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Vidéki nagyvárosokban húzza le a rolót a dm, Spar, Dorko: most érkezett a hír a rendkívüli bezárásokról
Két hét alatt két nagy lánc üzlete tűnt el ugyanabból a debreceni üzletházból, Tiszaújvárosban pedig egy egész áruház maradt szinte üresen. Miért döntött a bezárás mellett a dm, a Spar, a Dorko és egy rakat másik üzlet a nagy vidéki városokban? Az esetek mögött négy különböző tényező áll.
Szeptember végén és október elején több vidéki városban zártak be olyan boltok, amelyekbe a helyiek évtizedek óta jártak. Az okok különböznek: hol a bérbeadó tervei, hol a láncok hálózati döntései, hol a megcsappant forgalom áll a háttérben. Az eredmény viszont sok helyen ugyanaz: kiürülő belvárosi bevásárlóhelyek.
Debrecen: előbb a Spar, aztán a dm húzta le a rolót
A debreceni Ötvenhatosok terén álló Délibáb Üzletházban szeptember 27-én végleg bezárt a Spar, október 1-jén pedig a dm drogéria is – számolt be a Haon. A dm a helyi lapnak megerősítette a bezárást, és a bérbeadó döntésével indokolta. A lap értesülései szerint a drogéria dolgozóit elbocsátották, erre a kérdésre a cég nem válaszolt.
A Spar Magyarország azt közölte, hogy hálózatracionalizálási stratégiája részeként, a vásárlói visszajelzéseket is figyelembe véve döntött a bezárásról. A cég szerint a város ellátása nincs veszélyben: Debrecenben 14 Spar-egység működik, köztük két Interspar hipermarket. Az érintett dolgozóknak a környező üzletekben igyekeztek munkát ajánlani.
A Délibáb esetében nem pusztán a forgalom csökkenéséről van szó. Az épület helyén fejlesztés készül, a bérlőknek október 15-ig kell kiköltözniük. A bontás időpontja és az, hogy milyen létesítmény épül a helyére, egyelőre nem ismert, a projekt az eredeti tervekhez képest csúszik. Addig is a kisebb üzletek már korábban bezártak, a pénzautomatát elszállították, a vásárlók pedig elmaradtak.
Tiszaújváros: egy edzőterem marad a városközponti áruházban
Szeptember 30-án nyitott ki utoljára a tiszaújvárosi Sajó Áruház emeletén működő kínai üzlet – írta a Boon. A hosszú évek óta működő bolt az utolsó napokban 70 százalékos végkiárusítást tartott, még a próbababákat is eladták. A hír először egy helyi Facebook-csoportban terjedt el, majd az áruház bejáratára kitett plakát is megerősítette.
A bezárás után a város központjában álló, egykor forgalmas áruházban a lap szerint egyetlen edzőterem marad. A bezárás okát a hírek nem közölték.
Nem csak Debrecen és Tiszaújváros: így ürülnek a vidéki belvárosok
Az elmúlt hónapokban több megyeszékhelyen és kisvárosban is olyan üzletek zártak be, amelyek évekig vagy évtizedekig a belváros részei voltak. A kép persze nem egyértelműen sötét. A helyükön néhol új üzletek nyílnak: Zircen például a korábbi húsbolt helyén diszkontáruház nyílt, és új gyorsétterem is indult a központban.
|Település
|Mi zárt be
|Mikor
|Az ok a beszámolók szerint
|Nagykanizsa
|A belvárosi Sakáltanya szórakozóhely
|2026. október
|Az október 1-jétől érvényes önkormányzati rendelet: engedély nélkül hétköznap éjfélig, hétvégén hajnali 1-ig lehet nyitva tartani
|Szombathely
|16 üres üzlethelyiség a Fő tér környékén, a Pelikán étterem
|2026. szeptember 27. (Pelikán)
|Online vásárlás, változó szokások, munkaerőhiány, az osztrák bevásárlóturizmus visszaesése
|Miskolc
|A Dorko üzlete a főutcán
|2026. február
|Nem közölték; vele megszűnt az utolsó sportruházati bolt a sétálóutcán
|Zirc
|A Cipősarok cipőbolt
|2026. február 27.
|Nem közölték; a volt bankfiók helyisége is több mint három éve üres
Miért zárnak be? Nincs egyetlen ok
A friss esetek mögött legalább négy különböző tényező áll, és ezek gyakran egymást erősítik:
- Az ingatlan sorsa. A debreceni Délibáb esetében a bérbeadó fejlesztést tervez, ezért a bérlőknek mindenképp ki kell költözniük. Itt nem a vásárlók maradtak el először, hanem az épület jövője dőlt el.
- A láncok hálózati döntései. A Spar hálózatracionalizálással indokolta a debreceni bezárást. A cég ennél részletesebb indoklást nem adott, de közölte, hogy a vásárlói visszajelzéseket is figyelembe vette.
- A változó vásárlási szokások. A szombathelyi vállalkozók az online kereskedelmet, a megváltozott szokásokat és a munkaerőhiányt nevezték meg, a város esetében az osztrák bevásárlóturizmus visszaesését is.
- A helyi szabályozás. Nagykanizsán egy új nyitvatartási rendelet miatt zár be egy belvárosi szórakozóhely.
A folyamat ráadásul önmagát gyorsítja. Ha egy nagy üzlet elmegy, csökken a környék forgalma, és a kisebb boltoknak is nehezebb lesz: a Délibábban a Spar bezárása után érezhetően kevesebben fordultak meg.
Mit jelent ez a vásárlóknak?
A nagyvárosokban a bezárások többnyire kényelmetlenséget jelentenek, nem ellátási gondot. A Spar szerint Debrecenben a többi egység továbbra is lefedi a város igényeit. A belvárosban lakóknak, különösen az időseknek és az autó nélkülieknek viszont egy gyalog elérhető bolt eltűnése komoly változás lehet.
A végkiárusítások rövid távon jó vásárlási lehetőséget adnak: Tiszaújvárosban 70 százalékos árengedménnyel vitték az utolsó készletet. Érdemes figyelni a helyi Facebook-csoportokat, mert a bezárások híre sokszor ott jelenik meg először.
Nyitott kérdés, mi kerül a megüresedett helyiségekbe. Debrecenben a Délibáb helyére tervezett fejlesztés részletei és időzítése még nem ismertek, Szombathelyen a helyi kereskedők közös akciókkal próbálnák visszacsalogatni a vásárlókat a Fő térre.
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