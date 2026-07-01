Okosba vette a legót a polgármester: megvan az ítélet, ennyit kapott a tolvaj településvezető

A férfit információs rendszer felhasználásával, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében találták bűnösnek - írta a Telex.

Pénzbüntetésre ítélte a bíróság Terpes polgármesterét, aki hónapokon keresztül sárgarépaként blokkolt drágább árucikkeket, többek között Lego játékokat egy egri áruház önkiszolgáló kasszájánál.

A Heves Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a politikus 2026 februárja és májusa között összesen hat alkalommal trükközött a helyi áruházban. Minden alkalommal ugyanazt a módszert alkalmazta, a megvásárolni kívánt játékok, élelmiszerek és műszaki cikkek valós vonalkódjának leolvasása helyett az önkiszolgáló kassza mérlegére helyezte azokat, majd a sárgarépa kódját megadva fizetett.

Végül májusban bukott le, amikor közel ötvenezer forint értékben pakolt a kosarába édességet, mosóport és három doboz Lego játékot. Miután ezeket zöldségként blokkolta, alig kétezer forintot kellett fizetnie, azonban távozásakor az üzlet biztonsági őre feltartóztatta.

A sorozatos csalással okozott kár meghaladja a százezer forintot, amiből eddig nagyjából ötvenezer forint térült meg. Az illetékes járásbíróság a büntetés kiszabása mellett helyt adott a fennmaradó összegre vonatkozó polgári jogi igénynek is. Terpes polgármestere, Bujáki Ferenc az eset után a sajtónak elismerte tettét, és úgy fogalmazott, hogy őszintén sajnálja a történteket.