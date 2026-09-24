Megszüneteti népszerű kuponjait a Rossmann: ezek a kedvezmények már csak év végéig használhatóak fel

Megváltoztatja hűségprogramját a Rossmann, 2027. január 1-jétől megszüntetik az Ezüst és Arany VIP-tagsággal megszerezhető Joker kuponokat. A kedvezmények jelenleg kéthetente frissülnek, több alkalommal felhasználhatók, és legalább 25 százalékos árengedményt biztosítanak meghatározott termékekre.

Fontos változásra készül a Rossmann jövő évtől. A drogérialánc új általános szerződési feltételei szerint 2027. január 1-jétől megszűnnek a ROSSMANN+ VIP Program Ezüst és Arany tagsági szintjéhez kapcsolódó Joker kuponok. A módosítás értelmében azok a vásárlók, akik a 2027. január 1-jén kezdődő naptári negyedévben vagy ezt követően válnak Ezüst vagy Arany VIP-taggá, már nem lesznek jogosultak ezekre a kedvezményekre. Akik már idén ezüst vagy arany taggá váltak, azok december 31-ig még felhasználhatják a kuponokat.

A Joker kuponok nem a teljes vásárlás végösszegét csökkentik, hanem a Rossmann által kijelölt (saját márkás és egyéb márkás) termékekre biztosítanak kedvezményt. A jelenlegi programban az Ezüst és Arany VIP-tagok kéthetente legalább 12, többször is felhasználható kupont kapnak, amelyek legalább 25 százalékos árengedményt kínálnak. A kuponok között egyebek mellett szépségápolási, vitamin-, háztartási és más drogériai termékekre szóló ajánlatok jelenhetnek meg. A kedvezmények online és a Rossmann üzleteiben is felhasználhatók, és a rendszer automatikusan érvényesíti őket a jogosult termékekre.

További előnyük, hogy összevonhatók a 10 és 15 százalékos végösszegi kedvezményekkel. Ez azt jelenti, hogy a vásárló először megkaphatja a kijelölt termékre járó Joker kedvezményt, majd – a vonatkozó feltételek teljesülése esetén – a teljes vásárlás árából is további engedményt érvényesíthet.

A most közzétett ÁSZF-módosítás kifejezetten a Joker kuponok kivezetéséről rendelkezik, a VIP tagoknak járó többi, végösszegre járó kupont nem szüntetik meg. A Rossmann jelenlegi tájékoztatása szerint a VIP-tagok a tagsági szintjüktől függően 10 százalékos végösszegi kuponokat is kapnak: a Bronz tagok negyedévente kettő, az Ezüst tagok három, az Arany tagok pedig négyet.