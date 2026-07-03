Komoly újítás élesedik a Kifli.hu-nál: mostantól a ChatGPT-vel is lehet intézni a heti nagybevásárlást

Újdonságot jelentett be a Kifli.hu. Európa egyik első hivatalos, ChatGPT-be integrált élelmiszer-bevásárló alkalmazásával a vásárlók immár közvetlenül a világ legnépszerűbb mesterségesintelligencia-asszisztensén keresztül kereshetnek termékeket, inspirálódhatnak receptekből, állíthatják össze vagy módosíthatják bevásárlókosarukat.

Új, ChatGPT-vel közös fejlesztést vezetett be a Kifli.hu hosszú távú innovációs stratégiájába. Miközben sok piaci szereplő még csak kísérletezik a mesterséges intelligenciával, a Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik Group évek óta fejleszti saját AI-megoldásait, amelyeket a Kifli.hu Európában elsők között már ma is olyan szolgáltatásokban alkalmaz, amelyek egyrészt nagyon kényelmesek, másrészt időt takarítanak meg a vásárlóknak.

A júliustól elérhető ChatGPT-integrációval a Kifli.hu egy olyan felületen válik elérhetővé, ahol a felhasználók egyre több mindennapi feladatukat intézik. A világ legnépszerűbb mesterségesintelligencia-asszisztense mostantól segíthet a termékek felfedezésében, receptek ajánlásában, bevásárlókosarak összeállításában, sőt akár a teljes bevásárlás megszervezésében. Mindez asztali gépen és telefonos alkalmazásban is egy egyszerű, hétköznapi beszélgetés formájában végezhető el, mintha csak egy saját bevásárlási asszisztenssel csevegne a felhasználó.

A funkció használatához a felhasználóknak a ChatGPT alkalmazás Appok menüpontjában kell megkeresniük a Kifli.hu hivatalos alkalmazását, majd néhány kattintással összekapcsolniuk azt meglévő Kifli.hu-fiókjukkal. Az egyszeri bejelentkezést követően a ChatGPT már közvetlenül segíthet a bevásárlásban, a rendelés véglegesítése pedig továbbra is a Kifli.hu felületén történik.

„A mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg azt, ahogy az emberek a technológiát használják. A Kifli.hu-nál hisszük, hogy az élelmiszer-bevásárlásnak is együtt kell fejlődnie ezekkel a változásokkal. Célunk, hogy a mesterséges intelligenciára épülő online élelmiszer-kereskedelem meghatározó szereplői legyünk – ne csak kövessük a trendeket, hanem mi magunk formáljuk azokat. Európa egyik első hivatalos ChatGPT-s élelmiszer-bevásárló alkalmazásának elindítása ezt a törekvést bizonyítja, és újabb lépést jelent afelé, hogy a piac legfejlettebb bevásárlási élményét kínáljuk a vásárlóknak” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.

A megoldás teljesen új vásárlási élményt kínál. A felhasználók például megkérhetik a ChatGPT-t, hogy keressen számukra egy prémium olívaolajat és tegye a kosárba, állítson össze egy carbonara receptet az összes szükséges hozzávalóval, tervezzen meg egy heti menüt az egész család számára, azonosítsa egy kézzel írt bevásárlólista termékeit, vagy ajánljon kedvezményes árucikkeket egy adott étrendhez igazodva. A menük és kategóriák böngészése helyett elegendő egyszerűen leírni, hogy mire van szükség. Amikor a kosár elkészült, egyetlen kattintással át lehet lépni a Kifli.hu felületére, ahol a rendelés ellenőrzése és véglegesítése a megszokott módon történik.

A fejlesztés mögött a Rohlik Group saját mesterségesintelligencia-infrastruktúrája áll. A ChatGPT-integráció mellett a vállalat saját Model Context Protocol (MCP) szervert is fejlesztett és üzemeltet. Az MCP egy nyílt kommunikációs szabvány, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia biztonságosan kapcsolódjon különböző alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz, így a Kifli.hu AI-platformok és intelligens asszisztensekhez egyre szélesebb köréhez kapcsolódhat.

„Nem vártuk meg, amíg a mesterséges intelligencia megérkezik az élelmiszer-kereskedelembe – helyette mi magunk építettük ki az alapjait. Saját MCP-szerverünk lehetővé teszi, hogy a Kifli.hu ne csak a ChatGPT-hez, hanem más, a vásárlók által használt AI-eszközökhöz is kapcsolódjon” – tette hozzá Szabó Dániel.

Az MCP-infrastruktúra révén a Kifli.hu a ChatGPT-n túl más mesterségesintelligencia-platformokkal is összekapcsolható, így a vásárlók a számukra legkényelmesebb AI-környezetben intézhetik bevásárlásaikat. Ez összhangban áll a vállalat azon meggyőződésével, hogy a kiskereskedelem jövője egyre nyitottabb, beszélgetésalapú és intelligens digitális asszisztensek által támogatott lesz.

A ChatGPT-s újítás mellett a Kifli.hu tovább fejleszti saját mesterségesintelligencia-alapú bevásárlási asszisztensét, a Maiát is, amely a vállalat AI-stratégiájának alapját jelenti. A Maia Európa egyik legfejlettebb AI-alapú bevásárlási megoldása, ami hazánkban magyar nyelvű beszélgetésen keresztül támogatja a teljes vásárlási folyamatot a termékkereséstől és receptajánlástól a kosár összeállításán, a szállítási idősáv kiválasztásán és a rendelések kezelésén át egészen az ügyfélszolgálati segítségig és a biztonságos fizetésig.