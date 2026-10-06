Az első kiemelt találkozó pedig magyar idő szerint október 22-én hajnalban a Golden State Warriors és a Los Angeles Lakers összecsapása lesz.
Most közölte a HungaroMet: történelmi szárazság sújtja az országot, 125 éve nem volt példa ilyenre
Rendkívüli szárazsággal telt a 2026-os év első kilenc hónapja, amely a mérések 1901-es kezdete óta a legszárazabb időszaknak bizonyult Magyarországon, miközben az idei szeptember a hetedik legszárazabb hónapként vonul be a meteorológiai adatsorokba – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.
Az adatok szerint az idei szeptember nemcsak száraz, hanem szokatlanul meleg is volt. A hónap országos középhőmérséklete elérte a 17,7 Celsius-fokot, ami 1,7 fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti időszak éghajlati normáját. A síkvidéki területeken többnyire 17 és 19 fok között alakult a hőmérséklet, és csupán a magasabban fekvő hegyvidékeken, valamint a fagyzugos völgyekben mértek 15 fok alatti értékeket.
A meleg mellé ráadásul rendkívüli csapadékhiány is társult. Az ősz első hónapjában az országos átlagos csapadékmennyiség mindössze 15,1 milliméter volt, ami 74 százalékkal marad el a megszokott 59,1 millimétertől. Az Alföldön különösen súlyos volt a helyzet, ott a havi csapadék általában a 10 millimétert sem érte el. Bár a Dunántúl nyugati részén némileg több eső esett, a 30 milliméter feletti összegeket ott is csak kisebb körzetekben, például az Őrségben regisztrálták. A meteorológiai szolgálat kiemelte, hogy a kritikus helyzet nem most kezdődött, hanem tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata.
A hosszú távú adatok még aggasztóbb képet mutatnak, ugyanis az év első kilenc hónapja a legszárazabb időszak volt 1901 óta. A január és szeptember közötti országos csapadékösszeg mindössze 251,7 millimétert tett ki, ami 47 százalékkal elmarad a 471,1 milliméteres éghajlati normától.
A területi eloszlás rendkívül egyenetlen képet mutatott, de szinte mindenhol komoly hiány jelentkezett. A középső országrészben és az Alföldön hatalmas területeken még a 200 millimétert sem érte el a kilenc hónap alatt lehullott csapadék mennyisége. Ezzel szemben 400 milliméter feletti értékeket csupán néhány állomáson, a délnyugati határ közelében mértek. Az ország nagy részén a szokásosnál 200–300 milliméterrel kevesebb esett, a hegyvidékeken pedig a csapadékösszeg helyenként több mint 300 milliméterrel maradt el az 1991–2020-as átlagtól – mutattak rá a szakemberek a drasztikus hiányra.
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