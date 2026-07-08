A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek haladéktalanul intézkedtek a termékek visszahívásáról.
Tényleg a kivonuláson gondolkodik a Tesco? Átvilágítják a magyar üzletágat: minden egy irányba mutat
A Tesco nemzetközi vezetése komolyan fontolgatja a közép-európai régióban, így Magyarországon lévő jelenlétének is drasztikus felülvizsgálatát. Az érdekeltségek esetleges értékesítése több mint 22 ezer munkavállalót és több száz üzletet érintene, egyúttal végleg lezárná a brit kiskereskedelmi lánc Nagy-Britannián és Írországon kívüli jelenlétét.
A Financial Times belső forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a vállalat pénzügyi tanácsadók bevonásával már vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágak jövőjével kapcsolatos stratégiai lehetőségeket. A hírről a vg.hu számolt be itthon, szerintük a háttérben a Magyarországról való teljes kivonulás is terítéken lehet a vállalatnál.
A Tesco 1995-ben jelent meg a hazai piacon. Miután az elmúlt években megvált számos nemzetközi érdekeltségétől, a közép- és kelet-európai régió maradt az egyetlen érdemi piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül.
A vállalat jelenleg összesen 561 üzletet működtet a három érintett országban. A közép-európai divízió a legutóbbi pénzügyi évben 4,5 milliárd fontos árbevételt ért el, és 115 millió fonttal járult hozzá a cégcsoport 3,2 milliárdos tisztított üzemi eredményéhez. A jövedelmezőség azonban az utóbbi időben visszaesett, amit a vállalat az éves jelentésében a szlovákiai piaci verseny élesedésével, valamint a növekvő szabályozói terhekkel indokolt.
A cégcsoport több mint egy évtizeddel ezelőtt már mérlegelte az európai divízió értékesítését, amikor különféle eszközértékesítésekkel próbálta stabilizálni a pénzügyi helyzetét. A piac egyelőre nyugodtan fogadta a híreket, hiszen a Tesco londoni részvényárfolyama enyhén emelkedett, a papírok pedig az elmúlt tizenkét hónap során összesen 18 százalékos felértékelődést mutattak.
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