Te is vásároltál ilyen instant ételt a napokban? Meg ne edd, most közölték róla, komoly gond van vele!

Romlásveszély miatt hívják vissza a Dél-Koreából származó, Jopokki márkájú Ricecake Cup rizssütemények két változatát. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki vásárolt az érintett tételekből, semmiképpen se fogyassza el azokat.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés szerint a koreai topokki rizssüteményeknél romlást tapasztaltak. A kifogásolt élelmiszerekből egy holland importőr közvetítésével Magyarországra is szállítottak.

A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek haladéktalanul intézkedtek a termékek visszahívásáról. A visszagyűjtött áruk további sorsát, így azok megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság szorosan nyomon követi.

A visszahívás a 120 grammos kiszerelésű, 2026. december 18-i minőségmegőrzési idővel rendelkező Jopokki Ricecake Cup Carbo és Jopokki Ricecake Cup Cheese termékeket érinti.

A termékek beszállítója a dél-koreai Jongpung Co., Ltd., az importőr pedig a holland Herman Kuijper BV.