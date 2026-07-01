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Instant ramen tálak választéka egy szöuli élelmiszerboltban, Dél-Koreában.
Vásárlás

Nagy dobásra készül a magyar boltlánc: ázsiai finomságok lepik el a polcokat, helyben is elkészíthetjük a rament

Pénzcentrum
2026. július 1. 21:02

Az ázsiai élelmiszerek népszerűsége az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, amit a közösségi média és a K-kultúra térnyerése is tovább erősített. Erre a trendre reagálva új bolti koncepcióval kísérletezik a Breier Csoport: több Príma és CBA üzletében ázsiai pop-up részlegeket alakított ki, ahol nemcsak különleges termékeket lehet megvásárolni, hanem helyben elkészített rameneket is lehet fogyasztani.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Breier Csoport újabb kiskereskedelmi fejlesztéssel jelentkezik: az élelmiszer-outlet koncepció után ezúttal egy ázsiai pop-up megoldással kísérletezik több Príma üzletében. A fejlesztés célja, hogy a hagyományos élelmiszer-kiskereskedelmi működést olyan élményalapú elemekkel egészítse ki, amelyek közelebb hozzák a nemzetközi trendeket a hazai vásárlókhoz.

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Az új bolti részek kialakításakor a Breier Csoport nem pusztán új termékek bevezetésére törekedett. A kiválasztott üzletekben olyan ázsiai termékek kaptak helyet, amelyek az elmúlt időszakban nemzetközi szinten is erős láthatóságot szereztek a közösségi médiában, különösen a TikTokon, az Instagramon és a K-kultúrához kapcsolódó online felületeken.

A kínálatban többek között különböző ízesítésű ice cupok, onigirik, népszerű instant ramenek, felhősütik, Pocky termékek, valamint ismert chipsmárkák limitált, külföldi ízei is megtalálhatók. A választék kialakításánál fontos szempont volt, hogy a vásárlók olyan termékekkel találkozzanak, amelyeket sokan már online tartalmakból ismernek, de a mindennapi bevásárlás során eddig kevésbé volt lehetőségük könnyen elérni és kipróbálni.

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A pop-up koncepció egyik legfontosabb eleme a ramenekhez kapcsolódó helyben elkészítési lehetőség. A kiválasztott üzletekben ramen-főzőgépek és az elkészítést segítő kiegészítők, toppingok is rendelkezésre állnak, így a vásárlók nemcsak megvásárolhatják, hanem azonnal el is készíthetik és elfogyaszthatják a termékeket. Ez a megoldás a vásárlást közvetlen termékélménnyé alakítja, és különösen jól illeszkedik ahhoz a kategóriához, ahol a kipróbálás, az elkészítés és a megosztható élmény szorosan összekapcsolódik.

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A kezdeményezés a cégcsoport szerint hozzájárulhat a vásárlóközösség fiatalításához, emellett a meglévő vásárlók számára is könnyebbé teszi, hogy új ízeket, kategóriákat és fogyasztási helyzeteket próbáljanak ki egy ismerős, megbízható bolti környezetben. „A bolt ma már nem kizárólag beszerzési hely: egyre inkább inspirációs tér is, ahol a fiatalabb fogyasztók élményeket, újdonságokat és megosztható pillanatokat keresnek. A célunk az volt, hogy az ázsiai ízek ne csak megjelenjenek, hanem valódi, megtapasztalható élménnyé váljanak. Erre született meg a pop-up koncepciónk.” – mondta Breier Péter, a csoport tulajdonosa.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
27 perce
Az ázsiai "finomságokkal" legalább annyira szeretnék közelebbi kapcsolatba kerülni mint az ázsiai börtönökkel, meg úgy általában egész Ázsiával.
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