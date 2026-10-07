Egyelőre csak ígéret az Aldi nagy dobása: hat lánc akciós újságját vetettük össze, és nem az Aldi lett a nagy nyertes

Az Aldi nemrég bejelentette, hogy visszatér a szigorú hard-diszkont modellhez. Az üzleti döntés indokolható, a versenytársakénál tartósan alacsony(abb) árak visszacsalogathatják a diszkontlánctól elpártolt árérzékeny vásárlókat. Ugyanakkor mindez egyelőre csak üres ígéret. A Pénzcentrum hat élelmiszerlánc október 8-14-i akciós újságjának összevetése alapján arra jutott, hogy az Aldi, a hard-diszkont modellre való átállás után sem kínál egyértelmű árelőnyt a többi lánc teljes termékszortjimentjével szemben, és ez különösen igaz a nagy versenytárs Lidl esetében. Ha ez így is marad, az Aldi jövője kétséges Magyarországon.

A Húsmester friss darált sertéshús 1 kilós tálcája október 8-tól 1 749 forint helyett 1 299 forintba kerül az Aldiban, ez 25 százalékos kedvezmény. A Lidlben ugyanettől a naptól a Húsfarm friss darált sertéshús 1 kilós kiszerelése szintén 1 749 forint helyett 1 299 forintba kerül, szintén 25 százalékos kedvezménnyel. Mindkét termék magyar, és mindkettő legfeljebb 30 százalék zsírt tartalmaz.

Önmagában ez az egyezés nem lenne hír. Csakhogy az Aldi alig egy hete jelentette be, hogy teljesen átalakítja magyarországi működését, és a vásárlók elsősorban azt fogják érezni belőle, hogy olcsóbb. A Pénzcentrum ezért egymás mellé tette a két nagy "versenytárs" ugyanarra a hétre szóló akciós újságját, majd a Spar, a Tesco, a Penny és az Auchan újságját is.

Ezt ígérte az Aldi: kevesebb termék, raklap, alacsonyabb ár

Az Aldi Magyarország vezetői egy zártkörű sajtóeseményen jelentették be, hogy a lánc visszatér a hagyományos hard-diszkont működéshez, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt. Az élelmiszer-kínálatot nagyjából 2600-ról 2100 termékre szűkítették, egyszerűbb boltberendezésre és több raklapos kihelyezésre térnek át. A hálózat kétharmadát, mintegy 124 üzletet már átalakították, év végére pedig az összessel végeznének. Ahogy arról korábban írtunk, sok vásárlónak egyelőre nem tetszik az új modell.

A cég szerint az év eleje óta több mint 1500 termék árát csökkentették, és augusztusban egy átlagos termék 10 százalékkal volt olcsóbb az egy évvel korábbinál. A saját, 1500 terméket vizsgáló felmérésük alapján magukat tartják a legolcsóbb láncnak, a VG-nek pedig azt mondták, hogy több mint 200 termékük jóval olcsóbb a Lidlben kapható megfelelőjénél.

A legárulkodóbb mondat azonban a sajtóeseményen egy beismerés volt. Pusztai Ádám beszerzési igazgató szerint ezt az árelőnyt „még nem minden vásárló érzékeli”. Az akciós újságok alapján érthető, miért vélekedik így az Aldi igazgatója.

Forintra ugyanannyi: ezt mutatja a Lidl és az Aldi akciós újság

Az október 8-14-i héten a két lánc újságjában 14 olyan termék vagy szorosan megfelelő termékpár akadt, amelynél az ár pontosan ugyanannyi – összesítette a Pénzcentrum. Nem csak a márkás termékeknél, ahol a beszállító gyakran mindkét láncnak ugyanazt az akciót kínálja, hanem a friss árunál és a sajátmárkás termékeknél is.

Termék Lidl Aldi Friss darált sertéshús, 1 kg 1 299 Ft (−25%) 1 299 Ft (−25%) Trappista sajt 1 990 Ft/kg 1 990 Ft/kg Jonagold alma 399 Ft/kg 399 Ft/kg Kék szőlő 699 Ft/kg 699 Ft/kg Gránátalma 399 Ft/db 399 Ft/db Zellerszár 399 Ft/db* 399 Ft/db Kinder Meglepetés, 20 g 349 Ft 349 Ft Mizo pumpkin spice ízű tej, 450 ml 399 Ft 399 Ft Mizo Coffee pumpkin spice latte, 250 ml 299 Ft 299 Ft Milli Rémtúró, 90 g 199 Ft 199 Ft Rauch Yippy Halloween, 0,33 l 299 Ft 299 Ft Halloweeni figurás tészta, 500 g 599 Ft 599 Ft Gyermek halloweeni jelmez 2 999 Ft 2 999 Ft Mini LED-fényfüzér 999 Ft 999 Ft

*Lidl Plus applikációval. Az akciók érvényességi napjai néhány terméknél eltérnek (például az egyik láncnál csütörtöktől vasárnapig, a másiknál hétfőtől szerdáig). Forrás: a két lánc 2026/41. heti akciós újságja.

A vásárló szemszögéből tehát ez a lényeg: aki a heti nagybevásárlás előtt átlapozza a két újságot, a fenti termékeknél nem talál okot arra, hogy a megszokott boltja helyett a másikba menjen. De itt ne álljunk meg, menjünk tovább az összehasonlítással.

Ahol az Aldi nyer, és ahol meglepően drága

Igazságtalan lenne csak az egyezéseket mutatni. Az Aldi több terméknél valóban olcsóbb a Lidlnél. A tejföl kilóára 887 forint, a Lidlben 989. A Picco Belli mini pizza 12 darabos csomagja 799 forint, a Lidl hasonló kiszerelésű halloweeni mini pizzája 1 199. A friss lazacpisztráng kilónként 5 490 forint az Aldiban, míg a Lidlben 6 042.

Na, de fordított eset is akad ám bőven. A Pringles Hot a Lidlben 999 forint, az Aldiban 1 299. Az Univer Black Edition fokhagymás majonéz 799 forint a Lidlben és 899 az Aldiban. A 10 darabos halloweeni pálcikás tejcsoki a Lidlben 799, az Aldiban pedig 1 199 forint.

A legnagyobb különbség a szeletelt szárazkolbásznál van. A Lidlben a Hazánk Kincsei csabai vagy gyulai szárazkolbász 100 grammos csomagja csütörtöktől vasárnapig 529 helyett 379 forint, ez kilóra 3 790 forint. Az Aldi ugyanerre a hétre meghirdetett 100 grammos szárazkolbásza 699 forint, kilóra 6 990, vagyis 84 százalékkal drágább. Az Aldi terméke ugyan a lánc adalékanyag-mentes, magas hústartalmú termékcsaládjába tartozik, a különbség mégis nagy: a Lidl kolbásza az 529 forintos rendes árán is csomagonként 170 forinttal olcsóbb.

De a helyzet még tanulságosabb, ha a többi nagy lánc heti újságja is bekerül az összevetésbe.

Termék (kilóár) Aldi Lidl Spar Tesco Penny Auchan Darált sertéshús 1 299 Ft 1 299 Ft 2 498 Ft 1 998 Ft¹ 1 598 Ft 2 032 Ft Friss csirkemellfilé 2 499 Ft - 1 699 Ft 1 699 Ft - - Trappista sajt 1 990 Ft 1 990 Ft 1 990 Ft 2 427 Ft 1 890 Ft - Alma 399 Ft 399 Ft 399 Ft - 399 Ft 399 Ft Szőlő 699 Ft 689 Ft 689 Ft 649 Ft 649 Ft 549 Ft Tejföl 20% 887 Ft 989 Ft 998 Ft 1 209 Ft 1 209 Ft 1 327 Ft Sütőtök 219 Ft - - - 249 Ft -

¹Sertés-marha vegyes darált hús. A darált húsok zsírtartalma eltér: az Aldiban, a Lidlben és az Auchanban legfeljebb 30, a Pennyben és a Tescóban 20, a Sparban 15 százalék. A Spar darált húsa és almája csak hétvégi ár, a Penny akcióinak egy része csak a hét egyik felében él. A Spar csirkemellfiléje pultos üzletekben kapható. Forrás: a láncok 2026/41. heti akciós újságjai.

A kép tehát vegyes. A hat lánc közül az Aldi egyedül a tejfölnél a legolcsóbb. A darált húsnál holtversenyben áll a Lidllel, a sütőtököt pedig rajta kívül csak a Penny hirdette (az Aldinál drágábban). A trappistánál és a szőlőnél viszont más lánc kínál jobb árat. A címlapon kiemelt GMO-mentes friss csirkemellfilé kilónként 800 forinttal drágább, mint a Spar és a Tesco ugyanerre a hétre meghirdetett csirkemellfiléje.

Ez nem az a „durván alá” árazás, amit egy hard-diszkonttól a vásárló elvárna.

Kétszer annyi akció: itt ütközik az ígéret a gyakorlattal

A klasszikus hard-diszkont nem az akciós újságra épít. A brit Kantar piackutató leírása szerint a hagyományos nagy láncok a gyakori akciókra (az úgynevezett hi-lo modellre) támaszkodnak, az Aldi és a Lidl viszont a tartósan alacsony polci árakra (angol rövidítéssel EDLP). A lényeg, hogy a vevőnek ne kelljen hétről hétre vadásznia, mert bízhat abban, hogy a polcon mindig alacsony az ár.

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Az Aldi magyarországi bejelentésében ugyanakkor az is elhangzott, hogy a heti akciós termékek számát megduplázták, és októberben tovább növelik. Ez szöges ellentéte a hard-diszkont logikának. Így az Aldi pont abban a heti akciós versenyben veszi fel a kesztyűt, ahol a Lidl ugyanazokkal az árakkal vár, és ahol a nagyobb méretű lánc szinte mindig tud reagálni.

A Pénzcentrum olvasata szerint itt van a stratégia legnagyobb kockázata. A szűkebb kínálat, a raklapos boltkép és a foghíjas polcok mind kényelmetlenséget jelentenek a vásárlónak. Ezt csak akkor fogadja el, ha cserébe érezhetően, rendszeresen kevesebbet fizet, mint máshol. Ha az Aldi ára forintra ugyanannyi, mint a Lidlé, a vásárló rosszabb élményt kap ugyanazért a pénzért.

Ami az Aldi mellett szól

Egyetlen heti akciós újság azonban nem dönti el a kérdést, és néhány tényező az Aldi javára billent(het)i a mérleget.

Nincs applikációs feltétel. A Lidl több akciós ára csak Lidl Plus applikációval érvényes, a panírozott camembert például applikációval 899, nélküle 1 399 forint, az Aldiban 999. Az Aldi hangsúlyozza, hogy nála minden akció mindenkinek, egy darabtól elérhető.

A Lidl több akciós ára csak Lidl Plus applikációval érvényes, a panírozott camembert például applikációval 899, nélküle 1 399 forint, az Aldiban 999. Az Aldi hangsúlyozza, hogy nála minden akció mindenkinek, egy darabtól elérhető. A rendes árakat nem mutatja az újság. Az Aldi a legolcsóbb lánc címet a polci árakra érti, nem a heti akciókra. Ezt csak a teljes kosár összevetése tudná eldönteni.

Az Aldi a legolcsóbb lánc címet a polci árakra érti, nem a heti akciókra. Ezt csak a teljes kosár összevetése tudná eldönteni. Az árrésstop összenyomja az árakat. Az Aldi vezetői szerint az árrésstop több mint 200 termékét érinti, amelyek a lánc forgalmának több mint 10 százalékát adják. Ahol a hatóság szabja meg az árrés felső határát, ott a láncok szükségszerűen közel kerülnek egymáshoz. Az intézkedés jelenleg határidő nélkül hatályos.

Az Aldi vezetői szerint az árrésstop több mint 200 termékét érinti, amelyek a lánc forgalmának több mint 10 százalékát adják. Ahol a hatóság szabja meg az árrés felső határát, ott a láncok szükségszerűen közel kerülnek egymáshoz. Az intézkedés jelenleg határidő nélkül hatályos. Az átalakítás félúton tart. Az üzletek harmada még a régi formában működik, és a költségmegtakarítás jellemzően később jelenik meg az árakban.

A független mérésre a Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő rendszere adhatna támpontot, a GVH azonban nem közöl saját láncrangsort. Annyi biztos, hogy a hatóság 2025 novemberi döntése szerint a Lidl csak akkor hirdetheti magát egy hónapra a legolcsóbbnak, ha az Árfigyelő-kosara legalább 2,5 százalékkal olcsóbb a második legolcsóbb láncénál.

Az igazi csata a raktárban dől el

Hogy egy diszkont tartósan olcsóbb lehet-e, az nem a boltban, hanem a beszerzésnél dől el. Aki nagyobb tételben vásárol a beszállítótól, jobb árat alkuszik ki, és ezt tovább tudja adni. Ezen a ponton a két lánc nem egy súlycsoportban játszik.

Lidl Magyarország Aldi Magyarország Nettó árbevétel 1 485,8 milliárd Ft* 533,2 milliárd Ft** Eredmény +34,6 milliárd Ft (adózott)* −9,6 milliárd Ft** Üzletek száma 220* mintegy 190 Helyezés a Trade magazin 2025-ös toplistáján 1. 7.

*A Lidl legutóbbi lezárt üzleti éve, a vállalat 2026. július 31-i közlése alapján (Pénzcentrum). **2025-ös naptári év (Pénzcentrum).

A Lidl magyarországi forgalma közel háromszorosa az Aldiénak. A Lidl nyereséges, az Aldi három év alatt 46,4 milliárd forint veszteséget halmozott fel, 2025-ben pedig a Trade magazin toplistáján először előzte meg a Penny. Ilyen helyzetben nehéz olyan mélyen árat vágni, amely tartósan aláver a piacvezetőnek.

A különbség a határon túl is nő. A Lidl mögött álló Schwarz-csoport a 2025-ös üzleti évben 185,6 milliárd eurós forgalmat ért el, ebből 140,2 milliárdot a Lidl. A magyar beszállítóknak ez értékesítési csatornát is jelent: a Lidl közlése szerint 160 milliárd forint értékű magyar termék került közvetlenül a külföldi Lidl-hálózatba. Egy magyar gyártónak tehát a Lidl nemcsak 220 hazai bolt polcát kínálja, hanem a kapcsolatot egy több ezer üzletes európai hálózathoz is. Ez a tárgyalóasztalnál erős adu.

Az Aldi lépései éppen ezen a gyengeségen próbálnak javítani. A szűkebb kínálat azt jelenti, hogy a megmaradó termékekből nagyobb tételben rendelhetnek, a raklapos logisztika és az automatikus rendelés pedig a költségeket csökkenti. Az irány tehát logikus, az eredmény azonban egyelőre nem látszik a polcon. Ahogy a német példa is mutatja, a diszkontok közötti árharcot az nyeri, aki az árakat diktálja: Németországban az Aldi a vajár csökkentésével elsőként lépett, és a Lidl és a Rewe követte. Magyarországon jelenleg nem az Aldi van ebben a szerepben.

Mit kellene tennie az Aldinak, és mit jelent ez a vásárlóknak?

A hard-diszkontra igenis van igény Magyarországon: a három német diszkont, a Lidl, az Aldi és a Penny együttes piaci részesedése 2013-ban még 16 százalék alatt volt, 2024-ben már 38 százalék. A kérdés nem az, hogy van-e vevő a modellre, hanem az, hogy az Aldi tud-e olyan árelőnyt felmutatni, amiért érdemes elviselni a szűkebb kínálatot és az egyszerűbb boltot.

A Pénzcentrum olvasata szerint ehhez két dolog kellene. Először is kevesebb, de mélyebb akció, és stabil, látványosan alacsony polci ár, amelyet nem kell hétről hétre az újságban keresni. Mindezt jó lenne transzparensen alátámasztani nyilvános, ellenőrizhető ár-összehasonlítással a saját 1500 termékes felmérés helyett. Másodszor beszerzési áttörés: nagyobb tételek, hosszabb szerződések és saját márkák, amelyekkel a Lidl méretelőnye ellensúlyozható.

A vásárlóknak addig is érdemes tételesen összevetni az újságokat, mert a fenti példák szerint a legolcsóbb ár termékenként más láncnál van. A következő hónapokban az dől el, hogy az októberben tovább bővülő Aldi-akciók valódi árelőnyt hoznak-e, vagy csak még több egyezést a Lidl újságjával.

Fotó: Róka László, MTI/MTVA