Jövőre jöhet az édességkatasztrófa: sok magyar nem áll készen arra a drágulásra, ami most jön

Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot.
Az édességpiacon kettős trend figyelhető meg: a fogyasztók egyszerre keresik a hagyományos ízeket és a különleges, prémium termékeket, miközben az iparág komoly kihívásokkal néz szembe az alapanyagárak és a munkaerőköltségek emelkedése miatt - közölte a Magyar Édességgyártók Szövetsége.
A vásárlói szokások egyre költségtudatosabbak, de a minőségből továbbra sem engednek az édességfogyasztók. Két fő trend rajzolódik ki: egyrészt erős a nosztalgia a klasszikus ízek iránt, amit jól mutat a zselés szaloncukor töretlen népszerűsége, amely a nyolcvanas évek óta vezeti az eladásokat. A szaloncukor kategóriája évente stabilan 3.000-3.500 tonna közötti mennyiséget ér el, míg csokimikulásból évente körülbelül nyolcmillió darab talál gazdára.
Másrészt egyre keresettebbek a különleges, magas hozzáadott értékű termékek: a magas gyümölcstartalmú, alkoholos jellegű, valamint a prémium olajos magvakkal készült édességek. A fiatalabb generációk az újdonságokat és a fenntarthatósági jellemzőket keresik, miközben a kézműves, kis szériában készült termékek iránti érdeklődés is stabil.
Bár 2025-ben a kakaó ára korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintnek. A gyártók 6-12 hónapos beszerzési ciklusokkal dolgoznak, így a világpiaci ármérséklődés hatása csak 2026 elején-közepén jelentkezhet a beszállítói árakban, és csak akkor, ha a kakaó ára tartósan alacsony marad. Más alapanyagoknál – cukor, glükózszirup, tejpor, csomagolóanyag – enyhébb volt a nyomás, de az árak továbbra is magasabbak a korábbi évekhez képest.
A munkaerőköltségek emelkedése, a strukturális munkaerőhiány és a kötelező béremelések különösen érzékenyen érintik a munkaintenzív édességgyártást. Az iparág válaszként gyors ütemben fordul az automatizálás felé: sok helyen jelentek meg robotizált csomagoló-, dobozoló- és raklapozó rendszerek.
A következő év sem lesz kihívásoktól mentes. A cégeknek a hatékonyság és a versenyképesség fenntartása érdekében folytatniuk kell az automatizációt, robotizációt, termékfejlesztést, valamint a gyártási, logisztikai és üzleti folyamatok digitalizálását. A magyar édességgyártók számára kulcskérdés lesz a folyamatos alkalmazkodás a változó körülményekhez, miközben a tradicionális fogyasztói igényeket is szem előtt kell tartaniuk.
2025 legfontosabb eredménye, hogy a vállalatok fenntartották gyártási kapacitásaikat, fejlesztettek és automatizáltak, továbbra is magas minőségű termékekkel szolgálva ki a fogyasztókat.
Jövőre is a legjobb ár-érték arányú termékeket keresik majd a vásárlók, és a szezonális édességek iránti igény erős maradhat, bár az emelkedő árak miatt összességében valószínűleg kevesebb termék kerül majd a kosarakba.
A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el, a sörfogyasztás bezuhant.
Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat...
A tavalyi év vége kiemelten forgalmas volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok.
Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer ügyvezetője szerint az árrésstop miatt elmaradtak az indokolt áremelések, miközben a költségek érdemben nőttek.
A fogyasztóvédelmi hatóság legfrissebb adatai szerint decemberben ismét csökkent számos termék kiszerelése a magyarországi üzletekben.
A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás.
A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek.
Az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon 2025-ben. A fő ok: mikrobiológiai szennyeződés.
Bolti és éttermi halászleveket kóstolt vakteszten a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát.
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.
A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.
A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen...
Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba.
Karácsonyfaárusok szerint évek óta visszatérő gond, hogy az ünnepek közeledtével egyre több fenyőfa tűnik el a standokról:
Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után.
Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.
A márka Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Indiában is debütál franchise-partnerségeken keresztül
