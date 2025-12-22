Az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú volt a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál.
Te is vásároltál ilyen gyümölcsöt a SPAR-ban? Meg ne edd, most közölték, növényvédőszerrel szennyezett!
Gyorsfagyasztott szamócát hívott vissza a SPAR, veszélyes anyagokat találtak benne - közölte hétfőn a Fogyasztóvédelem.
A SPAR Magyarország Kft. visszahívja az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca 1 kg-os termék két tételét növényvédőszer-maradék tartalom miatt, miután az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszerén keresztül értesítést kaptak a problémáról - közölte a Fogyasztóvédelem.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve a SPAR azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a vállalat intézkedéseit és a visszagyűjtött termékek további sorsát.
Az érintett termékek a 09.05.2027. és 02.09.2027. minőségmegőrzési idővel rendelkező, Agrosprint Zrt. által beszállított, 1 kg-os kiszerelésű S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócák. A visszahívás más gyártási tételeket nem érint.
A növényvédő szerek a mezőgazdaságban használt olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyek célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelés alapján határértékeket állapít meg az élelmiszerekben megengedett növényvédőszer-maradványokra, amelyeket a tagállamok hatóságai folyamatosan ellenőriznek.
A SPAR kéri, hogy aki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, ne fogyassza el.
