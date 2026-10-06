2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
11 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
Utazás

Most közölte a HungaroMet: történelmi szárazság sújtja az országot, 125 éve nem volt példa ilyenre

Pénzcentrum
2026. október 6. 21:34

Rendkívüli szárazsággal telt a 2026-os év első kilenc hónapja, amely a mérések 1901-es kezdete óta a legszárazabb időszaknak bizonyult Magyarországon, miközben az idei szeptember a hetedik legszárazabb hónapként vonul be a meteorológiai adatsorokba – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az adatok szerint az idei szeptember nemcsak száraz, hanem szokatlanul meleg is volt. A hónap országos középhőmérséklete elérte a 17,7 Celsius-fokot, ami 1,7 fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti időszak éghajlati normáját. A síkvidéki területeken többnyire 17 és 19 fok között alakult a hőmérséklet, és csupán a magasabban fekvő hegyvidékeken, valamint a fagyzugos völgyekben mértek 15 fok alatti értékeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meleg mellé ráadásul rendkívüli csapadékhiány is társult. Az ősz első hónapjában az országos átlagos csapadékmennyiség mindössze 15,1 milliméter volt, ami 74 százalékkal marad el a megszokott 59,1 millimétertől. Az Alföldön különösen súlyos volt a helyzet, ott a havi csapadék általában a 10 millimétert sem érte el. Bár a Dunántúl nyugati részén némileg több eső esett, a 30 milliméter feletti összegeket ott is csak kisebb körzetekben, például az Őrségben regisztrálták. A meteorológiai szolgálat kiemelte, hogy a kritikus helyzet nem most kezdődött, hanem tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata.

A hosszú távú adatok még aggasztóbb képet mutatnak, ugyanis az év első kilenc hónapja a legszárazabb időszak volt 1901 óta. A január és szeptember közötti országos csapadékösszeg mindössze 251,7 millimétert tett ki, ami 47 százalékkal elmarad a 471,1 milliméteres éghajlati normától.

A területi eloszlás rendkívül egyenetlen képet mutatott, de szinte mindenhol komoly hiány jelentkezett. A középső országrészben és az Alföldön hatalmas területeken még a 200 millimétert sem érte el a kilenc hónap alatt lehullott csapadék mennyisége. Ezzel szemben 400 milliméter feletti értékeket csupán néhány állomáson, a délnyugati határ közelében mértek. Az ország nagy részén a szokásosnál 200–300 milliméterrel kevesebb esett, a hegyvidékeken pedig a csapadékösszeg helyenként több mint 300 milliméterrel maradt el az 1991–2020-as átlagtól – mutattak rá a szakemberek a drasztikus hiányra.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #meleg #meteorológia #csapadék #szárazság #hungaromet #alföld #csapadékhiány #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:34
21:02
20:32
20:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
október 6. 17:37 Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t
október 6. 13:36 Eldőlt az euró sorsa Magyarországon? Fontos üzenetet küldött az MNB, erre kevesen számítottak
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 5.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
2026. október 6.
Ez lett a nagy mobilháború vége: hatalmasat fordult a kocka, ezt minden vásárlónak tudomásul kell vennie
2026. október 6.
Figyelem! Életveszélyes gyerekülések kerültek az üzletekbe: ha ilyened van, nehogy tovább használd
2026. október 6.
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 6. kedd
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
7 napja
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
3
1 hete
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
1 hete
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
5
2 hete
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkemegfelelés (Capital Adequacy)
A bank tőkével való ellátottsága az idegen forrásaihoz, illetve a kockázatos eszközeihez viszonyítva. Egy bankra akkor mondhatjuk, hogy a tőkeellátottság szempontjából biztonságos, ha a tőkemegfelelési mutató 8 százaléknál magasabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 20:01
Eladó a legendás balatoni Festetics Pince Kultúrház, Tájház: ennyiért ez szinte ajándék
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 19:05
Ez lett a nagy mobilháború vége: hatalmasat fordult a kocka, ezt minden vásárlónak tudomásul kell vennie
Agrárszektor  |  2026. október 6. 20:33
Valami nem stimmel a sárgarépával: elképesztő, ami sok piacon folyik