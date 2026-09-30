A következő hetekben Kelet-Magyarország több kistelepülésére is Lidl mozgóbolt érkezik, elsősorban olyan helyekre, ahol korlátozottak a helyi bevásárlási lehetőségek.
Ráfér a megújulás a budapesti plázákra: így alakulhatnak át a jövőben, erre kell készülniük a vásárlóknak
Közép- és Kelet-Európa modern kiskereskedelmi ingatlanállományának mintegy kétharmada mára elmúlt tizenöt éves. A Colliers friss, 2026-os jelentése szerint a piac új szakaszba lépett, így az új építkezések és a terjeszkedés helyett a meglévő plázák korszerűsítése, valamint a szolgáltatások bővítése határozza meg a szektort - közölte a Portfolio.
A régió 33,3 millió négyzetméternyi modern kereskedelmi területéből mintegy 20 millió négyzetméter számít elöregedettnek, és ezen belül több mint 10,6 millió négyzetméter már a húszéves kort is átlépte. A fővárosok elöregedési rangsorát Budapest vezeti, ahol az ingatlanok 84 százaléka idősebb tizenöt évnél, megelőzve ezzel Rigát és Varsót is.
Míg Nyugat-Európában a kiöregedett bevásárlóközpontokat gyakran lakóingatlanokká vagy logisztikai csarnokokká alakítják át, a régióban a stabil bérlői kereslet és a magas kihasználtság miatt a tulajdonosok inkább a megújulás mellett döntenek. A stratégia alapja a terek célzott átépítése és a bérlői mix tudatos átalakítása. A telítettebb piacokon emellett egyre gyakoribb, hogy a tisztán kereskedelmi funkciókat lakó- vagy irodaterekkel kombinálják, így vegyes funkciójú fejlesztések jönnek létre.
A modernizáció ma már messze túlmutat a puszta esztétikai frissítésen. A növekvő és egyre inkább a nagyvárosokba koncentrálódó vásárlóerő, valamint a társadalom elöregedése alapjaiban alakította át a fogyasztói igényeket. A vásárlók a puszta termékbeszerzés helyett ma már élményeket, egészségmegőrzést és komplex szolgáltatásokat keresnek.
Ennek megfelelően a hagyományos üzletek mellett egyre nagyobb teret hódít a vendéglátás, a szórakozás, a wellness, valamint a közösségi irodák jelenléte. Ezek az új funkciók nemcsak a látogatószámot növelik, hanem az online kereskedelem kihívásaival szemben is ellenállóbbá teszik az épületeket. A kisebb városokban népszerű, jellemzően fiatalabb retail parkok ugyanakkor még más életciklusban járnak, így esetükben a fejlesztések fókuszában jelenleg a környezettudatosság és a fenntarthatóság áll.
Új néven és átláthatóbb rendszerben találkozhatnak a Lidl vásárlói a termékek egy részével.
Kiderült, így trükközik a McDonald's az árakkal: akár 20 százalékos eltérés is lehet két közeli étterem között
A McDonald's egyre nagyobb mértékben alkalmaz mesterséges intelligenciát az árainak meghatározásához az Egyesült Államokban és több más piacon.
Nagy dobás a Red Bulltól: olyan újdonsággal rukkoltak elő, amivel még biztos nem találkoztál a polcokon
Az újdonság a pisztáciás ízvilágot ötvözi a bogyós gyümölcsök utóízével, és cukros, valamint cukormentes változatban egyaránt elérhető.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a drágulás tömegeket terelhet a feketepiac és az olcsóbb külföldi beszerzések felé.
A CBA különleges akciójának keretében bárki hiperolcsón kóstolhat tésztalevest, aminek így is folyamatosan nő a népszerűsége.
A füstölt sonkában Listeria-baktériumot találtak, így nem javasolják a fogyasztását.
Hiába tudnak mindent a rendszerről, mégis elbukják a visszaváltást? Durva különbségek a magyar REpont-használók között
Azok használják rendszeresebben a REpontokat, akik pozitívabban viszonyulnak a visszaváltáshoz, és már a mindennapi rutinjuk részévé tették azt, miközben a puszta tájékozottság közvetlen szerepe kisebb.
Működik az új magyar bolti trükk: megrohamozták a vevők az éjszakai üzletet, ahol nincs is személyzet
A normál nyitvatartási időn túl is vásárolhatnak Szegeden, és még a lopások ellen is van válasza az üzletnek.
A nagy élelmiszeripari cégek döntöttek: A Coca-Cola 80 év után kivezeti a legendás gyümölcslé-koncentrátumokat; a PepsiCo pedig közel 20 százalékkal szűkíti kínálatát.
Az EmpCo Magyarországon is új, szigorúbb szabályokat hozott a vállalkozások környezetvédelmi és fenntarthatósági kommunikációjára.
Jelentős nyomás alatt állnak az európai divatcégek és kiskereskedők részvényei, mivel a háztartások kénytelenek visszafogni a nem alapvető cikkekre szánt kiadásaikat.
Te is vettél ilyen jutifalatot a kutyádnak? Nehogy adj belőle neki, fertőzés miatt visszahívta a Nébih
Molylárvákat és szövedéket találtak két népszerű kutyajutalomfalatban: a Nébih azt kéri, hogy ezeket ne adják a gazdik a kedvencüknek.
A vita jól mutatja, mennyire elvált egymástól a vásárlók árérzete és a cukrászok költségvilága.
A Lidl központilag szerzi be az árut, így a harmadáras akció valószínűleg a legtöbb hazai diszkontüzletében elérhető. Érdemes nyitott szemel járni!
Mégis, mi folyik a magyar Aldi diszkontokban? Foghíjas polcok fogadják a vásárlókat: miért van rendszeres készlethiány?
Foghíjas polcokkal és átmeneti készlethiánnyal szembesülhetnek az Aldi vásárlói az üzletekben
A müncheni Oktoberfest hangulatát idéző sörakcióval jelentkezett az Auchan.
A 2025 tavaszán bevezetett kötelező kiskereskedelmi árrésstop eredeti célját tévesztve mára súlyos károkat okoz a hazai élelmiszeriparnak
Újabb élelmiszer-visszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank