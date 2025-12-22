Ezek a Spar boltok karácsonykor is nyitva lesznek: itt a teljes országos lista a nyitva tartó üzletekről

Az ORLEN benzinkutakon található DESPAR egységek az ünnepi időszakban is elérhetők azok számára, akik az utolsó pillanatban szembesülnek azzal, hogy hiányzik egy-egy fontos alapanyag a karácsonyi készülődéshez.

Az ORLEN Hungary DESPAR üzletei idén is megkönnyítik az ünnepeket: a vásárlók egy helyen szerezhetik be a karácsonyi vacsora alapanyagait és az apróbb ajándékokat - közölte a cég.

A töltőállomások december 24-én és 25-én is nyitva tartanak, így az utolsó pillanatos vásárlások kényelmesen elintézhetők a teljes hálózatban. December 24-én a nem 0-24 órás nyitvatartású ORLEN töltőállomások 16:00 óráig várják a vásárlókat. Az ünnepi időszak további napjain pedig az egységek a megszokott nyitvatartási rend szerint működnek, változatlan kényelemmel és gyorsasággal.

A DESPAR élelmiszerüzletek polcain friss zöldségek és gyümölcsök, hűtött és fagyasztott termékek, valamint tejtermékek mellett alkoholos és alkoholmentes italok, továbbá higiéniai és vegyiáruk egyformán megtalálhatók.

Az Orlen weboldala szerint a következő üzletek lesznek értintettek a nyitvatartásban:

Orlen benzinkutak. Forrás: Orlen weboldala.

A választék részét képezik a SPAR saját márkás termékei, amelyek a DESPAR üzletekben a SPAR áruházakban megszokott árakon érhetők el. A töltőállomások kínálatában az ORLEN saját márkás Stop.Cafe és VERVA termékei, valamint a legnépszerűbb márkák árucikkei is szerepelnek, így az utazók az alapvető bevásárlás mellett gyors és minőségi megoldásokat találnak útközben, legyen szó tankolásról vagy felfrissülésről

Az ORLEN DESPAR üzleteinek egyik legnagyobb előnye a rugalmas nyitvatartás: mivel az élelmiszerüzletek a töltőállomások nyitvatartásához igazodnak, a vásárlók akár ünnepnapokon vagy a késő esti órákban is kényelmesen elintézhetik a bevásárlást. Így az ORLEN-hálózat minden helyzetben megbízható megoldást kínál.