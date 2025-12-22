2025. december 22. hétfő Zénó
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kép forrása: ORLEN
Vásárlás

Ezek a Spar boltok karácsonykor is nyitva lesznek: itt a teljes országos lista a nyitva tartó üzletekről

Pénzcentrum
2025. december 22. 11:15

Az ORLEN benzinkutakon található DESPAR egységek az ünnepi időszakban is elérhetők azok számára, akik az utolsó pillanatban szembesülnek azzal, hogy hiányzik egy-egy fontos alapanyag a karácsonyi készülődéshez.

Az ORLEN Hungary DESPAR üzletei idén is megkönnyítik az ünnepeket: a vásárlók egy helyen szerezhetik be a karácsonyi vacsora alapanyagait és az apróbb ajándékokat - közölte a cég.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A töltőállomások december 24-én és 25-én is nyitva tartanak, így az utolsó pillanatos vásárlások kényelmesen elintézhetők a teljes hálózatban. December 24-én a nem 0-24 órás nyitvatartású ORLEN töltőállomások 16:00 óráig várják a vásárlókat. Az ünnepi időszak további napjain pedig az egységek a megszokott nyitvatartási rend szerint működnek, változatlan kényelemmel és gyorsasággal.

A DESPAR élelmiszerüzletek polcain friss zöldségek és gyümölcsök, hűtött és fagyasztott termékek, valamint tejtermékek mellett alkoholos és alkoholmentes italok, továbbá higiéniai és vegyiáruk egyformán megtalálhatók.

Mi minden lesz nyitva karácsonykor: ezek a boltok, patikák nem zárnak be szenteste és december 25-én, 26-án sem
EZ IS ÉRDEKELHET
Mi minden lesz nyitva karácsonykor: ezek a boltok, patikák nem zárnak be szenteste és december 25-én, 26-án sem
Az ünnepi időszakban sok hely zárva tart, de nem minden! Összegyűjtöttük, hogy mire számíthatsz karácsonykor!

Az Orlen weboldala szerint a következő üzletek lesznek értintettek a nyitvatartásban:

Orlen benzinkutak. Forrás: Orlen weboldala.Orlen benzinkutak. Forrás: Orlen weboldala.

A választék részét képezik a SPAR saját márkás termékei, amelyek a DESPAR üzletekben a SPAR áruházakban megszokott árakon érhetők el. A töltőállomások kínálatában az ORLEN saját márkás Stop.Cafe és VERVA termékei, valamint a legnépszerűbb márkák árucikkei is szerepelnek, így az utazók az alapvető bevásárlás mellett gyors és minőségi megoldásokat találnak útközben, legyen szó tankolásról vagy felfrissülésről

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ORLEN DESPAR üzleteinek egyik legnagyobb előnye a rugalmas nyitvatartás: mivel az élelmiszerüzletek a töltőállomások nyitvatartásához igazodnak, a vásárlók akár ünnepnapokon vagy a késő esti órákban is kényelmesen elintézhetik a bevásárlást. Így az ORLEN-hálózat minden helyzetben megbízható megoldást kínál.

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #benzinkút #élelmiszer #töltőállomás #nyitvatartás #üzlet #december 24 #orlen

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:04
11:53
11:45
11:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 22.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
2025. december 21.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
2025. december 21.
Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 22. hétfő
Zénó
52. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2
1 hete
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
3
2 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
2 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
5
1 hete
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 11:33
Erre nagyon kevés magyar számított: bejelentette a NAV, igen komoly adóváltozások jönnek 2026-tól
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 10:32
Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti
Agrárszektor  |  2025. december 22. 11:34
Itt az újabb pofon: Kína védővámokat vezet be az EU-s tejtermékekre