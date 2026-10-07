Fontos bejelentés érkezett a magyar iskoláknak: teljesen ingyen kapják ezt a diákok az új tanévben

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Az új tanévre frissített internet-tudatossági programmal készült a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A GVH – a korábbi évek tapasztalataira építve – célzottabb, rugalmasabb és interaktívabb keretek között folytatja Digitális Tudatosság Programját. A programban való részvétel továbbra is ingyenes mind az oktatási intézmények, mind a diákok számára. A tartalmi fejlesztéseken túl a versenyhivatal a jelentkezési folyamaton is egyszerűsített.
A Gazdasági Versenyhivatal még 2024 elején indította útjára digitális ismeretterjesztő és gyermekvédelmi kezdeményezését, egy sikeres pilot időszakot követően. A program célja, hogy a fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, felismerjék az online tér kockázatait, és megtanulják, hogyan hozhatnak megalapozott döntéseket. Mindezen célok szolgálatában a GVH tapasztalt szakemberei nyújtanak új perspektívákat a gyermekek számára. Eddig összesen több mint 7500 diákhoz jutottak el a fontos üzenetek a program keretében.
A korábbi évek tapasztalataiból merítve a versenyhivatal több ponton is fejlesztette a programot, ezzel is elősegítve a rugalmas, interaktív és legfőképpen eredményes ismeretterjesztést. A foglalkozások szakítanak a hagyományos, frontális oktatási modellre alapozó „felvilágosítások” módszerével és az interaktív, párbeszédre összpontosító környezet megteremtését helyezik előtérbe.
A cél az, hogy a diákok felismerjék a saját mindennapi online helyzeteiket, kérdezzenek, gondolkodjanak, megtanulják észrevenni a digitális térben rejlő kockázatokat, és olyan szemléletmódot sajátítsanak el, amelyet ténylegesen tudnak hasznosítani mindennapjaikban. Ennek érdekében a GVH munkatársai mindig tényleges aktualitásokon (híreken, videókon, eseményeken, életpéldákon) keresztül adják át az egyes kérdéskörök fontos üzeneteit.
Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több főbb témakört is, melyek fajsúlyos szerepet kapnak a tanórák keretében:
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- személyes adatok és digitális lábnyom,
- manipulatív reklámok,
- megtévesztő online ajánlatok,
- az online vásárlások „buktatói”,
- okos és kritikus internethasználat,
- az online platformok és algoritmusaiknak működése.
A programhoz iskolák, évfolyamok és osztályok is csatlakozhatnak, elsősorban a 10-16 éves korosztályra fókuszálva. A GVH szakemberei az oktatási csomagot nem csak a diákok életkorának megfelelően formálják, hanem nyitottak az adott iskola vagy osztály egyedi igényeire, felvetéseire is. Fontos kiemelni ezen felül, hogy a programban való részvétel az oktatási intézmények, valamint a diákok számára is teljesen ingyenes.
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