2025. december 22. hétfő Zénó
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli színes kép, amely egy csoport ünneplő embert ábrázol, akik koccintással ünnepelnek. Az emberek együtt koccintanak söröspoharaikkal (korsó sörrel) az ünneplés, az összetartozás és a boldogság gesztusaként. Az emberek a háttérben
Vásárlás

Egy korszak érhet véget Magyarországon: tényleg már csak így isznak sört a magyar emberek?

Pénzcentrum
2025. december 22. 17:01

Egy frissen megjelent nemzetközi kutatás eredményei szerint az alkoholfogyasztásban a tudatos választás és a mértékletesség egyre erősödő kulturális trenddé vált. A nemet mondás immár mára elfogadottá vált, nem vet fel kínos kérdéseket, és nem kell megmagyarázni. A változás az italpiacon is látványos átalakulást indított el.

2025-ben az emberek többsége már nem érzi szükségét annak, hogy megmagyarázza, miért nem iszik alkoholt – derül ki egy frissen publikált, a Heineken megbízásából készült kutatásból. Az eredmények egy olyan új italfogyasztási kultúra megjelenéséről árulkodnak, amely világszerte jelen van, és mindenütt azonos irányban formálja át a fogyasztói attitűdöket. Ebben az új közegben valós, társadalmilag elfogadott választási lehetőségnek számít a „nem” is: a válaszadók 72%-a szerint egyszerűen elég azt mondani: „köszönöm, nem kérek”, mindenféle szabadkozás nélkül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Brazíliában és Japánban végzett kutatás azt mutatja, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos társadalmi nyomás már a múlté:

  • 67% szerint ma már nem illik megkérdezni, miért nem iszik valaki,
  • 81% szerint nem probléma, ha valaki magyarázat nélkül elutasítja az alkoholt,
  • 86% lelkiismeretfurdalás nélkül választ alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italokat ünnepi összejöveteleken.

„Mélyreható változást látunk: átalakul az italfogyasztás kultúrája, ami az alkoholmentes italok kategóriáját is újrapozicionálja az emberek gondolkodásában” – mondta Joanna Price, a HEINEKEN globális vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója. „Az új adatok megerősítik azt a tapasztalatunkat, hogy a mértékletesség már nem szélsőséges viselkedés, hanem egyre inkább ez számít mainstreamnek. A HEINEKEN büszke arra, hogy innovációival, például a Heineken 0.0, azaz a klasszikus ízvilágú, de alkoholmentes sör bevezetésével globális jelenlétének, valamint értékalapú megközelítésének köszönhetően kézzelfoghatóan hozzájárult ehhez a változáshoz.”

Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
EZ IS ÉRDEKELHET
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el, a sörfogyasztás bezuhant.

Az óvatos elmozdulástól az új kulturális trendig

Az átalakulás sebessége meghökkentő. Alig 11 hónappal ezelőtt már a Heineken Charles Spence oxfordi professzorral közösen készített tanulmánya is rámutatott, hogy a Z generáció csendes, magabiztos forradalmat kezdett, miközben az alkoholmentességet még mindig (egyfajta) megbélyegzés övezi.

Mára azonban a nemet mondók kirekesztése gyakorlatilag megszűnt, a tudatos döntés magabiztossága pedig már minden generációra kiterjed: a „miért nem iszol?” kérdést immár kellemetlenebbé vált feltenni, mint megválaszolni. A megkérdezettek kétharmada (66%) szerint könnyű visszautasítani egy alkoholos italt ünnepi eseményeken, például céges partik alkalmával is.

„Az alkohol sokáig a társas rituálékhoz kötődött, de ez a kapcsolat kezd felbomlani” – állítja Spence professzor. „Az adatok azt mutatják, hogy az egyén döntése fontosabbá vált, mint a közösség elvárása, az alkoholfogyasztási, vagy nem fogyasztási szokásainkat pedig a megbélyegzéstől való félelem helyett a humor, a magabiztosság, valamint a kortársak támogatása alakítja.”

Ruby Warrington író, a Sober Curious („józan kíváncsiság”) mozgalom úttörője és a tanulmány társszerzője mindehhez hozzátette: „A „miért nem iszol?” kérdés nem csupán háttérbe szorult, hanem teljesen eltűnt. Az emberek mindenhol magabiztosan, nyomás vagy feszengés nélkül dönthetnek arról, hogy fogyasztanak-e alkoholt, és ha igen, mikor.”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Erősödőben a kategória

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos kulturális átalakulást egyetlen év alatt figyelemreméltó piaci átrendeződés is kísérte. Ahogy a mértékletesség egyre inkább mainstreammé válik, az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes szegmens minden eddiginél gyorsabban bővül.

Az alkoholmentes szegmens, ami az alkoholmentes lagereket és radlereket is tartalmazza, az elmúlt 10 évben jelentős növekedést mutatott Magyarországon is. Míg 2015-ben 4%-ot tett ki volumenben, 2025-ben már közel 10%-ot tesz ki ez a szegmens. A növekedést itthon főként az alkoholmentes radler egyre erősödő népszerűsége és a fiatalok fogyasztási szokásai hajtják.

2020 és 2024 között a Heineken 0.0 összeértékesítése organikusan 53%-kal nőtt (millió hektoliterben mérve), ami azt tükrözi, hogy globális szinten is egyre tudatosabbá válik az alkoholfogyasztás. A teljes globális alkoholmentes sörpiac értéke ma 13,7 milliárd dollár (ami világviszonylatban a sörforgalom 1,7%-át teszi ki), a várható átlagos éves növekedés pedig Európában 6%, az USA-ban 14%, Brazíliában pedig 45%.

A világ 117 piacán elérhető Heineken 0.0 továbbra is vezető szerepet tölt be ebben a kategóriában: 24 egymást követő negyedévben ért el növekedést az Egyesült Államokban; Európában több mint 10 000 vendéglátóhelyen csapolva is kapható; és egyre nagyobb részét teszi ki a vállalat teljes portfóliójának.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #alkohol #ital #sör #kutatás #fogyasztás #trend #társadalom #alkoholfogyasztás #heineken #alkoholmentes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:52
16:37
16:27
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 22.
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
2025. december 22.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
2025. december 22.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 22. hétfő
Zénó
52. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2
1 hete
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
3
2 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
2 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
5
1 hete
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 15:59
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 15:26
Budapest szívébe tart a kamionosok sora: videón mutatjuk, ahogy dudálva araszolnak a belváros felé
Agrárszektor  |  2025. december 22. 16:26
Lezárult a nagy verseny: meglett az Év Rovara Magyarországon