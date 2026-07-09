Iszonyú tragédia: 32 évesen halt meg a népszerű fitnesz-sztár, ez okozta a halálát

Egy tóban találták meg a mindössze 32 éves amerikai fitnesz-influenszer holttestét, a beszámolók szerint zavartan viselkedett a tragédia előtt.

Feltehetően vízbe fulladt Thaiföldön a 32 éves Connor Michael Murphy amerikai fitneszinfluenszer - írja a Fox News. A helyi rendőrség jelenleg a boncolási és a toxikológiai vizsgálatok eredményeire vár, mivel a férfi a beszámolók szerint zavartan viselkedett, mielőtt a tóba ugrott.

A rendőrséghez kedd délután érkezett bejelentés arról, hogy a Bangkoktól nagyjából 25 kilométerre délre fekvő Szamutprakan tartományban egy férfi különösen viselkedik egy luxusingatlannál. A helyszíni beszámolók szerint Murphy szóváltásba keveredett a biztonsági őrrel, majd a közeli tóba gyalogolt, amit az egyik alkalmazott videóra is vett. Szemtanúk szerint a férfi néhány percig még úszott, ám hamar elhagyta az ereje, a nagyjából tíz méter mély vízbe pedig senki sem mert utána ugrani.

Murphy holttestét végül egy jótékonysági szervezet búvárai találták meg körülbelül félórás kutatás után, a parttól mintegy húszméteres távolságban. A rendőrségi tájékoztatás szerint az elsődleges vizsgálatok során nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat. A holttestet a Ramathibodi Kórházba szállították boncolásra.

Az influenszer a 22 éves barátnőjével élt a nagyjából 600 ezer dollár értékű luxusvillában, amelyet három hónapra vettek bérbe. A rendőrök az ingatlanban fekete és sárga festékkel leöntött bútorokat, dísztárgyakat, valamint háztartási gépeket találtak. A barátnő elmondása szerint a rongálás éjszaka történhetett, miközben ő a másik szobában aludt. A nő a férfi aznapi viselkedését rendkívül szokatlannak nevezte, ugyanakkor hozzátette, hogy soha nem látta őt kábítószert fogyasztani.

A texasi születésű Murphynek több mint 2,7 millió követője volt a YouTube-on és az Instagramon, ahol rendszeresen osztott meg testépítéssel és fitneszéletmóddal kapcsolatos tartalmakat. Nyíltan vállalta, hogy tagja az úgynevezett "looksmaxxing" közösségnek, amely a külső megjelenés – esetenként szélsőséges eszközökkel történő – fejlesztését célozza meg. Utolsó bejegyzését július 3-án tette közzé, a tragédia körülményeit a rendőrség tovább vizsgálja.