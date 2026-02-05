Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Harmadszor, de utoljára olimpián: bemutatjuk Kónya Ádám sífutót, a veterán magyar sportolót
Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom. A veterán magyar sífutó most, a milánói játékokon 10+10 km tömegrajtos versenyben, klasszikus stílusú egyéni sprintben, szabadstílusú 10 km-en, szabadstílusú csapatsprintben és tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km-en indul majd.
A Pénzcentrum sorozatában bemutatunk minden sportolót, aki magyar szíbnekben elindul a XXV. téli olimpián, melyet Olaszországban, Milánó és Cortina városaiban rendeznek. A második részben újra egy sífutót, Kónya Ádámot mutatjuk be - korábban Büki Ádámról írtunk portrét.
Kónya Ádám Veszprémben született 1992. szeptember 19-én, sportpályafutását hatévesen, a Veszprémi Úszó Klubban kezdte. Később a Veszprémi Triatlon Egylet versenyzőjeként duatlonnal foglalkozott, korosztályos versenyeken ért el eredményeket: 2005-ben hatodik, 2009-ben pedig kilencedik lett az országos bajnokságon. Emellett a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club színeiben közép- és hosszútávfutóként, valamint mezei futóversenyeken is rajthoz állt.
Cserediákként ragadta el a síelés
Pályafutása 2008-ban vett komoly fordulatot, amikor a veszprémi Vetési Albert Gimnázium diákjaként cserediákprogramban vett részt. A schladmingi, hatéves képzést nyújtó speciális síakadémián folytatta tanulmányait, amely sportolói és kereskedelmi képzést egyaránt adott. Saját bevallása szerint "az utolsó pillanatban", tizenöt éves korában ismerkedett meg a sífutással. Az osztrák szakemberek irányítása és a kiváló körülmények hatására rövid idő alatt jelentős fejlődést ért el az új sportágban: tizenhét évesen már az ötödik helyet szerezte meg a hazai felnőttbajnokságon.
Harmadszor indul olimpián
Nemzetközi karrierje 2011-ben indult, amikor első világbajnokságán, Oslóban a 15 kilométeres táv selejtezőjében a 20. helyen zárt, így akkor még nem jutott a mezőny legjobbjai közé. A 2015-ös faluni világbajnokságon már sikerrel vette a selejtezőt, 2017-ben Lahtiban pedig közvetlenül a döntőbe került. Itt érte el eddigi legjobb világbajnoki eredményeit: mind a 15 kilométeres távon, mind sprintben az 59. helyen végzett. Pályafutása során összesen hét világbajnokságon képviselte Magyarországot.
A Veszprémi Sí Egylet versenyzője történelmet írt azzal, hogy Veszprém vármegye első téli olimpikonja lett. Az olimpiai kvótát a 2018-as phjongcshangi játékokra a Csorba-tónál megrendezett Szláv Kupán szerezte meg, ahol a 10 kilométeres szabadstílusú számban elért 12. helyezésével hetven pontot gyűjtött. Az olimpián sprintben a 64., 15 kilométeren pedig a 85. helyen végzett.
A 2022-es pekingi téli olimpián ismét rajthoz állt, sprintben, valamint 15 és 50 kilométeren is indult. Hatalmas megtiszteltetés is érte, amikor a játékok záróünnepségén ő vihette a magyar zászlót.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Karrierje egyik kiemelkedő állomása a Tour de Ski teljesítése volt, amelyet első magyarként vitt véghez. Ez a világkupa-sorozatba illeszkedő, rendkívüli megmérettetés minden szezonban december vége és január eleje között zajlik. A verseny nyolc-kilenc nap alatt hat-hét, különböző távú viadalból áll, szintidővel nehezítve. A záróeseményt hagyományosan Val di Fiemmében rendezik, ahol a versenyzőknek egy lesiklópályán kell felfutniuk az Alpe Cermis csúcsáig.
Kónya Ádám 2015 óta megszakítás nélkül, eddig összesen tizenkét alkalommal választották meg az év legjobb magyar férfi sífutójának. Kónya Ádám harmadszor is kivívta az olimpiai szereplés jogát, de mint korábban mondta, most utoljára: a tervei szerint az olimpia után lezárja élsportolói pályafutását.
Kónya Ádám számai a XXV. téli olimpián
Kónya Ádám - ahogy Büki Ádám is - több számban is rajthoz áll az olimpián, ezek a következők:
- 10+10 km tömegrajtos verseny
- klasszikus stílusú egyéni sprint
- szabadstílusú 10 km
- szabadstílusú csapatsprint
- tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!