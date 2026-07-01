2026. július 1. szerda Tihamér, Annamária
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bírósági koncepció
Vásárlás

Okosba vette a legót a polgármester: megvan az ítélet, ennyit kapott a tolvaj településvezető

Pénzcentrum
2026. július 1. 16:32

A férfit információs rendszer felhasználásával, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében találták bűnösnek - írta a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Pénzbüntetésre ítélte a bíróság Terpes polgármesterét, aki hónapokon keresztül sárgarépaként blokkolt drágább árucikkeket, többek között Lego játékokat egy egri áruház önkiszolgáló kasszájánál. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Heves Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a politikus 2026 februárja és májusa között összesen hat alkalommal trükközött a helyi áruházban. Minden alkalommal ugyanazt a módszert alkalmazta, a megvásárolni kívánt játékok, élelmiszerek és műszaki cikkek valós vonalkódjának leolvasása helyett az önkiszolgáló kassza mérlegére helyezte azokat, majd a sárgarépa kódját megadva fizetett.

Végül májusban bukott le, amikor közel ötvenezer forint értékben pakolt a kosarába édességet, mosóport és három doboz Lego játékot. Miután ezeket zöldségként blokkolta, alig kétezer forintot kellett fizetnie, azonban távozásakor az üzlet biztonsági őre feltartóztatta.

A sorozatos csalással okozott kár meghaladja a százezer forintot, amiből eddig nagyjából ötvenezer forint térült meg. Az illetékes járásbíróság a büntetés kiszabása mellett helyt adott a fennmaradó összegre vonatkozó polgári jogi igénynek is. Terpes polgármestere, Bujáki Ferenc az eset után a sajtónak elismerte tettét, és úgy fogalmazott, hogy őszintén sajnálja a történteket.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #csalás #áruház #bíróság #bűncselekmény #polgármester #ítélet #politikus #lego #önkiszolgáló #pénzbüntetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:07
17:02
16:51
16:44
16:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. július 1.
Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot
2026. július 1.
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
2026. július 1.
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 1. szerda
Tihamér, Annamária
27. hét
Július 1.
A reggae-zene világnapja
Július 1.
A magyar köztisztviselők napja
Július 1.
A magyar egészségügy napja (Semmelweis nap)
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2
4 napja
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
4 hete
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
4
1 hónapja
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
5
4 hete
Drága luxusterméket akcióz be a Lidl: ez lesz a nyár slágere, indul az értékesítés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 16:13
Mediterrán szigeten kezdett új életet a népszerű magyar énekesnő: elárulta, miért döntött így
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 16:01
Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot
Agrárszektor  |  2026. július 1. 16:32
Teljesen kiakadtak a gazdák a Bayer húzásán: mégis, mi folyik itt?