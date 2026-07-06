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Profi felnőtt nő üzleti öltözékben tankolja autóját egy benzinkúton, nyugodtnak, koncentráltnak és magabiztosnak tűnik. A kép függetlenséget, napi rutint, ingázást, szakmaiságot és mentális jólétet közvetít.
Vásárlás

Durva, ami történik a magyar benzinkutakon: négyéves mélypontra zuhant a forgalom, de máshol dől a pénz

Pénzcentrum
2026. július 6. 19:27

Májusban havi és éves összevetésben is bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom, amit elsősorban a ruházati cikkek és az online vásárlások megugrása ösztönzött. Miközben az üzemanyag- és élelmiszer-értékesítés visszaesett, a folyamatosan javuló fogyasztói bizalom stabil alapot biztosít a szektor további növekedésének.

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Mint a Pénzcentrumon ma már beszámoltunk róla, a kiskereskedelmi szektor áprilishoz képest 0,7 százalékkal, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 4,8 százalékkal bővült májusban. Ezt a kedvező eredményt szinte kizárólag a nem-élelmiszer termékek értékesítése fűtötte.

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Miközben az üzemanyag-fogyasztás jelentősen, több mint 11 százalékkal esett vissza – elérve az elmúlt négy év legalacsonyabb májusi szintjét –, és az élelmiszer-eladások is stagnáltak, a ruházati üzletek forgalma kiemelkedő mértékben, 8,1 százalékkal nőtt. Hasonlóan jól teljesítettek a drogériák és a vegyes iparcikkeket árusító üzletek is.

Különösen látványosnak bizonyult az internetes és csomagküldő kereskedelem teljesítménye, amely éves összevetésben 14,5 százalékkal ugrott meg. Ezt a szegmenst több tényező is élénkítette, egyrészt a kora nyári rendkívüli meleg miatt sokan kényelmi okokból a személyes bevásárlás helyett az online rendelést választották, másrészt az erősödő forint is olcsóbbá és vonzóbbá tette a külföldi webáruházak kínálatát.

Az e-kereskedelem térnyerését jól mutatja, hogy ez a csatorna jelenleg a teljes kiskereskedelmi forgalom 8,6 százalékát teszi ki. Ezen a piacon a júliusban életbe lépett, a kis értékű csomagokra vonatkozó uniós vámkezelési szabályok hozhatnak némi változást, bár a várakozások szerint ez inkább a csomaglogisztikai szolgáltatókra ró majd extra terhet, és kevésbé veti vissza az ázsiai webáruházak iránti hazai keresletet.

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A forgalom általános bővülése szervesen illeszkedik a tavaly nyár óta tartó, fokozatosan gyorsuló növekedési trendbe, amelyet a fogyasztói bizalom markáns javulása is támogat. A lakosság a saját pénzügyi helyzetét és a gazdaság kilátásait is optimistábban ítéli meg, így a bizalmi index közel hétéves csúcsra emelkedett. A Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint a tartós optimizmust a kiskereskedelmi kiadások egyértelmű növekedése követheti, amelyet az élelmiszerek és az üzemanyagok mérsékelt éves áremelkedése sem tudott megtörni.

Eközben az ágazatban továbbra is folyamatos vitatéma az árstop kivezetése. Bár a szakmai szervezetek és a jegybank is az intézkedés megszüntetését sürgeti – mivel az a jelenlegi piaci környezetben már lényegében fájdalommentes lenne, és nem okozna érdemi drágulást a vásárlóknak –, a kormány egyelőre nem tárgyalta a szabályozás kivezetését.
Címlapkép: Getty Images
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