Óriási újdonságot robbantott a Lidl: ilyen még nem volt Magyarországon, rengeteg pénzt lehet most spórolni

Új funkcióval bővül a Lidl Plus alkalmazás: elindul a Lidl Pontok rendszer, amelyben a vásárlók minden vásárlás után pontokat gyűjthetnek. Az összegyűjtött pontokat ajándék termékekre vagy kedvezményekre válthatják be az alkalmazáson keresztül.

Új hűségprogram-elemmel bővül a Lidl Plus alkalmazás: elindul a Lidl Pontok funkció, amelynek segítségével a vásárlók minden vásárlás során pontokat gyűjthetnek, majd ezeket különféle jutalmakra válthatják be.

A rendszer használata egyszerű: a vásárlóknak a pénztárnál be kell olvastatniuk a Lidl Plus kártyájukat, ezt követően a vásárlások után automatikusan jóváírják a pontokat.

A pontok beváltása szintén az alkalmazásban történik. A felhasználók a Lidl Pontok menüpontban választhatják ki a számukra megfelelő jutalmat, amely lehet ajándék termék vagy számlavégi kedvezmény. A kiválasztott jutalom beváltásához aktiválni kell a kupon, majd azt a vásárlás során fel kell használni az üzletben.

A Lidl tájékoztatása szerint a funkció 2026. július 2-től érhető el az alkalmazásban.