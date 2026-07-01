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Döntött a Nestlé: teljesen megváltozik a legendás KitKat csokoládé receptje
A Nestlé egész Európában megváltoztatja a KitKat receptjét, hogy a csokoládészelet még ropogósabb legyen, és enyhe mogyorós ízjegyet kapjon. A svájci élelmiszeripari óriás hangsúlyozta, hogy a lépés hátterében nem a megugrott kakaóárak állnak, hanem az a szándék, hogy olyan új vásárlókat is megnyerjenek, akik korábban nem ezt a terméket választották, ha édességre vágytak - jelentette a Bloomberg.
A világ egyik legnépszerűbb csokoládészeletének megújítását 2027 szeptemberére tervezik Európa nagy részén. Rouven Lochmüller, a KitKat globális márkamenedzsere a Nestlé vevey-i éves sajtóeseményén elmondta, hogy a kakaó arányát nem csökkentik, hanem egy harmadik réteggel egészítik ki a terméket, ami összetettebb ízélményt nyújt majd.
Lochmüller szerint a Nestlé sokáig úgy vélte, hogy a tejcsokoládé kedvelőinek ízlése (a klasszikus KitKat ostyáját ugyanis tejcsokoládé borítja) összeegyeztethetetlen az étcsokoládé rajongóinak elvárásaival. Az új recepttel viszont azt szeretnék bizonyítani, hogy a két tábor igényei egyetlen termékben is találkozhatnak.
A brit fogyasztóknak ugyanakkor nem kell változásra készülniük. Liberato Milo, a Nestlé édesség- és snackrészlegének vezetője kifejtette, hogy a szigetországban inkább a karamelles ízvilág a népszerű, így az ottani receptet már most is tökéletesnek tekintik.
Az édességgyártók az elmúlt években a kakaó rekordmértékű drágulásával küzdöttek, ami jelentősen megemelte az önköltséget, és egyes szereplőket a kakaótartalom csökkentésére kényszerített. A svájci Barry Callebaut korábban arra figyelmeztetett, hogy a geopolitikai feszültségek és a magas energiaárak továbbra is beárnyékolják a piaci kilátásokat, miközben az ágazat az elmúlt öt évben már mintegy 50 százalékos áremelkedést volt kénytelen lenyelni. Philipp Navratil, a Nestlé vezérigazgatója ugyanakkor a hónap elején arról számolt be, hogy a kávé és a kakaó nyersanyagárainak inflációja mérséklődni látszik.
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A Nestlé korábbi termékmegújítási kísérletei sem voltak mindig sikeresek. A kétéves fejlesztőmunka után piacra dobott, rizsalapú tejhelyettesítővel készített vegán változat, a KitKat V például drágább volt a hagyományos terméknél, így azóta a legtöbb piacról kivezették.
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