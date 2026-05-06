Május 9-én, szombaton immár hetedik alkalommal rendezik meg a Deákvári Garázsvásár Napot Vácon.
Igazi hazai slágertermék érkezik Lidlbe: óriási roham várható a tavaszi kedvencért
Holnaptól elérhetőek a Lidl Magyarország üzlethálózatában az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet magyar tájfajta, öko paradicsompalántái. A diszkontlánc célja, hogy ezzel az együttműködéssel is hozzájáruljon a hazai termelők támogatásához, a biodiverzitás megőrzéséhez és az ökológiai gazdálkodás népszerűsítéséhez.
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet immár nyolcadik éve működik együtt a Lidl Magyarország áruházlánccal annak érdekében, hogy a hazai tájfajta paradicsompalánták minél szélesebb körben elérhetők legyenek. A korábbi évek nagy sikere után idén is visszatérnek a jól ismert és közkedvelt tájfajták: a Herencsényi és a Máriapócsi. A palánták pontos elérhetőségéről részletek a Lidl 19. heti akciós újságjában találhatóak.
A tavaly a Nemzeti Fajtajegyzékbe felvett Herencsényi befőző típusú tájfajta paradicsom akár másfél-két méter magasra is megnő, erős szárai folyamatosan képzik a hónaljhajtásokat az érés kezdetéig. Mivel a termések átlagos súlya elérheti akár a fél kilogrammot is, érdemes a növényt támrendszerre vezetni és két szárra metszeni.
A fejlett palánták kiültetésétől számítva a virágzás június közepére-végére esik, majd az érés kezdete szabadföldön július végére, főérése augusztus közepére tehető. A gondozás során figyelni kell a megfelelő környezeti feltételekre, ellenkező esetben a növény elrúghatja virágait. A termés lapított gömb alakú, nagy méretű, vékony héjú, ami ideálissá teszi befőzéshez, ugyanakkor könnyebben repedhet. Száraz időben a repedések beforrnak, nedves időjárásban viszont érdemes fokozottan figyelni rájuk, mert a megrepedt bogyók gyorsan rothadásnak indulhatnak.
A Herencsényi paradicsomot óvatosan kell szedni és tárolni. Szedés után minél hamarabb el kell fogyasztani vagy fel kell dolgozni, leginkább paradicsomlevet és paradicsomszószt érdemes készíteni belőle. Megfelelő termesztési körülmények között toleráns a fitoftórára és a paradicsom alternáriás betegségére.
A másik nagy közönségkedvenc Máriapócsi koktél tájfajta egy folytonnövő koktélparadicsom, erős szára, gyors növekedése miatt érdemes karó vagy támrendszer mellé ültetni. Megfelelő gondozás mellett július elején hozza első terméseit, fő szezonja augusztus közepétől várható, és akár októberig folyamatosan szedhető. Bőtermő fajta, egy fürtön akár 15 bogyó is fejlődhet, terméshozama kiegyenlített. Koktélméretű bogyói miatt elsősorban friss fogyasztásra ajánlott. Gombabetegségekkel szembeni kiváló toleranciája és folyamatos termésérése a kezdő kertészeknek is garantált sikerélményt nyújt.
A paradicsom tájfajták nagy előnye, hogy belőlük magot fogva a következő évben már saját palántát nevelhetünk. „Sok, ma már a mindennapi étrendünk részét képező zöldség nem őshonos nálunk, mégis idővel kialakultak belőlük helyi, tájra jellemző különleges változatok” – emelte ki Szabó Adri, a Lidl dietetikusa. A tájfajták ráadásul sokszínűségükkel lehetővé teszik az alkalmazkodást a folyamatosan változó környezethez, időjáráshoz és piaci igényekhez.
