Ráfér a megújulás a budapesti plázákra: így alakulhatnak át a jövőben, erre kell készülniük a vásárlóknak

Közép- és Kelet-Európa modern kiskereskedelmi ingatlanállományának mintegy kétharmada mára elmúlt tizenöt éves. A Colliers friss, 2026-os jelentése szerint a piac új szakaszba lépett, így az új építkezések és a terjeszkedés helyett a meglévő plázák korszerűsítése, valamint a szolgáltatások bővítése határozza meg a szektort - közölte a Portfolio.

A régió 33,3 millió négyzetméternyi modern kereskedelmi területéből mintegy 20 millió négyzetméter számít elöregedettnek, és ezen belül több mint 10,6 millió négyzetméter már a húszéves kort is átlépte. A fővárosok elöregedési rangsorát Budapest vezeti, ahol az ingatlanok 84 százaléka idősebb tizenöt évnél, megelőzve ezzel Rigát és Varsót is.

Míg Nyugat-Európában a kiöregedett bevásárlóközpontokat gyakran lakóingatlanokká vagy logisztikai csarnokokká alakítják át, a régióban a stabil bérlői kereslet és a magas kihasználtság miatt a tulajdonosok inkább a megújulás mellett döntenek. A stratégia alapja a terek célzott átépítése és a bérlői mix tudatos átalakítása. A telítettebb piacokon emellett egyre gyakoribb, hogy a tisztán kereskedelmi funkciókat lakó- vagy irodaterekkel kombinálják, így vegyes funkciójú fejlesztések jönnek létre.

A modernizáció ma már messze túlmutat a puszta esztétikai frissítésen. A növekvő és egyre inkább a nagyvárosokba koncentrálódó vásárlóerő, valamint a társadalom elöregedése alapjaiban alakította át a fogyasztói igényeket. A vásárlók a puszta termékbeszerzés helyett ma már élményeket, egészségmegőrzést és komplex szolgáltatásokat keresnek.

Ennek megfelelően a hagyományos üzletek mellett egyre nagyobb teret hódít a vendéglátás, a szórakozás, a wellness, valamint a közösségi irodák jelenléte. Ezek az új funkciók nemcsak a látogatószámot növelik, hanem az online kereskedelem kihívásaival szemben is ellenállóbbá teszik az épületeket. A kisebb városokban népszerű, jellemzően fiatalabb retail parkok ugyanakkor még más életciklusban járnak, így esetükben a fejlesztések fókuszában jelenleg a környezettudatosság és a fenntarthatóság áll.