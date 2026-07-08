Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyaránt nyitott lehet az ukrajnai háború lezárására.
Bejelentette Magyar Péter, jön a találkozó Zelenszkij ukrán elnökkel: erről fognak tárgyalni a közeljövőben
Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megállapodott egy közeljövőben tartandó kétoldalú találkozóról, amelynek elsődleges célja a megromlott magyar–ukrán kapcsolatok rendezése lesz. A felek szakértői szinten már áttörést értek el Ukrajna uniós integrációja, valamint a kárpátaljai magyarság jogainak kérdésében - értesült a HVG.
A magyar kormányfő szerda reggel, az ankarai NATO-csúcstalálkozóra érkezve tájékoztatta a sajtó képviselőit a kedden lezajlott rövid egyeztetésről.
Magyar Péter egyértelművé tette a kabinet álláspontját, amely szerint a háborúban Oroszország a támadó fél, Ukrajna pedig az áldozat, amelynek teljes joga van megvédeni a területi épségét. Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a humanitárius segítségnyújtást, fegyvereket és katonákat azonban nem küld a szomszédos országba.
A tervezett hivatalos tárgyalás középpontjában az Orbán-kormány hivatali ideje alatt megromlott diplomáciai viszony rendezése áll majd.
A közeledésnek komoly alapot ad a már elért szakértői szintű megállapodás, amelynek értelmében Budapest nem akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását, Kijev pedig cserébe garantálja a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartását.
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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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