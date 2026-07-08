Te is vásároltál ilyen instant ételt a napokban? Meg ne edd, most közölték róla, komoly gond van vele!

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Romlásveszély miatt hívják vissza a Dél-Koreából származó, Jopokki márkájú Ricecake Cup rizssütemények két változatát. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki vásárolt az érintett tételekből, semmiképpen se fogyassza el azokat.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés szerint a koreai topokki rizssüteményeknél romlást tapasztaltak. A kifogásolt élelmiszerekből egy holland importőr közvetítésével Magyarországra is szállítottak.
A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek haladéktalanul intézkedtek a termékek visszahívásáról. A visszagyűjtött áruk további sorsát, így azok megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság szorosan nyomon követi.
A visszahívás a 120 grammos kiszerelésű, 2026. december 18-i minőségmegőrzési idővel rendelkező Jopokki Ricecake Cup Carbo és Jopokki Ricecake Cup Cheese termékeket érinti.
A termékek beszállítója a dél-koreai Jongpung Co., Ltd., az importőr pedig a holland Herman Kuijper BV.
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