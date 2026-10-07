2026. október 7. szerda Amália
19 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy nőről, aki a kezében tartja és átnézi a bevásárlási bizonylatot vásárlás után. A jelenet kiemeli a digitális fizetést, az intelligens vásárlást és a készpénzmentes tranzakciót.
Vásárlás

Visszatérnek a gigaakciók a magyar boltokba? Rendkívüli bejelentést tettek a kereskedők

Pénzcentrum
2026. október 7. 14:32

Miközben a bolti élelmiszerárak éves alapon még mindig 4,6 százalékkal alacsonyabbak a vendéglátást nem számítva, az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint kedvező feltételek mellett lehetne kivezetni az árrésstopot. A szervezet úgy véli, hogy az intézkedés megszüntetése nem okozna számottevő áremelkedést, ugyanakkor visszahozhatná a jelentősebb akciókat, enyhíthetné a kisboltokra nehezedő nyomást, és új lendületet adhatna a kereskedelmi beruházásoknak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vendéglátás nélkül számított élelmiszer még mindig negatív, mínusz 4,6 százalék, ennyivel csökkentek a kereskedelemben az élelmiszerárak tavaly szeptemberhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint ez továbbra is jó lehetőséget biztosít az árrésstop kivezetésére, ami így nem okozna újabb jelentős növekedést a fogyasztói árakban. Az OKSZ úgy látja, hogy az árrésstop kivezetése után újra elinduló komolyabb árengedményes akciók több százezer magyar családnak tennék jó áron elérhetővé az alapélelmiszereket is.

Az árrésstop kivezetésével a települési kisboltok felszabadulnának a rájuk nehezedő nyomás alól, ami miatt tömegesen zárnak be az elmúlt években, emellett újra elindulhatnának a beruházások és a fejlesztések a kiskereskedelmi szektorban. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #drágulás #kiskereskedelem #kisbolt #akciók #fogyasztói árak #beruházások #élelmiszerárak #alapélelmiszer #Országos Kereskedelmi Szövetség #árrésstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:15
16:03
15:53
15:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
október 6. 17:37 Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 7.
Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy
2026. október 7.
Vigyázz, mit posztolsz! Egy ártatlan kép miatt is kifoszthatnak a csalók: egyre többen járnak pórul Magyarországon
2026. október 7.
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 7. szerda
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
2
4 hete
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
3
4 hete
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
4
4 napja
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
5
3 hete
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 16:03
Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 13:45
A Covid is így kezdődött: megvan a második fertőzöttje a rejtélyes oroszországi pestiskórnak: óriási a titkolózás
Agrárszektor  |  2026. október 7. 15:28
Nem akármilyen hírek jöttek az ukrán földekről: erre nem sokan számítottak