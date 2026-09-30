Házhoz jön a Lidl ezekben a magyar falvakban: elképesztő roham indulhat a guruló boltokért

A következő hetekben Kelet-Magyarország több kistelepülésére is Lidl mozgóbolt érkezik, elsősorban olyan helyekre, ahol korlátozottak a helyi bevásárlási lehetőségek. A jármű október 6. és november 7. között járja a településeket, közel százféle terméket, főként alapvető élelmiszereket kínálva. A kezdeményezés korábban már száz magyar települést érintett.

Egy évvel ezelőtt indult el a Lidl 4 keréken program, amelynek keretében egy mozgó üzletté alakított jármű olyan kistelepülésekre látogat el, ahol nincs üzlet, vagy korlátozottak a helyi bevásárlási lehetőségek. A mozgóbolt 2025 őszén indult először útnak, majd 2026 tavaszán Nyugat-Magyarországon folytatta útját. A két turnus során összesen 100 településre jutott el.

„A Lidl 4 keréken programot azért indítottuk el, mert szerettük volna megkönnyíteni a kisebb településeken élők mindennapjait, akik számára a mindennapi bevásárlás nem feltétlenül oldható meg olyan egyszerűen. Az eddigi turnusok tapasztalatai és a helyi közösségektől kapott visszajelzések megerősítettek bennünket abban, hogy erre a kezdeményezésre valódi igény van” – mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.

Idén ősszel Kelet-Magyarországon folytatódik a program: a mozgóbolt október 6. és november 7. között járja a térséget. A délelőtti helyszíneken 7 és 10 óra, a délutáni állomásokon 13 és 16 óra között lehet vásárolni. Vasárnap és ünnepnapokon a mozgóbolt nem üzemel.

A korábbi 80 helyett ezúttal már közel 100-féle terméket tartanak a járművön. A kínálatban elsősorban mindennapi élelmiszerek szerepelnek. A korábbi tapasztalatok szerint a legkeresettebb termékek közé a tej, a búzafinomliszt, a kristálycukor, a burgonya és a napraforgóolaj tartozott.

A mozgóbolt online kasszával és digitális ártáblákkal működik, az üzletlánc tájékoztatása szerint pedig a termékek árai megegyeznek a hagyományos üzletekben alkalmazott árakkal. A vásárlók a cég hűségalkalmazását is használhatják.