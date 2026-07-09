Valóságos méregbomba lapul rengeteg Temu, Shein, AliExpress küldeményben: igen súlyosan megbetegítheti magát, aki innen rendel

Az Európai Unió július elsejétől megszüntette a 150 euró alatti, Európán kívülről érkező szállítmányok vámmentességét, ami elsősorban a megfizethető ázsiai webáruházak vásárlóit érinti. Az intézkedés valódi jelentősége azonban nem a drágulásban rejlik, hanem abban, hogy az újonnan bevezetett, szigorúbb elektronikus nyomon követés és a határellenőrzések gátat szabhatnak a silány minőségű, sok esetben a megengedett határértékeket messze túllépő, mérgező vegyi anyagokat tartalmazó ruházati cikkek és játékok beáramlásának.

Az Európai Unióba naponta több mint 5,8 millió alacsony értékű csomag érkezik, az európaiak pedig évente mintegy 4,5 millió tonna "ultra fast fashion" ruhát vásárolnak. A havonta több százmillió vásárlót vonzó platformokról – például a Sheinről, a Temuról vagy az AliExpressről – rendelt termékek több mint 90 százaléka olcsó szintetikus anyagokból, így poliészterből és nejlonból készül. Ezek a ruhadarabok biológiailag nem bomlanak le, és idővel mikroműanyaggá alakulnak.

Egy korábbi interjúnkban, amely a Kínából rendelt olcsó ruhákról szólt, már bemutattuk, hogy több, online piactereken vásárolt textiltermékben is találtak egészségre ártalmas, akár tiltott vegyi anyagokat. Dobos Emese az ELTE-KRTK gazdaságkutatója többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós REACH-rendelet elvileg szigorúan szabályozza, milyen vegyi anyagok és milyen mennyiségben kerülhetnek a fogyasztókhoz, a felülvizsgálat lassúsága és a lobbinyomás miatt továbbra is komoly kockázatot jelenthetnek az EU-n kívülről rendelt, ellenőrizetlen termékek.

Ugyanis rengeteg szállítmány a káros összetevőkre vonatkozó uniós ellenőrzések megkerülésével jutott el a fogyasztókhoz, az új vámirányelv értelmében azonban a hatóságok már a belépés előtt kiszűrhetik az illegális vegyi anyagokat tartalmazó csomagokat. Ráadásul nemcsak a ruhák esetében áll fenn a veszély. Az NNGYK pár hónappal ezelőtti laboratóriumi vizsgálata két, kelet-ázsiai online piactérről rendelt ékszerben a megengedett kadmiumhatárérték több ezerszeres túllépését mutatta ki.

A szigorításra tehát komoly szükség van. Pelle Moos, a BEUC fogyasztóvédelmi csoport vegyipari szakértője szerint az ultra fast fashion termékek vizsgálatakor 70-80 százalékos arányban találnak problémát. A textilipari vegyi anyagok miatt kiadott uniós riasztások száma meredeken emelkedik, és ezek több mint 72 százaléka közvetlen egészségügyi kockázatot, például súlyos allergiát, kémiai égést vagy szervkárosodást jelez. Negyvenöt véletlenszerűen kiválasztott Shein-játékból mindössze egyetlen felelt meg az előírásoknak, míg 60 százalékuk valós biztonsági kockázatot jelentett – emeli ki az Euronews egy korábbi cikke.

A problémával kapcsolatban a Népszava a Tudatos Vásárlók Egyesületénél érdeklődött. Dénes Júlia, az szervezet vegyianyag-szakértője szerint a 2023-ban indult nemzetközi ToxFree LIFE for All projekt keretében több laboratóriumi tesztet is elvégeztek. Egy 2024 őszi vizsgálat során kiderült, hogy a tesztelt fehérneműk egyharmada hormonkárosító biszfenol vegyületeket, BPS-t és BPF-et tartalmazott. A szennyezettség nem függött össze sem az árral, sem a származási hellyel, bár a magasabb pamuttartalom csökkentette a kockázatot.

Idén júniusban UV-szűrős gyerekpólókat is vizsgáltak, és a húsz termékből tizenkettőben mutattak ki káros anyagokat.

– emelte ki a szakértő a lapnak. Rámutatott továbbá, hogy a fő veszélyt nem feltétlenül egyetlen ruhadarab kis mennyiségű vegyi anyaga jelenti, hanem az úgynevezett "koktélhatás". Szervezetünk nap mint nap számtalan forrásból – például elektronikai cikkekből, élelmiszer-csomagolásokból, növényvédő szerekből és ruhákból – szívja magába a káros anyagokat, ez a folyamatos és halmozott kitettség pedig komoly élettani következményekkel járhat.

E hatás mérséklésének leghatékonyabb módja, ha tudatosabban, kevesebb tárgyat és ruhát vásárolunk, valamint támogatjuk a káros vegyületek kivezetését célzó jogszabályi szigorításokat.

A ruházati termékekben leggyakrabban előforduló veszelles vegyületek súlyos egészségkárosító hatással bírnak. A lágyítószerként használt ftalátok hormonális zavarokat, csökkent termékenységet és gyermekkori fejlődési problémákat okozhatnak.

A szervezetben felhalmozódó PFAS vegyületek immunrendszeri és szervi károsodáshoz, valamint daganatos megbetegedésekhez vezethetnek. A textíliák gyűrődésmentesítésére használt formaldehid, illetve az olyan ipari oldószerek, mint a DMF, légzőszervi irritációt, allergiát és májkárosodást válthatnak ki. Ezzel párhuzamosan az endokrin rendszert károsító nonilfenol-etoxilátok, valamint a bizonyos színezékekben található aromás aminok szintén komoly rákkeltő és reprodukciós kockázatot hordoznak.