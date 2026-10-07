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Visszatérnek a gigaakciók a magyar boltokba? Rendkívüli bejelentést tettek a kereskedők
Miközben a bolti élelmiszerárak éves alapon még mindig 4,6 százalékkal alacsonyabbak a vendéglátást nem számítva, az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint kedvező feltételek mellett lehetne kivezetni az árrésstopot. A szervezet úgy véli, hogy az intézkedés megszüntetése nem okozna számottevő áremelkedést, ugyanakkor visszahozhatná a jelentősebb akciókat, enyhíthetné a kisboltokra nehezedő nyomást, és új lendületet adhatna a kereskedelmi beruházásoknak.
A vendéglátás nélkül számított élelmiszer még mindig negatív, mínusz 4,6 százalék, ennyivel csökkentek a kereskedelemben az élelmiszerárak tavaly szeptemberhez képest.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint ez továbbra is jó lehetőséget biztosít az árrésstop kivezetésére, ami így nem okozna újabb jelentős növekedést a fogyasztói árakban. Az OKSZ úgy látja, hogy az árrésstop kivezetése után újra elinduló komolyabb árengedményes akciók több százezer magyar családnak tennék jó áron elérhetővé az alapélelmiszereket is.
Az árrésstop kivezetésével a települési kisboltok felszabadulnának a rájuk nehezedő nyomás alól, ami miatt tömegesen zárnak be az elmúlt években, emellett újra elindulhatnának a beruházások és a fejlesztések a kiskereskedelmi szektorban.
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