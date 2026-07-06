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Egyre többet vásárolnak a magyarok: kijöttek az új KSH-adatok, mutatjuk a bővülést

Pénzcentrum
2026. július 6. 08:47

Májusban 4,8 százalékkal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése alapján a bővülés minden főbb szektort érintett, hiszen növekedett az élelmiszerek, a nem élelmiszer jellegű áruk és az üzemanyagok értékesítése is.

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A nyers adatok alapján az éves növekedés 3,8 százalékos volt, míg az áprilisi forgalomhoz képest – a szezonális és naptárhatásoktól megtisztítva – 0,7 százalékos bővülést mértek. A májusi eladások értéke összesen 1764 milliárd forintot tett ki.

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Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 3,2 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakát. Ezen belül a piac meghatározó részét adó nem szakosodott üzletek eladásai 4,7 százalékkal nőttek, miközben az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzletek értékesítési volumene 1,6 százalékkal mérséklődött.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalma összességében 7,4 százalékkal emelkedett. A legnagyobb lendületet a gyógyszer-, gyógyászatitermék- és illatszerüzletek, valamint a textil-, ruházati és lábbeliboltok adták, de jelentősen bővültek a bútorokat és műszaki cikkeket árusító egységek is. Ezzel szemben a használtcikk-üzletek forgalma 5,1 százalékkal visszaesett, miközben a csomagküldő és internetes kiskereskedelem kiemelkedő, 15 százalékos növekedést produkált. Az üzemanyagtöltő állomások forgalma 8,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

Az év első öt hónapját tekintve a kiskereskedelmi forgalom volumene átlagosan 4,8 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakát. Ezt a folyamatos növekedést az üzemanyagok 10,1 százalékos, a nem élelmiszer jellegű cikkek 5,7 százalékos, valamint az élelmiszerek 2,6 százalékos bővülése támogatta.
Címlapkép: Getty Images
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