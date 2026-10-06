Nem várt fordulat a magyar boltokban: hirtelen elment a vásárlók kedve?

Augusztusban 2,4 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom volumene az egy évvel korábbit, ugyanakkor júliushoz képest 0,7 százalékos visszaesést mért a KSH. A növekedést elsősorban a nem élelmiszeres üzletek, az online kereskedelem és az üzemanyag-forgalom húzta, miközben az élelmiszerboltokban alig nőtt az eladások volumene.

A magyar kiskereskedelem augusztusban is növekedni tudott éves összevetésben, de a nyári hónap utolsó harmadában már láthatóan veszített a lendületéből. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint a forgalom volumene 2,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a szezonális és naptárhatással kiigazított mutató azonban júliushoz képest 0,7 százalékos csökkenést mutatott.

Ez azért érdekes, mert az év első nyolc hónapjában még jóval erősebb a kép. Január és augusztus között a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,3 százalékkal nőtt éves alapon. A kiskereskedelem legnagyobb súlyú része, az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma augusztusban mindössze 0,5 százalékkal emelkedett éves összevetésben.

A szegmensen belül jelentős különbségek látszanak. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalmi volumene 1,9 százalékkal nőtt, miközben az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzleteké 4,8 százalékkal visszaesett.

A nyári hónapokban tehát már nem az élelmiszerüzletek jelentették a kiskereskedelem fő növekedési motorját. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a háztartások egyre nagyobb arányban költöttek más termékekre és szolgáltatásokra.

A nem élelmiszeres üzletek vitték a hátukon a piacot

A nem élelmiszer-kiskereskedelem sokkal erősebb számokat produkált. Augusztusban 5,0 százalékkal nőtt az értékesítés volumene éves alapon. A legnagyobb növekedést a gyógyszer-, gyógyászati termék- és illatszerüzletek érték el, ahol 5,4 százalékkal bővült a forgalom. Az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,2 százalékos, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 2,7 százalékos volt a növekedés.

A bútor- és műszakicikk-üzletekben 1,0 százalékkal nőtt az értékesítés volumene, a könyv-, számítástechnika- és egyéb iparcikküzletekben pedig 0,6 százalékos bővülést mértek. A használtcikk-üzletek jelentették a kivételt, itt 3,3 százalékkal csökkent a forgalom.

A leglátványosabb adat továbbra is az internetes értékesítésnél látható. A kiskereskedelmi forgalom 8,3 százalékát adó csomagküldő és internetes kereskedelem volumene augusztusban 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Ez már önmagában is komoly súlyt jelent a teljes kiskereskedelmi növekedésben. Miközben a hagyományos üzletek között több olyan szegmens is akad, ahol szerényebb vagy negatív a dinamika, az online vásárlás továbbra is kétszámjegyű ütemben bővül.

Az üzemanyag-forgalom is nőtt

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene augusztusban 3,1 százalékkal emelkedett éves összevetésben. A kiskereskedelmi forgalom folyó áron összesen 1787 milliárd forintot tett ki.

Ebből 48 százalék jutott az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekre, 36 százalék a nem élelmiszer-kiskereskedelemre, míg 16 százalék az üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott. A kiskereskedelmi adatokból kimaradó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers forgalmi volumene közben 8,0 százalékkal nőtt.

Az idei első nyolc hónap alapján a magyar háztartások fogyasztása továbbra is érdemben bővül. Január és augusztus között a teljes kiskereskedelmi forgalom volumene 4,3 százalékkal nőtt, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 2,2, a nem élelmiszeres üzletek 5,6, az üzemanyag-kiskereskedelem pedig 7,5 százalékos növekedést produkált.

Az augusztusi havi visszaesés ugyanakkor azt mutatja, hogy a fogyasztási boom nem feltétlenül egyenes vonalban folytatódik. A következő hónapok adatai ezért fontos jelzést adhatnak arról, hogy átmeneti megtorpanásról van-e szó, vagy a korábbi hónapokhoz képest tartósan mérséklődik a háztartások vásárlási kedve.