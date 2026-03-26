Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók
A Rossmann arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2026. április 1-től módosulnak. Lapunk megnézte, milyen változások várhatók a hazai drogérialánc háza táján, és kiderült: megszűnik a bolti átvétel szolgáltatás abban a formában, ahogy eddig ismertük. Megkérdeztük a boltláncot, mi a változás oka. Válaszuk szerint egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.
"Tájékoztatunk, hogy a ROSSMANN Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2026.04.01. napjával módosulnak. Az ÁSZF legfontosabb változásai a bolti átvételi lehetőség elérhetőségét érintik" - értesítette vásárlóit a drogérialánc. A Pénzcentrum utánanézett, mi módosul pontosan az ÁSZF-ben. Kiderült, hogy a "Bolti átvétel" elnevezésű szolgáltatás megszűnik.
A cikkünk megjelenésekor hatályos ÁSZF azt írja, hogy "Kérjük, vedd figyelembe, hogy a 2026. március 31. napját követően leadott megrendelések esetén „Bolti átvétel” átvételi lehetőséget már nem fogsz tudni választani, ezen átvételi módot a 2026. március 31. napját követően leadott megrendelések vonatkozásában megszüntetjük." Valószínűleg ez indokolja, hogy az ÁSZF szerint a "2026- március 31. napját megelőzően leadott megrendelések vonatkozásában elérhető bolti átvétel esetén – ide értve az ”Expressz átvétel üzletben” szolgáltatást is -, valamint az Expressz Házhozszállítás üzletből szolgáltatás igénybevétele esetén csak az online bankkártyás fizetést" tudják elfogadni.
Lapunk megkereste a Rossmannt, mi áll a döntés hátterében; milyen szakmai, üzleti vagy logisztikai szempontok állnak a megszüntetés mögött; illetve lesz-e a jövőben bármilyen alternatív átvételi megoldás az online rendelések esetében a most megszüntetésre kerülő szolgáltatás helyett. A Rossmann lapunknak küldött válaszában azt írta:
"A jelenlegi bolti átvételi (üzletbe történő szállítás) lehetőséget azért vezetjük ki 2026. március 31. után, mert egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetünk be helyette. Az új Click & Collect (Expressz átvétel) megoldásunk célja, hogy gyorsabb és kényelmesebb átvételi élményt biztosítsunk: a vásárlók akár már 90 percen belül átvehetik rendelésüket a kiválasztott üzletben. Ezzel jelentősen csökken a várakozási idő, és rugalmasabbá válik az online rendelés átvétele. Az új szolgáltatás országosan, az összes üzletünkben elérhető lesz hamarosan."
Egy "Expressz átvétel üzletben" nevű szolgáltatás eddig is elérhető volt. Ez lényegében abban különbözik a "Bolti átvétel" szolgáltatástól - a gyorsaságon kívül -, hogy csak azokat a termékeket lehet ilyen módon megrendelni, amelyek az átvételre kiválasztott boltban megtalálhatók voltak. Ha olyan terméket tettünk volna a kosárba, ami nem elérhető a kiválasztott üzletben, akkor más szállítási módot kellett választani (vagy akár másik átvételi pontot, ahol elérhető a kívánt termék).
Azt válaszában nem részletezte a Rossmann, hogy az új "Click & Collect (Expressz átvétel)" szolgáltatásra is vonatkozik-e majd ez a korlátozás. Ha ugyanis a mostani "Expressz átvétel üzletben" nevű szolgáltatáshoz hasonló lesz, akkor április 1-től nem lehet már bolti átvétellel kérni bármilyen termékeket a drogérialánc üzleteiben.
