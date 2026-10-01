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Budapest, 2023. november 28.A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. palackok visszaváltására szolgáló automatáinak sajtóbemutatója a vállalat budapesti bemutatótermében 2023. november 28-án. Az új visszaváltási rendszerrel a 40 százalék
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Változás jöhet a palackvisszaváltásnál: javaslatot tett a MOHU, erre kell készülni a vásárlóknak

Pénzcentrum
2026. október 1. 17:01

Újabb változás jöhet a palackvisszaváltási rendszerben, miközben az 50 forintos visszaváltási díj továbbra is megmarad. Szeptembertől módosult az automatákat üzemeltető üzletek díjazása, a MOHU pedig azt javasolja, hogy a jövőben ne lehessen az automatából kapott utalványt készpénzre váltani a pénztáraknál. A bankszámlára utalás, a bolti utalvány és az adományozás lehetősége megmaradna. A palackok után kapott összeg magánszemélyek számára továbbra is adómentes bevételnek számít, írja a sonline.

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Szeptember 1-jétől új díjazási rendszer vonatkozik az automata visszaváltó berendezéseket üzemeltető üzletekre. A MOHU az eddigi darabonkénti díjazást átalakította: az üzletek minden visszaváltott palack után egységesen 3,5 forintot kapnak, emellett a forgalomtól függő havi átalány is jár. A havi összeg 100 ezer, 200 ezer vagy 300 ezer forint lehet a visszaváltott csomagolások számától függően. Fontos, hogy ez az üzleteknek járó kezelési díj, a fogyasztóknak járó 50 forintos visszaváltási díj nem változott.

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A rendszer közben hatalmas méretűvé vált: 2025-ben Magyarországon több mint 3 milliárd palackot váltottak vissza, az országos visszaváltási arány pedig 88,8 százalékra emelkedett. Egy tranzakció során átlagosan 23 palack került az automatákba, egy emberre pedig évente átlagosan mintegy 310 visszaváltott palack jutott.

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A következő nagy változás a készpénzes kifizetés megszüntetése lehet. A MOHU azt javasolja, hogy az automata által kiadott utalványt a vásárlók a jövőben ne válthassák készpénzre a pénztáraknál. A bankszámlára történő utalás, a bolti utalvány és az adományozás lehetősége megmaradna, a készpénzes opció megszüntetéséhez azonban jogszabály-módosításra lenne szükség.

A palackokból származó pénz adózása miatt sem kell aggódniuk a magánszemélyeknek: a kötelező visszaváltási rendszerben kapott visszaváltási díj adómentes bevételnek számít. Ez vonatkozik a készpénzben vagy banki átutalással visszakapott összegre, az utalványra és az adományozásra is. Az 50 forintos visszaváltási díj tehát nem csökken, ugyanakkor egy esetleges jogszabály-módosítás alapjaiban változtathatja meg, milyen formában juthatnak hozzá a vásárlók a palackok után járó pénzhez.

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Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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