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Itt a Kifli nagy bejelentése: jócskán bővült a szállítási terület, rengeteg vidéki magyar örülhet

Pénzcentrum
2026. július 8. 10:50

Rekordévet zárt a Kifli.hu, tavaly 27 százalékkal nőtt a rendelések száma, miközben a nettó árbevétel is mintegy 25–26 százalékkal emelkedett. A vállalat 3,2 millió megrendelést teljesített, és a magyar háztartások közel egyharmadát érte el. Az elmúlt évben új logisztikai központ is nyílt Biatorbágyon, emellett több városban is bővítették a kiszállítási hálózatot. Júliustól pedig már a teljes Balaton térségében is elérhetővé vált a szolgáltatás.

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A Kifli.hu sajtótájékoztatóján Szabó Dániel ügyvezető és kereskedelmi igazgató elmondta, hogy rekordévet zártak, 2025-ös évük a legjobb pénzügyi mutatókkal zárult. Az első, amit kiemelt, az operáció, mellyel kapcsolatban megjegyezte, hogy 90 percen belüli kiszállítást nyújtanak Budapesten és a főváros környékén. Július elsejétől pedig tovább bővítették a kiszállítási területeket: most már a teljes Balatont is lefedik.

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Amit ugyanúgy fontosnak találnak, az a kényelem, hogy az ügyfeleik egy helyen tudják elintézni a bevásárlást. A kínálatukban 15 ezer cikkelem található a szüretelttől egészen a tartósig. 

Mint mondta, a magyar háztartások egyharmadát tudták elérni. Hűséges vásárlóiknak több kedvezménnyel is kedveskednek, ilyenek többek közt az ingyenes kiszállítás, és a bio illetve a saját márkás termékekre a 10 százalék kedvezmény.

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Szabó Dániel kiemelte, hogy az elmúlt évben a rendelésszám 27 százalékkal növekedett, vagyis 3,2 millió megrendelést küldtek ki (az átlag napuk 10 ezer rendelés körül alakult). Megemlítette, hogy a húsvét előtti nap volt a legforgalmasabb, a második pedig karácsony elé esett. 

Arról is beszélt, hogy az elért nettó árbevétel körülbelül 25–26 százalékkal növekedett, és a növekedés ráadásul gyorsult is. Az aktív felhasználóik száma is 35 százalékkal növekedett, de 76 százalékkal tudták növelni az új regisztrált vásárlók számát is.

Mint mondta, Biatorbágyon nyílt meg a második logisztikai központjuk, de hálózatbővítés történt többek közt Győrben, Esztergomban, Szolnokon, Hatvanban, Gyöngyösön és Dunaújvárosban is. Megjegyezte, hogy nagyon aktív a kereslet ezekben a városokban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ami nagy hajtóereje volt a pozitív eredményeknek még, az az automatizáció. Az AI alapú asszisztens is az elmúlt évben került bevezetésre. A 2026-os évben is terveznek hasonló újításokat.

Rendkívüli mértékben bővítették a helyi termékekkel a portfóliójukat, az elmúlt évben 200 új partnerség született, és továbbra is duzzasztani akarják ezt a számot.

Szabó Dániel hangsúlyozta, hogy mindezeket az eredményeket azért érték el, mert a vásárlóval kezdik, megnézik, hogy milyen igényeket tudnak kielégíteni, és felveszik velük a kapcsolatot is.
Címlapkép: Getty Images
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