Veszélyes élelmiszert hívnak vissza a magyar boltokból: súlyos betegséget okozhat, meg ne edd!

Shiga-toxint termelő E. coli baktériumot mutattak ki egy Franciaországból származó camembertben, amelyből Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az érintett tételt visszahívják, ezért aki ilyen sajtot vásárolt, semmiképpen ne fogyassza el.

Újabb élelmiszer-visszahívásra figyelmeztet a hatóság. Ezúttal egy nyerstejből készült francia camembert érintett, amelyben Shiga-toxin termelő Escherichia coli, vagyis STEC baktérium jelenlétét mutatták ki.

Az érintett termékből Magyarországra is szállítottak. Az NKFH felvette a kapcsolatot a forgalmazóval, a SZEGA Camembert Kft.-vel, amely megkezdte a kifogásolt tételek visszahívását. A hatóság a visszagyűjtést és a termékek további sorsát is nyomon követi.

A visszahívás a következő termékre vonatkozik:

Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 g

Tételszám: 232511

Fogyaszthatósági idő: 2026. október 21.

Gyártó: Gillot SAS, Franciaország

Exportőr: ODEON SAS, Franciaország

A probléma oka: Shiga-toxint termelő Escherichia coli szennyeződés.

A hatóság azt kéri, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező sajtot megvásárolta, ne fogyassza el.

A STEC olyan E. coli baktériumtörzs, amely Shiga-toxint termelhet. A fertőzés tünetei között jellemzően hasmenés és hasi panaszok jelentkezhetnek, egyes esetekben azonban súlyosabb szövődmények is kialakulhatnak. A kockázat különösen nagy lehet a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek, illetve a legyengült immunrendszerű emberek esetében.

A hatósági figyelmeztetés alapján ezért az érintett tételt akkor sem érdemes elfogyasztani, ha a sajt külseje, szaga vagy íze nem tűnik rendellenesnek. A baktérium jelenléte ugyanis nem feltétlenül jár érzékszervi elváltozással.