Ebben a 4 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet a budapesti járvány, itt vannak a friss számok

A 39. naptári héten beérkezett szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, az érintett települések száma az elmúlt hetekhez hasonlóan nő - közölte az NNGYK. A SARS-CoV-2 örökítőanyaga Budapest szennyvíztisztítói, a fővárosi agglomeráció települései, valamint Debrecen Veszprém, Szeged, Pécs, Zalaegerszeg, Szolnok, Tatabánya, Békéscsaba mintáiban volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest Dél-Pesti szennyvíztisztító, valamint Szeged, Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható.

A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok szórványos emelkedése várható a következő időszakban - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján. A vizsgálati helyeken vett minták alapján alapján azt is közzéteszik, hogy az egyes mintavételi helyeken a covid örökítőanyag koncentráció - ami a betegszámra utal - emelkedő, stagnáló vagy csökkenő tendenciát mutat, illetve annak szintjét is. Az NNGYK négy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas.

Jelenleg még egy város sem esik a magas és emelkedett tartományba, Budapest mindhárom mintavételi helyén, agglomerációjában és Zalaegerszen mérsékelt a koncentráció. Ráadásul Budapest Dél-Pesti szennyvíztelephez tartozó területeken és Zalaegerszegen emelkedő trendről számoltak be. A többi nagyváros mintáiban alacsony a koncentráció szintje, de Szolnokon és Szegeden emelkedő tendencia látszik:

Tavaly ebben az időszakban már javában tartott a fertőzéshullám, mindössze Kecskeméten mértek alacsony szintet, a többi mintevételi helyen mind mérsékelt vagy emelkedett volt a koncentráció. Ehhez képest 2026. 39. hetén az, hogy Budapesten és környékén, valamint Zalaegerszegen mutattak csak ki mérsékelt szintet, azt jelezheti: a járványszezon kitolódik, vagy jóval enyhébb lesz (legalábbis ami a covid fertőzéseket illeti).

Az új koronavírus szennyvízből történő kimutatását 2020 júliusa óta végzi az NNGYK. A mintavételi helyek kiválasztása olyan megfontolás alapján történt, hogy a minták a lakosság minél nagyobb részét és lehetőség szerint az ország minden földrajzi területét reprezentálják. A vizsgálatok a hazai lakosság több mint 40%-át fedik le. A mintákból az ülepedő szennyeződések eltávolítása után ultraszűréssel koncentrálják a vírusrészecskéket, azután a koncentráció mérése a tisztított nukleinsavból digitális PCR technológiával történik.

Egyelőre az influenza és RSV-fertőzések sem indultak be

A járványszezon kezdete az alapján is kitolódhat 2026-ban, hogy sem az influenza variánsok, sem az RSV fertőzések nem indultak még be. Az NNGYK közlése szerint az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál. A 39. naptári héten egyik település mintájában sem volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban - írták.

Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 39. naptári héten egyik ellátási terület mintájában sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.

A légúti óriássejtes vírus (RSV) szennyvízben mért örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 39. naptári héten egyik ellátási területet mintájában sem volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége - közölték. A szennyvízben mért örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV az előző hetekhez hasonlóan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.