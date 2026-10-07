Fontos bejelentés érkezett a magyar iskoláknak: teljesen ingyen kapják ezt a diákok az új tanévben

Az új tanévre frissített internet-tudatossági programmal készült a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A GVH – a korábbi évek tapasztalataira építve – célzottabb, rugalmasabb és interaktívabb keretek között folytatja Digitális Tudatosság Programját. A programban való részvétel továbbra is ingyenes mind az oktatási intézmények, mind a diákok számára. A tartalmi fejlesztéseken túl a versenyhivatal a jelentkezési folyamaton is egyszerűsített.

A Gazdasági Versenyhivatal még 2024 elején indította útjára digitális ismeretterjesztő és gyermekvédelmi kezdeményezését, egy sikeres pilot időszakot követően. A program célja, hogy a fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, felismerjék az online tér kockázatait, és megtanulják, hogyan hozhatnak megalapozott döntéseket. Mindezen célok szolgálatában a GVH tapasztalt szakemberei nyújtanak új perspektívákat a gyermekek számára. Eddig összesen több mint 7500 diákhoz jutottak el a fontos üzenetek a program keretében.

A korábbi évek tapasztalataiból merítve a versenyhivatal több ponton is fejlesztette a programot, ezzel is elősegítve a rugalmas, interaktív és legfőképpen eredményes ismeretterjesztést. A foglalkozások szakítanak a hagyományos, frontális oktatási modellre alapozó „felvilágosítások” módszerével és az interaktív, párbeszédre összpontosító környezet megteremtését helyezik előtérbe.

A cél az, hogy a diákok felismerjék a saját mindennapi online helyzeteiket, kérdezzenek, gondolkodjanak, megtanulják észrevenni a digitális térben rejlő kockázatokat, és olyan szemléletmódot sajátítsanak el, amelyet ténylegesen tudnak hasznosítani mindennapjaikban. Ennek érdekében a GVH munkatársai mindig tényleges aktualitásokon (híreken, videókon, eseményeken, életpéldákon) keresztül adják át az egyes kérdéskörök fontos üzeneteit.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több főbb témakört is, melyek fajsúlyos szerepet kapnak a tanórák keretében:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

személyes adatok és digitális lábnyom,

manipulatív reklámok,

megtévesztő online ajánlatok,

az online vásárlások „buktatói”,

okos és kritikus internethasználat,

az online platformok és algoritmusaiknak működése.

A programhoz iskolák, évfolyamok és osztályok is csatlakozhatnak, elsősorban a 10-16 éves korosztályra fókuszálva. A GVH szakemberei az oktatási csomagot nem csak a diákok életkorának megfelelően formálják, hanem nyitottak az adott iskola vagy osztály egyedi igényeire, felvetéseire is. Fontos kiemelni ezen felül, hogy a programban való részvétel az oktatási intézmények, valamint a diákok számára is teljesen ingyenes.