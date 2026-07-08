2026. július 8. szerda Ellák
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Te is vásároltál ilyen instant ételt a napokban? Meg ne edd, most közölték róla, komoly gond van vele!
Vásárlás

Te is vásároltál ilyen instant ételt a napokban? Meg ne edd, most közölték róla, komoly gond van vele!

Pénzcentrum
2026. július 8. 12:02

Romlásveszély miatt hívják vissza a Dél-Koreából származó, Jopokki márkájú Ricecake Cup rizssütemények két változatát. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki vásárolt az érintett tételekből, semmiképpen se fogyassza el azokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés szerint a koreai topokki rizssüteményeknél romlást tapasztaltak. A kifogásolt élelmiszerekből egy holland importőr közvetítésével Magyarországra is szállítottak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek haladéktalanul intézkedtek a termékek visszahívásáról. A visszagyűjtött áruk további sorsát, így azok megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság szorosan nyomon követi.

A visszahívás a 120 grammos kiszerelésű, 2026. december 18-i minőségmegőrzési idővel rendelkező Jopokki Ricecake Cup Carbo és Jopokki Ricecake Cup Cheese termékeket érinti.

A termékek beszállítója a dél-koreai Jongpung Co., Ltd., az importőr pedig a holland Herman Kuijper BV.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #hollandia #import #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #hatóság #dél-korea #fogyasztóvédelmi hatóság #élelmiszerek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:09
12:02
11:29
11:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 8.
Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
2026. július 7.
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
2026. július 7.
Kiderült a rideg valóság Magyarországról: nagyon csúnyán ráfázhat, aki erre nem figyel oda
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 8. szerda
Ellák
28. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2
2 hete
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
1 hónapja
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
4
1 hete
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
5
1 hónapja
Drága luxusterméket akcióz be a Lidl: ez lesz a nyár slágere, indul az értékesítés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 11:29
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 10:55
Itt van Donald Trump rendkívüli bejelentése: hivatalosan is vége a tűzszünetnek, háborúban állnak Iránnal
Agrárszektor  |  2026. július 8. 11:32
Megdöbbentő veszteség fenyegeti a magyar gazdákat az erősödő forint miatt