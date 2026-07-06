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Nagyon vigyázz, milyen megfázás elleni forró italt veszel Magyarországon: durva dolgokra derült fény

Pénzcentrum
2026. július 6. 11:33

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt indított versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal a Simply You Hungary Kft. ellen. A versenyhatóság gyanúja szerint a cég az egyik étrend-kiegészítőjét jogsértő módon, betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítva reklámozta, ami az ágazati szabályozás értelmében szigorúan tilos.

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A GVH tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt indított versenyfelügyeleti eljárást egy cég ellen, melynek középpontjában egy forró ital készítéséhez használt porkészítmény áll.

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Ezt az érintett vállalkozás 2024 márciusától népszerűsítette: a hirdetésekben megfázásos tüneteket, például köhögést, tüsszögést, torokirritációt és legyengült immunrendszert felidézve a cég azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy a termék alkalmas az emberi betegségek, különösen a megfázás megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására.

Az étrend-kiegészítőkre vonatkozó ágazati jogszabályok szigorúan tiltják a betegségmegelőző vagy gyógyító hatásra való utalást. A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak megállapítását, hogy a vállalkozás valóban jogsértést követett el, a vizsgálat a tények tisztázására és a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

A nemzeti versenyhatóság kiemelten kíséri figyelemmel az élelmiszerek, azon belül is az étrend-kiegészítők piacát, különös tekintettel a reklámokban megfogalmazott, egészségre vonatkozó állításokra. A GVH jelenleg is több hasonló ügyben vizsgálja a különböző piaci szereplők gyakorlatát. Ezekben az esetekben a vállalkozások vagy az ágazati előírásokat szegik meg a gyógyhatás állításával, vagy azt a látszatot keltik, hogy terméküket jogszerűen forgalmazzák, miközben az érintett étrend-kiegészítőket a kötelező előírások ellenére be sem jelentették a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak.
Címlapkép: Getty Images
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