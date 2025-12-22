A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát.
Ezek a Spar boltok karácsonykor is nyitva lesznek: itt a teljes országos lista a nyitva tartó üzletekről
Az ORLEN benzinkutakon található DESPAR egységek az ünnepi időszakban is elérhetők azok számára, akik az utolsó pillanatban szembesülnek azzal, hogy hiányzik egy-egy fontos alapanyag a karácsonyi készülődéshez.
Az ORLEN Hungary DESPAR üzletei idén is megkönnyítik az ünnepeket: a vásárlók egy helyen szerezhetik be a karácsonyi vacsora alapanyagait és az apróbb ajándékokat - közölte a cég.
A töltőállomások december 24-én és 25-én is nyitva tartanak, így az utolsó pillanatos vásárlások kényelmesen elintézhetők a teljes hálózatban. December 24-én a nem 0-24 órás nyitvatartású ORLEN töltőállomások 16:00 óráig várják a vásárlókat. Az ünnepi időszak további napjain pedig az egységek a megszokott nyitvatartási rend szerint működnek, változatlan kényelemmel és gyorsasággal.
A DESPAR élelmiszerüzletek polcain friss zöldségek és gyümölcsök, hűtött és fagyasztott termékek, valamint tejtermékek mellett alkoholos és alkoholmentes italok, továbbá higiéniai és vegyiáruk egyformán megtalálhatók.
Az Orlen weboldala szerint a következő üzletek lesznek értintettek a nyitvatartásban:
A választék részét képezik a SPAR saját márkás termékei, amelyek a DESPAR üzletekben a SPAR áruházakban megszokott árakon érhetők el. A töltőállomások kínálatában az ORLEN saját márkás Stop.Cafe és VERVA termékei, valamint a legnépszerűbb márkák árucikkei is szerepelnek, így az utazók az alapvető bevásárlás mellett gyors és minőségi megoldásokat találnak útközben, legyen szó tankolásról vagy felfrissülésről
Az ORLEN DESPAR üzleteinek egyik legnagyobb előnye a rugalmas nyitvatartás: mivel az élelmiszerüzletek a töltőállomások nyitvatartásához igazodnak, a vásárlók akár ünnepnapokon vagy a késő esti órákban is kényelmesen elintézhetik a bevásárlást. Így az ORLEN-hálózat minden helyzetben megbízható megoldást kínál.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen...
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.