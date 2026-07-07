Most közölték: egy teljes napig elérhetetlenné válik a népszerű online piactér, a weboldal is elköltözik - mutatjuk a részleteket!

Július 7-én este 22 órától pontosan egy napra teljesen elérhetetlenné válik a Vatera, mivel a népszerű online piactér külső felhőszolgáltatásba költözteti a teljes rendszerét - figyelmeztetik a felhasználókat a honlapon.

Ideiglenesen búcsút kell vennünk Magyarország egyik legnépszerűbb online kereskedelmi platformjától, ugyanis a Vatera egy teljes napra teljesen elérhetetlenné válik - derül ki az oldal megszokott domain nevére való navigálás után.

Vatera költözés, karbantartás. Forrás: Vatera weboldal

Mint írják, a tervezett karbantartás július 7-én 22:00-kor veszi kezdetét, és a tervek szerint július 8-án 22:00-ig tart majd. Ez idő alatt sem a weboldal, sem a mobilalkalmazás nem lesz használható, vagyis szünetel a vásárlás, a licitálás és a termékfeltöltés is.

Forrás: Vatera weboldal

A nagyszabású leállás mögött egy komoly technológiai szintlépés áll. A platform üzemeltetői a jelenlegi hagyományos szerverrendszerből az Amazon Web Services (AWS) modern, felhőalapú infrastruktúrájába költöztetik át a teljes szolgáltatást, beleértve az adatbázisokat, a keresőmotort és a beállításokat is. A fejlesztés elsődleges célja egy korszerűbb háttér megteremtése, amely a jövőben lényegesen stabilabb működést, gyorsabb adatfolyamot és zökkenőmentesebb felhasználói élményt biztosít a látogatóknak.

A Vatera tájékoztatása szerint a felhasználóknak semmilyen teendőjük nincs a folyamattal kapcsolatban. Minden felhasználói fiók változatlan marad, és a személyes, valamint a tranzakciós adatok is teljes biztonságban lesznek az átállás alatt.

A rendszer megújulása egy négy lépésből álló ütemterv szerint zajlik, amely a felkészüléstől a konkrét költöztetésen és a beüzemelési teszteken át vezet a megújult Vatera elindulásáig. Érdemes tehát a folyamatban lévő adásvételeket és a lejáró hirdetéseket még a kedd esti leállás előtt rendezni.

Nyitókép forrása: Vatera weboldal