Te is vásároltál ilyen gyümölcsöt a SPAR-ban? Meg ne edd, most közölték, növényvédőszerrel szennyezett!

Gyorsfagyasztott szamócát hívott vissza a SPAR, veszélyes anyagokat találtak benne - közölte hétfőn a Fogyasztóvédelem.

A SPAR Magyarország Kft. visszahívja az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca 1 kg-os termék két tételét növényvédőszer-maradék tartalom miatt, miután az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszerén keresztül értesítést kaptak a problémáról - közölte a Fogyasztóvédelem.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve a SPAR azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a vállalat intézkedéseit és a visszagyűjtött termékek további sorsát.

Az érintett termékek a 09.05.2027. és 02.09.2027. minőségmegőrzési idővel rendelkező, Agrosprint Zrt. által beszállított, 1 kg-os kiszerelésű S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócák. A visszahívás más gyártási tételeket nem érint.

A növényvédő szerek a mezőgazdaságban használt olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyek célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelés alapján határértékeket állapít meg az élelmiszerekben megengedett növényvédőszer-maradványokra, amelyeket a tagállamok hatóságai folyamatosan ellenőriznek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A SPAR kéri, hogy aki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, ne fogyassza el.