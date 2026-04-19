Kvíz

Kvíz: Gyakran jársz Rossmannban, dm-ben? Bizonyítsd, hogy nemcsak vásárolsz, hanem figyelsz is!

2026. április 19. 18:01

Milliárdos birodalmak, titkos szimbólumok és meghökkentő sztorik a pelenkák és tusfürdők mögött! Azt hiszed, mindent tudsz a dm-ről, a Rossmannról és a Müllerről, csak mert csukott szemmel is megtalálod a kedvenc arckrémedet? Ez a kvíz még a legdurvább drogériafüggőknek is tartogathat meglepetéseket. Lássuk, mennyire vagy képben a magyarok kedvenc szépészeti boltjainak kulisszatitkaival – töltsd ki a tesztet, és kiderül, te vagy-e a kasszasor igazi királya!

Kvíz: Gyakran jársz drogériákba? Bizonyítsd, hogy nemcsak vásárolsz, hanem figyelsz is!

1/10 kérdés
Mit ábrázol a Rossmann jól ismert, piros logója?
Egy sellőt
Egy fésűt és egy ollót
Egy kentaurt
Egy ágaskodó oroszlánt
2/10 kérdés
Minek a rövidítése a dm?
discount markt
daily makeup
drogerie markt
dermatological medicine
3/10 kérdés
Milyen extra, meghökkentő karriert futott be Dirk Rossmann, a dm üzletlánc alapítója 70 éves kora után?
Bestseller thriller író lett
Űrhajós lett Jeff Bezossal
Indult a téli olimpián
Felfedezett egy új dinoszaurusz fajt
4/10 kérdés
Milyen logó világít a Müller üzletek bejárata felett?
Egy kék madár
Egy narancssárga virág
Egy piros malom
Egy zöld falevél
5/10 kérdés
Melyik lánc polcain találod az „Isana” márkájú termékeket?
Müller
dm
Clinique
Rossmann
6/10 kérdés
Mi volt a Müller alapítójának, Erwin Müllernek az eredeti szakmája, mielőtt birodalmat épített volna?
Fodrász
Autószerelő
Esküvői fotós
Cipészmester
7/10 kérdés
Melyik láncnál gyűjtheted a pontokat a hírhedt „active beauty” kártyával?
Rossmann
Müller
Yves Rocher
dm
8/10 kérdés
A három nagy drogéria közül melyik nyitotta meg legkésőbb az első üzletét Magyarországon?
Müller
dm
Rossmann
9/10 kérdés
Melyik radikálisnak ható, de azóta EU szinten is rendszeresen napirendre kerülő társadalmi ötlet mellett kampányolt élete végéig Götz Werner, a dm alapítója?
A kötelező reggeli munkahelyi torna és tisztálkodás mellett
A 4 napos munkahét mellett
A készpénz teljes megszüntetése mellett
A feltétel nélküli alapjövedelem mellett
10/10 kérdés
Mi a dm kifejezetten fiatalokra/kamaszokra célzott, trendi és színes sminkmárkája?
Catrice
Rival Loves Me
trend !t up
Essence
#vásárlás #bolt #kozmetikum #saját márka #dm #áruházlánc #boltok #drogéria #rossmann #müller #vásárlási szokások #tudatos vásárlás #kvíz #általános műveltségi kvíz

