Újabb kegyetlen kávédrágulás keserítheti a magyarok reggeleit: itt az igazság, ezért fizetünk annyit egy csésze feketéért

A legfrissebb adatok szerint a 200-250 grammos őrölt kávé ára átlagosan 1640 forint volt a boltokban, míg vendéglátóhelyen 643 forintot kell fizetni egy eszpresszóért. Sok boltban, vagy a kávézóban ennél jellemzően magasabb árakkal találkozhatnak a magyarok, miközben nem is sejtik, mi kerül egy csésze kávén ennyibe. Mutatjuk, hogy milyen globális hatások és magyarországi tényezők hatnak ki a kávéárakra, és hogy mire lehet a jövőben számítani.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2026 augusztusában 1640 forintba került az őrölt kávé 200–250 g kiszerelésű csomagja, míg az eszpresszókávé vendéglátóhelyen 643 forint volt átlagosan. A presszókávéért még sosem kértek ennyit a vendélátóhelyek, miközben az őrölt kávé árak már jártak sokkal magasabban is: 2026. februári adatok szerint átlagosan 1890 forint volt egy csomag őrölt kávé. Ha egy év távlatában nézzük, akkor csaknem 12 százalékkal ment lejebb az őrölt kávé ára, miközben a vendéglátóhelyen cirka 8 százalékos drágulás látható. A kávéárak ingadozásában a világpiaci helyzet, és a lokális válságok is közrejátszanak.

Az alábbi grafikonon látható, hogyan alakultak a kávéárak 2019 augusztusa óta. Látható, hogy ugyan a világjárvány kezdete után is lehetett emelkedést tapasztalni, 2022-től figyelhető meg jelentősebb fordulat. Az őrölt kávé árának meredekebb emelkedése már 2021 végén elkezdődött, és számottevő csökkenés csak 2023 augusztusában történt. Viszont ez sem tartott sokáig, az árak újra elkezdtek felfelé kúszni. 2025 első felében már az 1800 forintos átlagárat is meghaladta az árszint, és 2026 februárjában már csaknem 1900 forint volt egy kis csomag őrölt kávé. Azóta mutatkozik csökkenő tendencia, az utolsó átlagár 1640 forint volt.

A presszókávé grafikonja nem ilyen hektikus: folyamatosan, egyenletesen emelkedik. A 2022-es nyár végi energiaválságot követően egy kissé meredekebbé vált az emelkedés, mint korábban. 2022 augusztusában átlagosan 401 forint volt egy csésze eszpresszó, mostanra már 643 forint az átlag. Hogy hogy jutottunk odáig, hogy egy csésze kávé átlagban többe kerül, mint egy liter benzin, sok tényező befolyásolta.

Mitől ilyen drága a kávé?

A magyarországi kávéárakra erősen hatnak a világpiaci folyamatok, legyen szó a bolti vagy a kávéházi árakról. A globális kávépiacon az elmúlt időszakban történelmi rekordokat döntöttek a tőzsdei nyersanyagárak. A drágulási hullámot elsősorban a két legnagyobb termelő országot, Brazíliát és Vietnámot sújtó szélsőséges időjárási anomáliák és aszályok indították el, amelyeket a logisztikai akadályok – mint a vörös-tengeri szállítási válság –, a műtrágyaárak emelkedése, valamint az amerikai védővámok bevezetése tovább fokoztak. Ezzel párhuzamosan a globális kávéfogyasztás – különösen az ázsiai fejlődő piacokon – töretlenül növekedett, ami felszínre hozta az ellátási lánc szerkezeti sérülékenységét.

A korábbi csúcsértékekről nemrégiben átmeneti árenyhülés indult meg a nemzetközi tőzsdéken: a bőséges brazil esőzések nyomán várható rekordtermés (akár 17%-os növekedés), az amerikai védővámok eltörlése és a tengeri fuvardíjak normalizálódása hatására a nyerskávé ára 15–20%-ot esett. A fogyasztók azonban ezt a boltokban csak 3–6 hónapos késéssel tapasztalhatják meg, mivel a pörkölők és kereskedők hosszú távú fix szerződésekkel dolgoznak. Így a kiskereskedelemben rövid távon inkább az áremelkedés megállása és helyenként mérsékelt olcsóbbodás valószínűsíthető.

Azonban a jövőt tekintve az elemzők nagyrészt egyetértenek abban, hogy az olcsó kávé korszaka véget ért, és a mostani korrekció csupán átmeneti. A klímaváltozás és a növekvő hőségnapok miatti termőterület-csökkenés tartósan nyomás alatt tartja a hozamokat, miközben az Európai Unió szigorodó erdőirtási rendelete (EUDR) és a geolokációs nyomonkövetés költségei plusz terhet rónak a szereplőkre. Mivel Ázsia – főként Kína és Vietnám – strukturális keresletnövekedése folyamatosan feszessé teszi a piacot, a kávéárak a jövőben is egy magasabb árszinten stabilizálódhatnak.

A magyarországi kávéárakra pedig a helyi gazdasági folyamatok is erős hatást gyarolnak. A nagy bolthálózattal rendelkező kiskereskedőket sújtotta a korábbi években többek között az energiaválság, és az árstopok, árrésstopok, különadók; melyek jelentősen drágítottak bizonyos termékeket.

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A magyarországi vendéglátóhelyek pedig szintén többféle krízissel néztek szembe, ami a folyamatos drágítás felé terelte azokat, akik képesek voltak túlélni a válságok időszakát. A folyamatosan jelenlévő munkaerőhiány, magas vállalkozói terhek mellett a világjárvány idején a vendégforgalom csökkenése nehezítette meg a dolgokat. Az energiaválság időszakában a rezsiárak az egekbe szöktek, a gyenge forint pedig az euróalapú beszállítói szerződések miatt eredményezett áremelkedést. A kávé ráadásul éppen egy olyan olcsóbb termék a vendéglátóhelyeken, aminek az árába beépülhet a kínálat más összetevőinek drágulása is. Ha például a desszert ára már súrolja a lélektani határt, és nem lehet az árát tovább növelni, akkor az a többlet beépül máshová, lehet hogy éppen a kávé árába.

A KSH adatai arról is képet adnak, hogyan nőttek a vendéglátás költségei az elmúlt években. A szolgáltatási kibocsátási árindex mutatja meg, hogy az üzleti és egyéb szolgáltatások árai hogyan változnak az előző év azonos időszakához képest. Az alábbi grafikonon látható, hogy 2022-ben 19%, míg 2023-ban közel 24% volt az árindex. Tehát a 2022-es nagy drágulás után további még nagyobb drágulás következett. Azóta pedig valamivel 8 százalék feletti áremelkedés látszik a vendéglátásban.

Összességében tehát a kávé árának alakulását nem egyetlen tényező határozza meg: a világpiaci nyersanyagárak mellett a hazai bérek, energia- és egyéb működési költségek, valamint a forint árfolyama is megjelenik a fogyasztók által fizetett végösszegben. Bár az őrölt kávé ára az év eleji csúcsról már mérséklődött, a vendéglátóhelyeken egyelőre nem látszik hasonló fordulat, és a hosszabb távú kilátások alapján a korábbi árak visszatérésére sem érdemes számítani.

A vásárlóknak és vendégeknek így a jövőben is azzal kell számolniuk, hogy a kávé ára érzékenyen reagálhat a globális termelési problémákra, miközben a hazai vendéglátás költségei is egyre magasabb árszintet indokolnak. A drágulás tehát várhatóan folytatódik.