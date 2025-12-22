2025. december 22. hétfő Zénó
5 °C Budapest
Delicious chocolate Easter bunny, eggs and sweets on rustic background
Jövőre jöhet az édességkatasztrófa: sok magyar nem áll készen arra a drágulásra, ami most jön

Pénzcentrum
2025. december 22. 14:32

Az édességpiacon kettős trend figyelhető meg: a fogyasztók egyszerre keresik a hagyományos ízeket és a különleges, prémium termékeket, miközben az iparág komoly kihívásokkal néz szembe az alapanyagárak és a munkaerőköltségek emelkedése miatt - közölte a Magyar Édességgyártók Szövetsége.

A vásárlói szokások egyre költségtudatosabbak, de a minőségből továbbra sem engednek az édességfogyasztók. Két fő trend rajzolódik ki: egyrészt erős a nosztalgia a klasszikus ízek iránt, amit jól mutat a zselés szaloncukor töretlen népszerűsége, amely a nyolcvanas évek óta vezeti az eladásokat. A szaloncukor kategóriája évente stabilan 3.000-3.500 tonna közötti mennyiséget ér el, míg csokimikulásból évente körülbelül nyolcmillió darab talál gazdára.

Másrészt egyre keresettebbek a különleges, magas hozzáadott értékű termékek: a magas gyümölcstartalmú, alkoholos jellegű, valamint a prémium olajos magvakkal készült édességek. A fiatalabb generációk az újdonságokat és a fenntarthatósági jellemzőket keresik, miközben a kézműves, kis szériában készült termékek iránti érdeklődés is stabil.

Bár 2025-ben a kakaó ára korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintnek. A gyártók 6-12 hónapos beszerzési ciklusokkal dolgoznak, így a világpiaci ármérséklődés hatása csak 2026 elején-közepén jelentkezhet a beszállítói árakban, és csak akkor, ha a kakaó ára tartósan alacsony marad. Más alapanyagoknál – cukor, glükózszirup, tejpor, csomagolóanyag – enyhébb volt a nyomás, de az árak továbbra is magasabbak a korábbi évekhez képest.

A munkaerőköltségek emelkedése, a strukturális munkaerőhiány és a kötelező béremelések különösen érzékenyen érintik a munkaintenzív édességgyártást. Az iparág válaszként gyors ütemben fordul az automatizálás felé: sok helyen jelentek meg robotizált csomagoló-, dobozoló- és raklapozó rendszerek.

A következő év sem lesz kihívásoktól mentes. A cégeknek a hatékonyság és a versenyképesség fenntartása érdekében folytatniuk kell az automatizációt, robotizációt, termékfejlesztést, valamint a gyártási, logisztikai és üzleti folyamatok digitalizálását. A magyar édességgyártók számára kulcskérdés lesz a folyamatos alkalmazkodás a változó körülményekhez, miközben a tradicionális fogyasztói igényeket is szem előtt kell tartaniuk.

2025 legfontosabb eredménye, hogy a vállalatok fenntartották gyártási kapacitásaikat, fejlesztettek és automatizáltak, továbbra is magas minőségű termékekkel szolgálva ki a fogyasztókat.

Jövőre is a legjobb ár-érték arányú termékeket keresik majd a vásárlók, és a szezonális édességek iránti igény erős maradhat, bár az emelkedő árak miatt összességében valószínűleg kevesebb termék kerül majd a kosarakba.
Címlapkép: Getty Images
