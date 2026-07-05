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Házi „bake rolls” fillérekből: így készül, egyszerűbb és ár-érték bajnok - bake rolls házilag recept
Ha szereted a ropogós bake rolls jellegű nassolnivalókat, van egy jó hírünk: otthon is elkészítheted őket, méghozzá néhány perc előkészülettel. Az eredmény nemcsak ízletes, hanem jóval kedvezőbb árú is, mint a bolti változat.
A recept szinte gyerekjáték. Fogj egy jó minőségű kiflit vagy baguette-et – érdemes pékségből vagy kézműves pékségből választani, mert ezek állaga és íze sokkal jobb, mint a vizesebb, tömegtermelt kifliké. Szeleteld fel vékony karikákra, majd fújd be egyenletesen olajspray-vel. Ezután már csak annyi a dolgod, hogy megszórod a kedvenc fűszereiddel: fokhagymapor, pizzafűszer, sajtos fűszerkeverék, paprika vagy akár chili is remek választás.
A kifliszeleteket tedd az air fryer kosarába, és süsd 200 °C-on 5-7 percig. Sütés közben érdemes 2 percenként összerázni a kosarat, így a szeletek minden oldalukon egyenletesen pirulnak, és igazán ropogósak lesznek.
A házi változat legnagyobb előnye az ár-érték arány. Míg egy 80 grammos zacskó bolti bake rolls ma már nagyjából 600 forintba kerül – az éjjel-nappali üzletekben ennél is többe –, addig ugyanebből az összegből otthon több adag is elkészíthető. Ráadásul te döntöd el, milyen fűszerezést használsz, mennyi olajat teszel rá, és garantáltan frissen, tartósítószerek nélkül kerül az asztalra.
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