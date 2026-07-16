Robbantották az árbombát a magyar boltok: fillérekért adják a nyár kedvenc csemegéjét, indul a harc a vásárlókért

Július közepére országszerte megjelent a hazai görögdinnye a boltok polcain, ezzel együtt pedig egymást érik az akciók a nagy áruházláncokban. Van, ahol már 155 forintért is megvásárolható egy kilogramm görögdinnye, míg más üzletekben közel 40 százalékkal magasabb árat kérnek érte. A nyári szezon kezdetének örömére több áruház is jelentős árengedménnyel próbálja magához csábítani a vásárlókat, mi pedig összegyűjtöttük, hol mennyiért kapható most a magyar görögdinnye.

A magyar görögdinnye-szezon ezekben a hetekben pörög fel igazán. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete adatai szerint Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, a görögdinnye termőterülete pedig idén megközelíti a 3480 hektárt.

A szabadföldi magyar termés július elején jelent meg a piacon, júliustól pedig már teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket. A statisztikák szerint egy magyar évente átlagosan 10–12 kilogramm görögdinnyét fogyaszt, míg sárgadinnyéből ennek jóval kisebb, körülbelül másfél kilogrammos az egy főre jutó éves fogyasztás.

A nyári szezon kezdetének örömére több áruház is jelentős árengedménnyel próbálja magához csábítani a vásárlókat, összegyűjtöttük, hol mennyibe kerül most a görögdinnye.

A Penny és Tesco vezeti az árversenyt

Az idei szezonban eddig a Penny hirdette meg a legnagyobb akciót. Az áruház friss akciós újsága szerint július 16. és 22. között mindössze 155 forintért kínálják a görögdinnyét kilogrammonként, amivel jelenleg ez a legkedvezőbb ajánlat a nagy hazai üzletláncok között.

Alig marad el ettől a Tesco, amely szintén július 16-tól érvényes akciójában 159 forintért árulja a magyar görögdinnyét kilogrammonként. Ez a korábbi 299 forintos árhoz képest 46 százalékos árcsökkentést jelent, a két lánc között pedig mindössze négyforintos kilónkénti különbség van.

A Lidl továbbra is a magyar termelőkre épít

A Lidlben jelenleg 199 forintért vásárolható meg kilogrammonként a magyar, magszegény görögdinnye. A lánc évek óta jelentős szereplő a hazai dinnyepiacon: termelőpartnerei több mint 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, tavaly pedig összesen 17 600 tonna fogyott az üzletekben.

Az áruházlánc szerint továbbra is a hagyományos, magvas görögdinnye számít a vásárlók kedvencének, ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés a magszegény és más különlegesebb fajták iránt is. A láncnál a görögdinnye mellett többféle sárgadinnye is akciós: a gáliadinnye 499 forintba, a Piel de Sapo cukordinnye és a mézdinnye 599 forintba, míg a hazai Cantaloupe sárgadinnye 699 forintba kerül.

Az Aldi most kivár, de hétfőtől újra akciózik

Az Aldi kissé kilóg a sorból, hiszen a most vizsgált időszakban nem szerepel görögdinnye az akciós kínálatában. A láncnál július 13. és 15. között még 222 forintért lehetett megvásárolni kilogrammonként a görögdinnyét, ez az akció azonban már véget ért.

A következő kedvezmény július 20-án indul: szombattól egészen július 22-ig 199 forintért kínálja majd az Aldi a magyar görögdinnyét. Az áruház közlése szerint idén Békés, Tolna, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezik a hazai termés. A három termesztőkörzet eltérő adottságai miatt a betakarítás időben eltolódik, így hosszabb ideig biztosítható a friss magyar görögdinnye folyamatos kínálata.

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Az Auchanban is akciós a dinnye, a Spar viszont kimaradt

Az Auchan aktuális kínálatában a hagyományos görögdinnye 219 forintba kerül kilogrammonként, ami ugyan magasabb ár a Penny, a Tesco és a Lidl ajánlatánál, de még mindig kedvezőnek számít a szezon elején. Az áruház emellett 249 forintos kilogrammonkénti áron prémium, magszegény fekete héjú görögdinnyét is kínál azoknak, akik ezt a fajtát keresik.

Miközben a legtöbb nagy áruházlánc jelentős kedvezményekkel készül a dinnyeszezonra, a Spar aktuális akciói között jelenleg nem szerepel a görögdinnye. Ennek ellenére egy belvárosi üzletben megnéztük mennyiért adják: jelenleg 249 Ft/kg áron érhető el náluk a nyári csemege.

Egy táblázatban is összegyűjtöttük, hogy hol mennyibe kerül most a dinnye akciósan:

Nem mindenki örül az egyre olcsóbb dinnyének

A rendkívül alacsony fogyasztói árak ugyan kedvezőek a vásárlóknak, a termelők egy része azonban komoly aggodalommal figyeli a kialakuló árversenyt. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete a Penny és a Tesco akcióinak hírére demonstrációt is szervezett volna egy üzlet elé, ahol jelképesen ingyen osztottak volna görögdinnyét. Az akciót végül elhalasztották, és inkább tárgyalásokat kezdeményeztek a kereskedőkkel.

A termelők célja olyan fogyasztói árak kialakítása, amelyek hosszú távon is biztosítják a gazdák megélhetését és a hazai termesztés fenntarthatóságát. Emellett azt is kérik a kereskedelmi láncoktól, hogy hagyjanak fel a szerintük indokolatlanul árletörő akciókkal, valamint részesítsék előnyben a magyar görögdinnyét az importtermékekkel szemben - derült ki az InfoRádió riportjából.

Idén is országos ellenőrzések várnak a dinnyekereskedőkre

A görögdinnyeszezon kezdetével párhuzamosan a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket indítanak. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a dinnyék származására, jelölésére és minőségére, és nemcsak az üzletláncokat, hanem a nagybani piacokat, az ideiglenes árusítóhelyeket és az út menti árusokat is ellenőrzik.

A tavalyi ellenőrzések során 485 kereskedelmi egységben összesen 558 görögdinnye-tételt vizsgáltak meg. A feltárt szabálytalanságok miatt 26 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 19 millió forint értékben, emellett 308 kilogramm görögdinnyét kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Az idei razziák célja, hogy a vásárlók valóban megfelelő minőségű és szabályosan jelölt dinnyéhez jussanak, függetlenül attól, hogy üzletben vagy út menti árusnál vásárolnak.