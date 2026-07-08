Bejelentették, 10 év után új áruházat nyit a Decathlon Magyarországon: ennek sokan fognak örülni

A Decathlon közel 10 év után ismét új fizikai áruházzal bővíti magyarországi hálózatát. A vállalat stratégiai növekedésének következő állomásaként idén ősszel Óbudán, a Bécsi úti Tesco-ban nyit új, több mint 2000 négyzetméteres egységet, amely már a márka legújabb, körkörös elrendezésű üzlet koncepciója szerint fogadja majd a látogatókat. A beruházás illeszkedik a cégcsoport többcsatornás (omnichannel) növekedési stratégiájába, amely a fizikai jelenlét és a digitális szolgáltatások szinergiájára épít.

A magyar sportpiac dinamikája továbbra is töretlen, a hazai háztartások körében pedig folyamatosan emelkedik az igény az elérhető, családfókuszú sporttevékenységek iránt. Erre a stabil keresletre alapozva a Decathlon elérkezettnek látta az időt, hogy tovább növelje lefedettségét az országban. Az új helyszín kiválasztása során a megközelíthetőség és a vásárlói igények kiszolgálása voltak a döntő szempontok.

A budapesti agglomeráció és kiemelten a főváros kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalat fejlesztési terveiben. A Decathlon saját felmérései szerint a vásárlók több mint egyharmada érzi úgy, hogy a távolság nehézséget jelent a hagyományos, városon kívüli üzletek felkeresésekor. Az óbudai, Bécsi úti áruház megnyitásával a cég a közelség iránti igényre reagál, közelebb hozva a minőségi és megfizethető sporteszközöket a helyi közösségek napi életéhez.

„Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük üzletportfóliónkat, és optimistán tekintünk a magyar sportpiacra. Az új óbudai áruház megnyitásával egy olyan vonzáskörzetben jelenünk meg, ahol közelebb lehetünk a vásárlóinkhoz, ott, ahol élnek és dolgoznak. Célunk, hogy termékkínálatunkat még megfizethetőbbé tegyük, és ezzel is támogassuk az aktív családok igényeit, miközben fenntartjuk erős piaci pozíciónkat” – nyilatkozta Sabrina Jacksteit, a Decathlon ügyvezető igazgatója.

Bár az e-kereskedelem szerepe és az online piactér forgalma folyamatosan nő, a Decathlon nem a fizikai áruházak helyettesítőjeként tekint a digitális csatornákra, hanem a zökkenőmentes vásárlási élmény kulcselemeként. A magyar Decathlon-os vásárlók mintegy 43%-a omnichannel vásárló, akik párhuzamosan használják az online és az offline felületeket. Az óbudai egység integráns része lesz ennek a modellnek, biztosítva a teljes kínálathoz való hozzáférést, az áruházi átvételt és a szakértői tanácsadást.

A vállalat új munkahelyek teremtésével is hozzájárul a térség gazdaságához, hiszen egy teljesen új csapatot épít fel az óbudai egység üzemeltetéséhez. A sporttancsádadói munkakörök betöltésére elsősorban új, vásárló-orientált és sportkedvelő csapattagok jelentkezését várják.

„A Decathlonnál a fizikai jelenlét és a személyes kapcsolódás adja meg a szakértői támogatást, amelyre a vásárlóknak a döntés előtt leginkább szükségük van, különösen a sportolással még ismerkedő, kezdők esetében. Az áruházi személyes tanácsadás nyújtja azt a megerősítést, amely segít meghozni a végső vásárlási döntést - ebben pedig kulcsszerepe lesz az óbudai áruház most épülő, elhivatott csapatának is” – tette hozzá Herczeg Lilla, a Decathlon marketingigazgatója.