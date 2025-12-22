A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve a SPAR azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.
Egy korszak érhet véget Magyarországon: tényleg már csak így isznak sört a magyar emberek?
Egy frissen megjelent nemzetközi kutatás eredményei szerint az alkoholfogyasztásban a tudatos választás és a mértékletesség egyre erősödő kulturális trenddé vált. A nemet mondás immár mára elfogadottá vált, nem vet fel kínos kérdéseket, és nem kell megmagyarázni. A változás az italpiacon is látványos átalakulást indított el.
2025-ben az emberek többsége már nem érzi szükségét annak, hogy megmagyarázza, miért nem iszik alkoholt – derül ki egy frissen publikált, a Heineken megbízásából készült kutatásból. Az eredmények egy olyan új italfogyasztási kultúra megjelenéséről árulkodnak, amely világszerte jelen van, és mindenütt azonos irányban formálja át a fogyasztói attitűdöket. Ebben az új közegben valós, társadalmilag elfogadott választási lehetőségnek számít a „nem” is: a válaszadók 72%-a szerint egyszerűen elég azt mondani: „köszönöm, nem kérek”, mindenféle szabadkozás nélkül.
Az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Brazíliában és Japánban végzett kutatás azt mutatja, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos társadalmi nyomás már a múlté:
- 67% szerint ma már nem illik megkérdezni, miért nem iszik valaki,
- 81% szerint nem probléma, ha valaki magyarázat nélkül elutasítja az alkoholt,
- 86% lelkiismeretfurdalás nélkül választ alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italokat ünnepi összejöveteleken.
„Mélyreható változást látunk: átalakul az italfogyasztás kultúrája, ami az alkoholmentes italok kategóriáját is újrapozicionálja az emberek gondolkodásában” – mondta Joanna Price, a HEINEKEN globális vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója. „Az új adatok megerősítik azt a tapasztalatunkat, hogy a mértékletesség már nem szélsőséges viselkedés, hanem egyre inkább ez számít mainstreamnek. A HEINEKEN büszke arra, hogy innovációival, például a Heineken 0.0, azaz a klasszikus ízvilágú, de alkoholmentes sör bevezetésével globális jelenlétének, valamint értékalapú megközelítésének köszönhetően kézzelfoghatóan hozzájárult ehhez a változáshoz.”
Az óvatos elmozdulástól az új kulturális trendig
Az átalakulás sebessége meghökkentő. Alig 11 hónappal ezelőtt már a Heineken Charles Spence oxfordi professzorral közösen készített tanulmánya is rámutatott, hogy a Z generáció csendes, magabiztos forradalmat kezdett, miközben az alkoholmentességet még mindig (egyfajta) megbélyegzés övezi.
Mára azonban a nemet mondók kirekesztése gyakorlatilag megszűnt, a tudatos döntés magabiztossága pedig már minden generációra kiterjed: a „miért nem iszol?” kérdést immár kellemetlenebbé vált feltenni, mint megválaszolni. A megkérdezettek kétharmada (66%) szerint könnyű visszautasítani egy alkoholos italt ünnepi eseményeken, például céges partik alkalmával is.
„Az alkohol sokáig a társas rituálékhoz kötődött, de ez a kapcsolat kezd felbomlani” – állítja Spence professzor. „Az adatok azt mutatják, hogy az egyén döntése fontosabbá vált, mint a közösség elvárása, az alkoholfogyasztási, vagy nem fogyasztási szokásainkat pedig a megbélyegzéstől való félelem helyett a humor, a magabiztosság, valamint a kortársak támogatása alakítja.”
Ruby Warrington író, a Sober Curious („józan kíváncsiság”) mozgalom úttörője és a tanulmány társszerzője mindehhez hozzátette: „A „miért nem iszol?” kérdés nem csupán háttérbe szorult, hanem teljesen eltűnt. Az emberek mindenhol magabiztosan, nyomás vagy feszengés nélkül dönthetnek arról, hogy fogyasztanak-e alkoholt, és ha igen, mikor.”
Erősödőben a kategória
Az alkoholfogyasztással kapcsolatos kulturális átalakulást egyetlen év alatt figyelemreméltó piaci átrendeződés is kísérte. Ahogy a mértékletesség egyre inkább mainstreammé válik, az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes szegmens minden eddiginél gyorsabban bővül.
Az alkoholmentes szegmens, ami az alkoholmentes lagereket és radlereket is tartalmazza, az elmúlt 10 évben jelentős növekedést mutatott Magyarországon is. Míg 2015-ben 4%-ot tett ki volumenben, 2025-ben már közel 10%-ot tesz ki ez a szegmens. A növekedést itthon főként az alkoholmentes radler egyre erősödő népszerűsége és a fiatalok fogyasztási szokásai hajtják.
2020 és 2024 között a Heineken 0.0 összeértékesítése organikusan 53%-kal nőtt (millió hektoliterben mérve), ami azt tükrözi, hogy globális szinten is egyre tudatosabbá válik az alkoholfogyasztás. A teljes globális alkoholmentes sörpiac értéke ma 13,7 milliárd dollár (ami világviszonylatban a sörforgalom 1,7%-át teszi ki), a várható átlagos éves növekedés pedig Európában 6%, az USA-ban 14%, Brazíliában pedig 45%.
A világ 117 piacán elérhető Heineken 0.0 továbbra is vezető szerepet tölt be ebben a kategóriában: 24 egymást követő negyedévben ért el növekedést az Egyesült Államokban; Európában több mint 10 000 vendéglátóhelyen csapolva is kapható; és egyre nagyobb részét teszi ki a vállalat teljes portfóliójának.
Ezek a Spar boltok karácsonykor is nyitva lesznek: itt a teljes országos lista a nyitva tartó üzletekről
A választék részét képezik a SPAR saját márkás termékei.
A betétdíjas palackvisszaváltási rendszer bevezetése óta a palackgyűjtés sokak számára vált létfontosságú jövedelemforrássá.
Hivatalos, tényleg megszünteti a levélkézbesítést a posta: december végétől már nem érkeznek küldemények
A levélforgalom drasztikus visszaesése világszerte kényszeríti átalakulásra a postaszolgáltatókat. Egyes országok már radikális lépéseket tettek, máshol óvatosabb a tempó.
A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el, a sörfogyasztás bezuhant.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat...
A tavalyi év vége kiemelten forgalmas volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok.
Nagyon fájni fog, ha egyszer ki kell józanodni az árrésstopból: érik a katasztrófa a hazai boltokban
Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer ügyvezetője szerint az árrésstop miatt elmaradtak az indokolt áremelések, miközben a költségek érdemben nőttek.
Ilyen nincs, már ezek a termékek is kisebbek lettek a magyar boltokban: sokak kedvencét érte el a zsugorfláció
A fogyasztóvédelmi hatóság legfrissebb adatai szerint decemberben ismét csökkent számos termék kiszerelése a magyarországi üzletekben.
A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás.
Hivatalos! Rendkívüli zárvatartás jön a magyar boltokban: itt a lista, mindegyik üzlet és pláza érintett
A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon 2025-ben. A fő ok: mikrobiológiai szennyeződés.
Bolti és éttermi halászleveket kóstolt vakteszten a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.
A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.
Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni
A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen...
Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba.
Karácsonyfaárusok szerint évek óta visszatérő gond, hogy az ünnepek közeledtével egyre több fenyőfa tűnik el a standokról:
