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Itt a Kifli nagy bejelentése: jócskán bővült a szállítási terület, rengeteg vidéki magyar örülhet
Rekordévet zárt a Kifli.hu, tavaly 27 százalékkal nőtt a rendelések száma, miközben a nettó árbevétel is mintegy 25–26 százalékkal emelkedett. A vállalat 3,2 millió megrendelést teljesített, és a magyar háztartások közel egyharmadát érte el. Az elmúlt évben új logisztikai központ is nyílt Biatorbágyon, emellett több városban is bővítették a kiszállítási hálózatot. Júliustól pedig már a teljes Balaton térségében is elérhetővé vált a szolgáltatás.
A Kifli.hu sajtótájékoztatóján Szabó Dániel ügyvezető és kereskedelmi igazgató elmondta, hogy rekordévet zártak, 2025-ös évük a legjobb pénzügyi mutatókkal zárult. Az első, amit kiemelt, az operáció, mellyel kapcsolatban megjegyezte, hogy 90 percen belüli kiszállítást nyújtanak Budapesten és a főváros környékén. Július elsejétől pedig tovább bővítették a kiszállítási területeket: most már a teljes Balatont is lefedik.
Amit ugyanúgy fontosnak találnak, az a kényelem, hogy az ügyfeleik egy helyen tudják elintézni a bevásárlást. A kínálatukban 15 ezer cikkelem található a szüretelttől egészen a tartósig.
Mint mondta, a magyar háztartások egyharmadát tudták elérni. Hűséges vásárlóiknak több kedvezménnyel is kedveskednek, ilyenek többek közt az ingyenes kiszállítás, és a bio illetve a saját márkás termékekre a 10 százalék kedvezmény.
Szabó Dániel kiemelte, hogy az elmúlt évben a rendelésszám 27 százalékkal növekedett, vagyis 3,2 millió megrendelést küldtek ki (az átlag napuk 10 ezer rendelés körül alakult). Megemlítette, hogy a húsvét előtti nap volt a legforgalmasabb, a második pedig karácsony elé esett.
Arról is beszélt, hogy az elért nettó árbevétel körülbelül 25–26 százalékkal növekedett, és a növekedés ráadásul gyorsult is. Az aktív felhasználóik száma is 35 százalékkal növekedett, de 76 százalékkal tudták növelni az új regisztrált vásárlók számát is.
Mint mondta, Biatorbágyon nyílt meg a második logisztikai központjuk, de hálózatbővítés történt többek közt Győrben, Esztergomban, Szolnokon, Hatvanban, Gyöngyösön és Dunaújvárosban is. Megjegyezte, hogy nagyon aktív a kereslet ezekben a városokban.
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