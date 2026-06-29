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Epsom Surrey London UK április 12 2022, Lidl szupermarket High Street élelmiszer-kiskereskedő
Vásárlás

Óriási újdonságot robbantott a Lidl: ilyen még nem volt Magyarországon, rengeteg pénzt lehet most spórolni

Pénzcentrum
2026. június 29. 14:32

Új funkcióval bővül a Lidl Plus alkalmazás: elindul a Lidl Pontok rendszer, amelyben a vásárlók minden vásárlás után pontokat gyűjthetnek. Az összegyűjtött pontokat ajándék termékekre vagy kedvezményekre válthatják be az alkalmazáson keresztül.

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Új hűségprogram-elemmel bővül a Lidl Plus alkalmazás: elindul a Lidl Pontok funkció, amelynek segítségével a vásárlók minden vásárlás során pontokat gyűjthetnek, majd ezeket különféle jutalmakra válthatják be.

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A rendszer használata egyszerű: a vásárlóknak a pénztárnál be kell olvastatniuk a Lidl Plus kártyájukat, ezt követően a vásárlások után automatikusan jóváírják a pontokat.

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A pontok beváltása szintén az alkalmazásban történik. A felhasználók a Lidl Pontok menüpontban választhatják ki a számukra megfelelő jutalmat, amely lehet ajándék termék vagy számlavégi kedvezmény. A kiválasztott jutalom beváltásához aktiválni kell a kupon, majd azt a vásárlás során fel kell használni az üzletben.

A Lidl tájékoztatása szerint a funkció 2026. július 2-től érhető el az alkalmazásban.
Címlapkép: Getty Images
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