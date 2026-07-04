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Vadiúj csalás terjed az online piactereken: rengetegen bedőlnek az AI-trükknek, rengeteg pénzük bánja

Pénzcentrum
2026. július 4. 11:31

A legnagyobb online piactereken mesterséges intelligenciával létrehozott, a valóságban nem létező növények fotóival tévesztik meg a vásárlókat. Az eBayen, az Amazonon és az Etsyn terjedő csalások során különleges virágok magjait kínálják eladásra, ami a vevők megkárosításán túl a potenciálisan invazív, ismeretlen fajok elültetése miatt komoly környezetvédelmi kockázatot is hordoz magában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A megtévesztő hirdetésekben madár-, pillangó- vagy éppen macskafej alakú virágokat, szivárványszínű rózsákat és hatalmas, plüssmackóra emlékeztető napraforgókat ígérnek. Bár a vetőmagokkal kapcsolatos visszaélések nem számítanak újdonságnak, a modern képgeneráló technológiák révén a csalók ma már könnyűszerrel és tömegesen állíthatják elő a gyanúsan tökéletes, túlszínezett illusztrációkat - hívja fel a figyelmet a médiapiac.com.

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Jó példa erre a gyakran hirdetett mackó napraforgó, amely bár a valóságban is létezik, az online felületeken kínált lila, óriásira nagyított, meseszerű változatai egyértelműen a mesterséges intelligencia szüleményei. A pórul járt vásárlók sok esetben egyáltalán nem kapják meg a megrendelt árut, vagy ha mégis megérkezik a küldemény, abban teljesen más növény magja lapul.

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A jelenség ugyanakkor túlmutat az anyagi károkozáson, hiszen ha a kézbesített magokból kikel valami, az akaratlanul is invazív fajok elterjedéséhez vezethet. Emiatt korábban már több amerikai tagállam hatósága is arra figyelmeztette a lakosságot, hogy semmiképpen se ültessék el a postán érkező, gyanús vetőmagokat.

Az online piacterek igyekeznek fellépni a probléma ellen. Az eBay tájékoztatása szerint a szabályzatuk szigorúan tiltja a megtévesztő, mesterséges intelligenciával generált képek használatát, a csaló hirdetéseket pedig algoritmusok, belső ellenőrzések és szakértői monitorozás segítségével próbálják folyamatosan felkutatni, majd eltávolítani.
Címlapkép: Getty Images
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