknál így egyre nehezebb lehet tartani a korábbi árszintet, a reálisan árazott, jó állapotú lakások viszont továbbra is gyorsabban gazdára találhatnak.