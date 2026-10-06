Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t

Új történelmi csúcsra emelkedett az S&P 500 és a Nasdaq kedden, miközben az Nvidia piaci értéke megközelítette a 6000 milliárd dollárt. Európában is kedvező volt a hangulat, a budapesti tőzsdét napközben az OTP húzta felfelé. A vállalati hírek között a Mattel lehetséges eladása, a BMW gyártási beruházásai és a 4iG újabb vezetői távozása került előtérbe.

Az amerikai nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,5, a Nasdaq Composite pedig 0,6 százalékos pluszban állt. Az S&P 500 már ekkor rekordot döntött, majd délután a Nasdaq is új csúcsot ért el, továbbra is 0,6 százalékos emelkedés mellett. Az Nvidia részvényei a nyitást követően 1 százalékkal drágultak, amivel a társaság piaci kapitalizációja közel került a 6000 milliárd dollárhoz. Budapesten a kereskedési nap felénél a BUX 1,4 százalékkal állt előző napi záróértéke felett, elsősorban az OTP erősödésének köszönhetően.

Az OTP vezette a hazai emelkedést

Az OTP árfolyama kora délután 2,7 százalékos pluszban járt a múlt heti jelentős visszaesés után. A bankpapír iránti érdeklődést jelezte, hogy délelőtt a forgalom az átlagos közel kétszerese volt, a kereskedési nap felére pedig már 13,15 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a részvények.

A Richter ekkor 0,7, a Mol 0,4 százalékkal erősödött, míg a Magyar Telekom 0,2 százalékkal gyengült. A Mol a délelőtt folyamán még 2,2 százalékos pluszban is állt, ebből azonban kora délutánra jelentősen visszaadott. A kisebb hazai részvények közül a Rába 4,1, az Opus 2,5 százalékos emelkedést mutatott a nap felénél.

A nyugat-európai piacokon délelőtt az irányadó indexek nagyjából 1 százalékkal kerültek feljebb. A hangulat javulását a német és a francia állampapírhozamok csökkenése is segítette, miközben az olaj ára több mint 1 százalékkal esett.

Magasabb célárak, új kockázatok a magyar részvényeknél

A magyar blue chipekre szeptemberben több jelentős céláremelés érkezett, az OTP esetében azonban fontos különbséget tenni a korábbi értékelések és az azóta ismertté vált kockázatok között.

A Roemer Capital 54 ezerről 58 ezer forintra emelte a bank részvényeire adott célárát, vételi ajánlás mellett. Az ODDO BHF 42 200-ról 52 700 forintra növelte várakozását, és semlegesről felülteljesítőre javította ajánlását. Ezek az elemzések még azelőtt készültek, hogy kiderült, az OTP a teljes oroszországi kivonulást is mérlegeli. Az ottani jelenlét nehezítheti a balti Luminor felvásárlásának engedélyezését, és az orosz leánybank osztalékának hazahozatala is akadályokba ütközik. A bank várhatóan az év végéig dönt az orosz működés jövőjéről.

A Concorde egy olyan kedvezőtlen forgatókönyvet is megvizsgált, amelyben az orosz leánybank értékét teljesen le kell írni, és a Luminor megvásárlása is meghiúsul. Ebben az esetben 43 630 forintos érték adódna a korábbi, 53 640 forintos célár helyett. Ez azonban forgatókönyv-számítás, nem bejelentett új célár.

A Mol megítélését a magasabb energiaárak és a kedvezőbb finomítói marzsok javították. A PKO BP Securities 3612-ről 6143 forintra emelte célárát, és tartásról vételre módosította ajánlását. A Concorde 4740-ről 5930 forintra, a Patria Finance pedig 4000-ről 5300 forintra növelte várakozását. A Concorde 2027-re részvényenként 450 forintos osztalékkal számol, ugyanakkor az olajcégeket érintő esetleges új európai extraprofitadókat kockázatként emelte ki.

A Richtert az ODDO BHF 14 ezer forintos célárral és semleges ajánlással kezdte követni. Az Erste 13 145-ről 14 945 forintra emelte célárát, fenntartva felhalmozási ajánlását. A gyógyszergyártó kilátásait továbbra is a Vraylar sikere, valamint a gyógyszerfejlesztési, biotechnológiai és nőgyógyászati programok támogathatják. A Magyar Telekomnál az HSBC 2250-ről 3140 forintra növelte célárát, és tartásról vételre javította ajánlását.

Vegyesebb a kisebb cégek megítélése

Az AutoWallisnál az Erste 202-ről 145 forintra csökkentette célárát, vételről felhalmozásra rontva ajánlását. A közel 28 százalékos vágás mögött elsősorban a kínai autógyártók térnyerése miatt erősödő verseny, valamint az alacsonyabb eladási árak és kereskedői marzsok állnak.

Más társaságoknál kitartottak korábbi értékelésük mellett az elemzők. Az Equilor az MBH Bankra 3854 forintos, az OTP a PannErgyre 3057 forintos célárat tartott fenn, egyaránt vételi ajánlással. Az MBH az Opus Global esetében 560 forintos, a Gránit Banknál 17 410 forintos célárát és vételi ajánlását erősítette meg. Az Opus működésének legfontosabb támasza továbbra is az energetika, míg a Gránitnál a költséghatékonyságot és a lakossági üzletág bővülését értékelte kedvezően az elemző.

A Wood vételre ajánlja a Graphisoft Parkot, 15 eurós célára ugyanakkor az elemzésben szereplő árfolyamhoz képest mindössze körülbelül 1 százalékos felértékelődési potenciált jelentett. A társaság vezetése 0,3 millió euróval, 8,7 millió euróra emelte idei korrigált nettó eredményvárakozását.

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Az irodapark kihasználtsága a második negyedévben 94 százalékra csökkent, elsősorban azért, mert egyes bérlők a szerződéshosszabbításkor kisebb területet igényeltek. A hosszabb távú növekedés egyik lehetősége az északi fejlesztési terület, ahol akár további 42 ezer négyzetméternyi bérbeadható ingatlan épülhetne. Ehhez azonban előbb kármentesítésre van szükség, amely még nem kezdődött el, időzítése pedig bizonytalan.

Befektetői nyomás alatt a Mattel

A Barbie gyártójának egyik legnagyobb befektetője, az Ariel Investments nyílt levélben sürgette a Mattel igazgatótanácsát, hogy vizsgálja meg a vállalat értékesítésének lehetőségét. John Rogers, az Ariel elnöke és társ-vezérigazgatója szerint egy stratégiai vevő jelentős felárat fizethetne a jelenlegi részvényárfolyamhoz képest. A lehetőségek között eszközeladások, fúzió és a teljes társaság értékesítése is szerepelhet.

A Mattel részvényei az idei évben mintegy 19 százalékot veszítettek értékükből, miközben a Barbie-termékek és más játékok eladásai is visszaestek. A múlt héten ugyanakkor 20 százalékkal ugrott az árfolyam, miután a márkalicenceléssel foglalkozó Authentic Brands mintegy 6 milliárd dolláros felvásárlási ajánlattal jelentkezett.

A Mattel közölte, hogy megfontolja a részvényesi javaslatokat. A társaság élén szeptemberben Roger Lynch váltotta a céget nyolc évig irányító Ynon Kreizt.

A BMW továbbra is épít a német gyártásra

Miközben a Volkswagen és a Mercedes csökkenti németországi kapacitásait, a BMW jelentős beruházásokkal erősíti hazai termelését. A társaság mintegy 2 milliárd eurót fordított müncheni és dingolfingi gyártósoraira, valamint egy új akkumulátorgyárra.

A BMW tavaly 1,07 millió személyautót gyártott Németországban, vagyis minden negyedik ott készült autó a vállalathoz tartozott. Németországi termelése 6 százalékkal haladta meg a járvány előtti szintet, miközben a teljes német autógyártás 10 százalékkal maradt el attól.

Az elektromos modellek iránti kereslet a magyarországi működést is erősíti. A Debrecenben gyártott iX3 a tavalyi bemutatása óta több mint százezer megrendelést gyűjtött, a debreceni üzemben pedig szeptemberben éjszakai műszakot is bevezettek.

A németországi versenyképesség ugyanakkor továbbra is kihívás. Az óránkénti munkaerőköltség nagyjából háromszorosa a magyarországinak, bár a teljes gyártási költségben kisebb a különbség. A müncheni korszerűsítés és az új platformra épülő gyártás 10 százalékkal csökkentette az egy autóra jutó termelési költséget, de a kínai versenytársak alacsonyabb költségszintje továbbra is nyomást jelent.

Újabb távozás a 4iG-nél

A 4iG délután bejelentette, hogy Pafféri Zoltán Lajos október 5-i hatállyal lemondott felügyelőbizottsági tagságáról. A társaság múlt héten Blénessy László igazgatósági tag távozását közölte.

A vállalat október 30-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelynek napirendjén új felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselők megválasztása is szerepel.