Kiderült az igazság a bennragadt 50 forintokról: óriási veszteséget termel a MOHU-nak a visszaváltási rendszer?

Nem attól lesz olcsóbb a hulladékgazdálkodás, ha több hulladékot hasznosítunk, sőt, minél többet gyűjtünk vissza, válogatunk és dolgozunk fel, annál magasabbak a költségek – derült ki azon a háttérbeszélgetésen, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. A MOHU szerint az újrahasznosított anyagok értéke sok esetben önmagában nem fedezi a teljes folyamat költségét, ezért a rendszer fenntarthatóságához a gyártói hozzájárulásokra is szükség van. A társaság közben arról is beszélt, miért nem jelent automatikusan nyereséget a vissza nem váltott 50 forintos palackbetét, és hogyan próbálják csökkenteni a visszaváltó automatáknál kialakuló sorokat.

A MOHU szerint is van mit átalakítani a magyar hulladékgazdálkodási rendszeren. A kormány elsősorban a lakossági panaszok, a szolgáltatás minősége és az uniós újrahasznosítási célok teljesítése miatt vizsgálja felül a rendszert, a hulladékgazdálkodási társaság szerint azonban fontos szempont az is, hogy a jelenlegi keretek között a rendszer nem fenntartható.

A médiazaj egyik leglátványosabb terepe a palackvisszaváltási rendszer, vagyis a DRS. A rendszer országos kiépítése jelentősen megváltoztatta a hulladékgyűjtés korábbi rendjét, ugyanakkor a vásárlók számára továbbra is gyakori problémát jelentenek a sorok, a megtelt vagy meghibásodott automaták, illetve az, hogy nem minden településen érhető el megfelelő visszaváltási lehetőség. Ugyanakkor – ahogy azt a Pénzcentrum felmérése is megmutatta – a rendszer elfogadottsága sokkal magasabb, mint ahogy azt a kommenteket vagy a médiát olvasva érezni.

A MOHU adatai szerint jelenleg több mint 4000 automata működik az országban. A hálózat azonban nem egyenletesen terhelt. A visszaváltások jelentős része néhány nagyobb üzletre koncentrálódik, miközben a kisebb boltok többségében nincs automata. Ez részben szabályozási kérdés is. A jelenlegi rendszerben a 400 négyzetméternél nagyobb üzletek számára kötelező a MOHU automatáinak elhelyezése, a kisebb üzletek csatlakozása viszont önkéntes. Emiatt hiába van több ezer visszaváltási pont az országban, a tényleges forgalom aránytalanul nagy része a nagyobb üzletekre jut.

EZ IS ÉRDEKELHET Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni A Pénzcentrum több mint tízezer olvasó megkérdezésével végzett felmérést arról, hogyan vált be a kötelező palackvisszaváltási rendszer.

A MOHU szerint a probléma nem feltétlenül az automaták országos kapacitásának hiánya, hanem az, hogy bizonyos időszakokban és helyszíneken hirtelen megugrik a forgalom. A vásárlási csúcsidőszakok után az automatáknál is kialakulhatnak sorok, hasonlóan a hosszú hétvégékhez vagy az ünnepi időszakokhoz. A cég adatai szerint a leállásoknak csupán nagyjából 1 százaléka alakul ki géphiba miatt. Az is kiderült, hogy akadtak olyan boltláncok, amelyek elmérték magukat, és eleinte kis gépeket igényeltek, majd látva a nagyobb forgalmat, nagyobbakra cserélték azokat, így a sorban állás is csökkent.

A társaság ennek kezelésére mobil visszaváltó egységeket is bevetne. Ezek a teherautókba szerelt automaták eredetileg az éttermek és a kisboltok visszaváltását segítik, de a MOHU nyitott arra, hogy a lakosság is tudjon ezekben visszaváltani.

Mobilitásuk nagy előny, hiszen ki tudnak vonulni egy adott koncert után, vagy a belvárosban a turisták által látogatott népszerű csomópontokra, és rögtön lehetővé teszik ott a visszaváltást. Ehhez azonban szükséges az önkormányzatok együttműködése is. Így sokkal kevesebb palack kerülne a kukákba, ami a gyűjtögetést is visszavethetné.

Emellett a MOHU olyan monitoringrendszeren dolgozik, amely egyből jelezheti a kereskedelmi láncok központjának, ha egy adott boltban valamelyik automata meghibásodik vagy leáll. Erről ugyanis sokszor nem is tudnak a központban. Jelenleg sajnos az is előfordulhat, hogy egy üzlet egyszerűen kiírja, hogy nem működik az automata, de erről sem a MOHU, sem a központ nem tud. Az automaták száma ugyanakkor várhatóan már csak mérsékelten bővülhet, évente nagyjából 50–100 új berendezéssel.

Az mindenesetre nagyon fontos, hogy azt a környezetvédelmi eredményt, hogy több milliárd palack hulladéka megfelelő helyre kerül, meg kell őrizni, mert ez egy óriási környezetvédelmi siker

– fogalmazott a cég.

A rendszer egyik legérdekesebb pénzügyi kérdése a vissza nem váltott palackok után befizetett 50 forintos díj. Első ránézésre úgy tűnhet, hogy a MOHU számára kedvező, ha a vásárló nem viszi vissza a palackot, hiszen ilyenkor a betétdíjat sem kell visszafizetni.

A teljes kép azonban ennél jóval összetettebb. Ha a palackot visszaváltják, a MOHU kifizeti az 50 forintos díjat, majd begyűjti, feldolgozza és értékesíti az anyagot. Ezzel egyszerre jelentkeznek költségek és bevételek. Ha viszont a palack nem kerül vissza, a betétdíj a rendszerben marad, a rendszer működtetésére fordítódik, és az újrahasznosításból származó folyamat sem indul el.

A MOHU szerint ezért nem igaz az az egyszerű állítás, hogy a vissza nem váltott palackok automatikusan nyereséget jelentenek a társaságnak, hiszen azt jogszabály alapján a rendszerre kell költenie.

„Sokkal több problémát jelent nekünk a nem visszaváltott palack, mint az, ami visszakerül a körforgásba - hangzott el.

A cég adatai szerint a visszaváltási díjakból bent maradó összeg ráadásul folyamatosan csökken, ahogy egyre több palackot visznek vissza a fogyasztók. Mint elhangzott, a hulladékgazdálkodásnak van egy alapvető elve. Minél több hulladékot gyűjtenek össze, válogatnak, szeparálnak és hasznosítanak, annál magasabbak a költségek. Szinte minden hulladéktípusra igaz, hogy a legolcsóbb megoldás az lenne, ha egyszerűen leraknánk vagy elásnánk. Ez azonban a MOHU feladatával éppen ellentétes. A MOHU-nak az a célja, hogy minél több palackot begyűjtsön, hiszen az járul hozzá a célértékek teljesítéséhez.

Az 50 forintos visszaváltási díj ezért önmagában csak arra szolgál ösztönzésül, hogy az emberek vigyék vissza a palackokat, a finanszírozásra ez nem jelent megoldást. Ha valaki nem viszi vissza a palackot, az 50 forint ugyan a rendszerben marad, de nem erre kell optimalizálni a működést. A MOHU leszögezte, hogy a rendszer célja az, hogy a hulladékot minél nagyobb arányban visszagyűjtsék és hasznosítsák, ennek a költségeit pedig megfelelően kell finanszírozni, hogy fenntarthatóvá váljon a rendszer.

A számok jól mutatják, mekkora üzletágról van szó.

A MOHU 2025-ben 20,8 milliárd forint bevételt ért el a gyártók által fizetett DRS-díjakból és a rendszerhez kapcsolódó csatlakozási díjakból.

A vissza nem váltott palackokból további 14,7 milliárd forint maradt a társaságnál.

Ez azonban messze nem fedezte a rendszer működésének teljes költségét.

A DRS 2025-ös működtetése mintegy 72,5 milliárd forintba került.

Ennek része volt a boltoknak kifizetett mintegy 19 milliárd forintos kezelési díj is. Ezért cserébe vállalják a boltok az automaták kezelését és tisztántartását.

Éppen ez az egyik legnagyobb konfliktus a MOHU és a kereskedők között. A nagyobb üzletláncok szerint a visszaváltási automaták működtetéséért kapott díjak nem feltétlenül fedezik azokat a költségeket, amelyek a berendezések üzemeltetésével, a hely biztosításával és a kapcsolódó feladatokkal járnak. A MOHU ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi kezelési díj a kereskedőkkel folytatott hosszas tárgyalássorozat eredménye. Így a MOHU a jövőben több milliárd forinttal fog többet kifizetni a boltoknak, mint amennyivel eredetileg tervezett.

A rendszer pénzügyi problémái ráadásul nem csak a DRS-re korlátozódnak. A MOHU korábbi adatai szerint a társaság hulladékgazdálkodási tevékenységének több területe is veszteséges. A DRS 2025-ben közel 37,8 milliárd forintos veszteséget termelt, miközben a lakossági közszolgáltatás vesztesége meghaladta a 69 milliárd forintot, összességében pedig a MOHU éves beszámolójában szereplő veszteség kicsivel 50 milliárd forint alatt állt meg.

A kormány szeptember elején jelentette be, hogy átfogóan felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási rendszert és a MOHU koncessziós működését. A kabinet szerint a rendszernek egyszerre kellene jobb szolgáltatást nyújtania, kevesebbe kerülnie, és több hulladékot kellene újrahasznosítania. A kormányzat szerint az uniós célok teljesítésében is jelentős elmaradás van.

A MOHU eközben nem vitatja, hogy szükség van a változtatásokra, és üdvözli a vizsgálatot. A társaság álláspontja szerint azonban nem kizárólag a szolgáltatás minőségét kell egységesíteni az örökölt rendszer átalakításával, és a lakossági panaszokat kell megnyugtatóan orvosolni, hanem azt is górcső alá kell venni, hogy a szabályozási és finanszírozási modell módosításával hosszú távon hogyan tehető fenntarthatóvá a rendszer.

A többség elégedett a rendszerrel

A Pénzcentrum korábbi felmérése is azt mutatja, hogy a palackvisszaváltási rendszer működésével kapcsolatban bőven akadnak kifogások. A kérdőívet 10 664 olvasó töltötte ki, és a válaszok alapján sokaknak nem önmagában a visszaváltás céljával van problémájuk, hanem azzal, ahogyan a rendszer a mindennapokban működik.

A válaszadók 55 százalékával már előfordult, hogy a körülményesség miatt inkább nem váltotta vissza a palackokat. A hosszú sorok, a megtelt vagy meghibásodott automaták, illetve az ezekből adódó várakozás sokaknál komoly bosszúságot okoz. Ezzel összhangban a kitöltők 69,4 százaléka indokoltnak tartja a palackvisszaváltási rendszer felülvizsgálatát.

Azt is érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a válaszadók 50,1 százaléka inkább elégedett, további 9,1 százalék pedig nagyon elégedett eddig a palackvisszaváltási rendszerrel.

A felmérés ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a változtatási igény nem jelenti a rendszer alapvető céljának elutasítását. A válaszadók jelentős része továbbra is fontosnak tartja a palackok visszagyűjtését és újrahasznosítását, ugyanakkor egyszerűbb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működést várna.

A készpénzes visszafizetés tervezett megszüntetését például 57,7 százalék nem támogatná, vagyis sokan a meglévő lehetőségek megtartása mellett javítanák a rendszert. A válaszok jól jelzik, hogy a DRS társadalmi megítélésében nem pusztán az a kérdés, mennyi palackot sikerül visszagyűjteni, hanem az is, hogy mindez mekkora időbeli és kényelmi terhet jelent a fogyasztóknak.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán