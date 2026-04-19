Kvíz: Gyakran jársz Rossmannban, dm-ben? Bizonyítsd, hogy nemcsak vásárolsz, hanem figyelsz is!

Milliárdos birodalmak, titkos szimbólumok és meghökkentő sztorik a pelenkák és tusfürdők mögött! Azt hiszed, mindent tudsz a dm-ről, a Rossmannról és a Müllerről, csak mert csukott szemmel is megtalálod a kedvenc arckrémedet? Ez a kvíz még a legdurvább drogériafüggőknek is tartogathat meglepetéseket. Lássuk, mennyire vagy képben a magyarok kedvenc szépészeti boltjainak kulisszatitkaival – töltsd ki a tesztet, és kiderül, te vagy-e a kasszasor igazi királya!

Kvíz: Gyakran jársz drogériákba? Bizonyítsd, hogy nemcsak vásárolsz, hanem figyelsz is! 1/10 kérdés Mit ábrázol a Rossmann jól ismert, piros logója? Egy sellőt Egy fésűt és egy ollót Egy kentaurt Egy ágaskodó oroszlánt Következő kérdés 2/10 kérdés Minek a rövidítése a dm? discount markt daily makeup drogerie markt dermatological medicine Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen extra, meghökkentő karriert futott be Dirk Rossmann, a dm üzletlánc alapítója 70 éves kora után? Bestseller thriller író lett Űrhajós lett Jeff Bezossal Indult a téli olimpián Felfedezett egy új dinoszaurusz fajt Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen logó világít a Müller üzletek bejárata felett? Egy kék madár Egy narancssárga virág Egy piros malom Egy zöld falevél Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik lánc polcain találod az „Isana" márkájú termékeket? Müller dm Clinique Rossmann Következő kérdés 6/10 kérdés Mi volt a Müller alapítójának, Erwin Müllernek az eredeti szakmája, mielőtt birodalmat épített volna? Fodrász Autószerelő Esküvői fotós Cipészmester Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik láncnál gyűjtheted a pontokat a hírhedt „active beauty" kártyával? Rossmann Müller Yves Rocher dm Következő kérdés 8/10 kérdés A három nagy drogéria közül melyik nyitotta meg legkésőbb az első üzletét Magyarországon? Müller dm Rossmann Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik radikálisnak ható, de azóta EU szinten is rendszeresen napirendre kerülő társadalmi ötlet mellett kampányolt élete végéig Götz Werner, a dm alapítója? A kötelező reggeli munkahelyi torna és tisztálkodás mellett A 4 napos munkahét mellett A készpénz teljes megszüntetése mellett A feltétel nélküli alapjövedelem mellett Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a dm kifejezetten fiatalokra/kamaszokra célzott, trendi és színes sminkmárkája? Catrice Rival Loves Me trend !t up Essence Eredmények

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK