Bejelentette Magyar Péter, jön a találkozó Zelenszkij ukrán elnökkel: erről fognak tárgyalni a közeljövőben

Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megállapodott egy közeljövőben tartandó kétoldalú találkozóról, amelynek elsődleges célja a megromlott magyar–ukrán kapcsolatok rendezése lesz. A felek szakértői szinten már áttörést értek el Ukrajna uniós integrációja, valamint a kárpátaljai magyarság jogainak kérdésében - értesült a HVG.

A magyar kormányfő szerda reggel, az ankarai NATO-csúcstalálkozóra érkezve tájékoztatta a sajtó képviselőit a kedden lezajlott rövid egyeztetésről.

Magyar Péter egyértelművé tette a kabinet álláspontját, amely szerint a háborúban Oroszország a támadó fél, Ukrajna pedig az áldozat, amelynek teljes joga van megvédeni a területi épségét. Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a humanitárius segítségnyújtást, fegyvereket és katonákat azonban nem küld a szomszédos országba.

A tervezett hivatalos tárgyalás középpontjában az Orbán-kormány hivatali ideje alatt megromlott diplomáciai viszony rendezése áll majd.

A közeledésnek komoly alapot ad a már elért szakértői szintű megállapodás, amelynek értelmében Budapest nem akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását, Kijev pedig cserébe garantálja a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartását.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt