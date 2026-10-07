Súlyos fulladás- és belső sérülésveszély miatt visszahívtak egy mágneses társasjátékot az Európai Unióban.
Ebben a 4 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet a budapesti járvány, itt vannak a friss számok
A 39. naptári héten beérkezett szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik, az érintett települések száma az elmúlt hetekhez hasonlóan nő - közölte az NNGYK. A SARS-CoV-2 örökítőanyaga Budapest szennyvíztisztítói, a fővárosi agglomeráció települései, valamint Debrecen Veszprém, Szeged, Pécs, Zalaegerszeg, Szolnok, Tatabánya, Békéscsaba mintáiban volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest Dél-Pesti szennyvíztisztító, valamint Szeged, Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható.
A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok szórványos emelkedése várható a következő időszakban - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján. A vizsgálati helyeken vett minták alapján alapján azt is közzéteszik, hogy az egyes mintavételi helyeken a covid örökítőanyag koncentráció - ami a betegszámra utal - emelkedő, stagnáló vagy csökkenő tendenciát mutat, illetve annak szintjét is. Az NNGYK négy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas.
Jelenleg még egy város sem esik a magas és emelkedett tartományba, Budapest mindhárom mintavételi helyén, agglomerációjában és Zalaegerszen mérsékelt a koncentráció. Ráadásul Budapest Dél-Pesti szennyvíztelephez tartozó területeken és Zalaegerszegen emelkedő trendről számoltak be. A többi nagyváros mintáiban alacsony a koncentráció szintje, de Szolnokon és Szegeden emelkedő tendencia látszik:
Tavaly ebben az időszakban már javában tartott a fertőzéshullám, mindössze Kecskeméten mértek alacsony szintet, a többi mintevételi helyen mind mérsékelt vagy emelkedett volt a koncentráció. Ehhez képest 2026. 39. hetén az, hogy Budapesten és környékén, valamint Zalaegerszegen mutattak csak ki mérsékelt szintet, azt jelezheti: a járványszezon kitolódik, vagy jóval enyhébb lesz (legalábbis ami a covid fertőzéseket illeti).
Az új koronavírus szennyvízből történő kimutatását 2020 júliusa óta végzi az NNGYK. A mintavételi helyek kiválasztása olyan megfontolás alapján történt, hogy a minták a lakosság minél nagyobb részét és lehetőség szerint az ország minden földrajzi területét reprezentálják. A vizsgálatok a hazai lakosság több mint 40%-át fedik le. A mintákból az ülepedő szennyeződések eltávolítása után ultraszűréssel koncentrálják a vírusrészecskéket, azután a koncentráció mérése a tisztított nukleinsavból digitális PCR technológiával történik.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Egyelőre az influenza és RSV-fertőzések sem indultak be
A járványszezon kezdete az alapján is kitolódhat 2026-ban, hogy sem az influenza variánsok, sem az RSV fertőzések nem indultak még be. Az NNGYK közlése szerint az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál. A 39. naptári héten egyik település mintájában sem volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban - írták.
Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 39. naptári héten egyik ellátási terület mintájában sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.
A légúti óriássejtes vírus (RSV) szennyvízben mért örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 39. naptári héten egyik ellátási területet mintájában sem volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége - közölték. A szennyvízben mért örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV az előző hetekhez hasonlóan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.
Újabb országban bukkant fel a halálos vírus, amire nincs vakcina: meghalt egy férfi, keresik a vele utazókat
Kenya megerősítette az első ebolafertőzést az országban, miután egy hét éve a Kongói Demokratikus Köztársaságban élő kenyai állampolgár belehalt a betegségbe Nairobiban.
Most érkezett: az Egyesült Államok segítséget nyújt Oroszországnak, hogy ne törjön ki egy újabb világjárvány
Az Egyesült Államok felajánlotta segítségét Oroszországnak, miután egy szibériai kutatóintézet munkatársa feltehetően tüdőpestis következtében életét vesztette.
Így kaphatsz el durva fertőzéseket egy pillanat alatt: kiderült a hazai gyógyszertárak rejtett titka
Nem is gondolnánk, milyen könnyen összeszedhetünk egy fertőzést egy gyors gyógyszertári látogatás során
Végzetes hibát követnek el az 50 feletti magyar nők: sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már túl késő
Magyarországon évente több ezer nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, az érintett korosztály jelentős része mégsem vesz részt rendszeresen a megelőző vizsgálatokon.
63%-kal növeli a cukorbetegség kockázatát ez a népszerű étel: sokan bele sem gondolnak, milyen kockázatot vállalnak
A felfedezés pontos biológiai magyarázatot ad arra, miért jelent komoly egészségügyi kockázatot ezen húsfélék túlzott fogyasztása.
10-ből 4 embert érintett idén a káros ózonszennyezés: ez a brutális nyári forróság láthatatlan mellékhatása
A levegőminőséget nem csak a helyi kibocsátások alakítják, így a sivatagi por, az erdőtüzek füstje és más légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtehetnek,...
A krími-kongói lázat terjesztő Hyalomma kullancsok bukkantak fel Magyarországon: éberséget kérnek a kutatók a kirándulóktól
Bár a hazai áttelelés egyelőre nem bizonyított, a megfigyelt mintázat miatt kiemelten fontos a lakosság ébersége.
Az Európai Unióban 2023-ban mintegy 1,6 millió ember halálát okozták a keringési rendszer betegségei, így csaknem minden harmadik haláleset ezekhez a kórképekhez kapcsolódott.
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
A gyermekkori traumák közül nemcsak a fizikai vagy szexuális bántalmazás, hanem az érzelmi és fizikai elhanyagolás is összefügghet a felnőttkori öngyilkossági kockázattal.
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Idén is rengeteg magyar kapta meg a rettegett diagnózist: ezek a daganatos betegségek érintették a legtöbb embert
A daganatos betegségek továbbra is magyar családok tízezreinek életét változtatják meg évről évre, miközben a korai felismerésben és a szűréseken való részvételben jelentős lemaradásban van...
Kiderült az igazság a magyar orvosi ügyeletről: elképesztő összegbe kerül egyetlen vizit, miközben konganak az ürességtől
Rékassy Balázs orvos, egészségügyi közgazdász legújabb elemzése szerint a fővárosi alapellátási ügyelet biztonságos, ugyanakkor jelentős kihasználatlan kapacitással működik.
Kiderült az igazság a Magyarországon gyártott gyógyszerekről: erről mindenkinek tudnia kell, óriási átalakulást sürgetnek
A gyógyszerellátás biztonsága és a hazai gyártás jövője került középpontba a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) konferenciáján.
Szeptemberben némileg javult a mentők kiérkezési ideje, de a legsúlyosabb eseteknél mért közel 26 perces átlag még mindig messze elmarad a 15 perces céltól.
Nagyon vigyázz, ha most mész a szabadba: halálos betegséget terjesztő kullancsok bukkantak fel hazánkban
Figyelemre méltó földrajzi mintázatot mutatnak a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Kullancsfigyelő programjának 2026-os adatai.
Új vírusmutáns terjed rohamtempóban 2026 őszén: bárkit pillanatok alatt ledönthet a lábáról, hiába a kézfertőtlenítés
A késő őszi és téli időszakban újra felfutóban lesz a kellemetlen gyomor-bélrendszeri tüneteket okozó vírus.
Lesújtó hír érkezett több millió magyarnak: senki sincs biztonságban, bármikor elkaphatják a rettegett népbetegséget
Aki gyerekként megúszta az allergiát, könnyen hiheti, hogy később sem kell tartania tőle.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.