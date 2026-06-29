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Óriási újdonságot robbantott a Lidl: ilyen még nem volt Magyarországon, rengeteg pénzt lehet most spórolni
Új funkcióval bővül a Lidl Plus alkalmazás: elindul a Lidl Pontok rendszer, amelyben a vásárlók minden vásárlás után pontokat gyűjthetnek. Az összegyűjtött pontokat ajándék termékekre vagy kedvezményekre válthatják be az alkalmazáson keresztül.
Új hűségprogram-elemmel bővül a Lidl Plus alkalmazás: elindul a Lidl Pontok funkció, amelynek segítségével a vásárlók minden vásárlás során pontokat gyűjthetnek, majd ezeket különféle jutalmakra válthatják be.
A rendszer használata egyszerű: a vásárlóknak a pénztárnál be kell olvastatniuk a Lidl Plus kártyájukat, ezt követően a vásárlások után automatikusan jóváírják a pontokat.
A pontok beváltása szintén az alkalmazásban történik. A felhasználók a Lidl Pontok menüpontban választhatják ki a számukra megfelelő jutalmat, amely lehet ajándék termék vagy számlavégi kedvezmény. A kiválasztott jutalom beváltásához aktiválni kell a kupon, majd azt a vásárlás során fel kell használni az üzletben.
A Lidl tájékoztatása szerint a funkció 2026. július 2-től érhető el az alkalmazásban.
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