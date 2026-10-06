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Vásárlás

Veszélyes élelmiszert hívnak vissza a magyar boltokból: súlyos betegséget okozhat, meg ne edd!

Pénzcentrum
2026. október 6. 20:32

Shiga-toxint termelő E. coli baktériumot mutattak ki egy Franciaországból származó camembertben, amelyből Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az érintett tételt visszahívják, ezért aki ilyen sajtot vásárolt, semmiképpen ne fogyassza el.

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Újabb élelmiszer-visszahívásra figyelmeztet a hatóság. Ezúttal egy nyerstejből készült francia camembert érintett, amelyben Shiga-toxin termelő Escherichia coli, vagyis STEC baktérium jelenlétét mutatták ki.

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Az érintett termékből Magyarországra is szállítottak. Az NKFH felvette a kapcsolatot a forgalmazóval, a SZEGA Camembert Kft.-vel, amely megkezdte a kifogásolt tételek visszahívását. A hatóság a visszagyűjtést és a termékek további sorsát is nyomon követi.

A visszahívás a következő termékre vonatkozik:

  • Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 g
  • Tételszám: 232511
  • Fogyaszthatósági idő: 2026. október 21.
  • Gyártó: Gillot SAS, Franciaország
  • Exportőr: ODEON SAS, Franciaország
  • A probléma oka: Shiga-toxint termelő Escherichia coli szennyeződés.

A hatóság azt kéri, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező sajtot megvásárolta, ne fogyassza el.

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A STEC olyan E. coli baktériumtörzs, amely Shiga-toxint termelhet. A fertőzés tünetei között jellemzően hasmenés és hasi panaszok jelentkezhetnek, egyes esetekben azonban súlyosabb szövődmények is kialakulhatnak. A kockázat különösen nagy lehet a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek, illetve a legyengült immunrendszerű emberek esetében.

A hatósági figyelmeztetés alapján ezért az érintett tételt akkor sem érdemes elfogyasztani, ha a sajt külseje, szaga vagy íze nem tűnik rendellenesnek. A baktérium jelenléte ugyanis nem feltétlenül jár érzékszervi elváltozással.
Címlapkép: Getty Images
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