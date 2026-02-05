Harmadszor, de utoljára olimpián: bemutatjuk Kónya Ádám sífutót, a veterán magyar sportolót

Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom. A veterán magyar sífutó most, a milánói játékokon 10+10 km tömegrajtos versenyben, klasszikus stílusú egyéni sprintben, szabadstílusú 10 km-en, szabadstílusú csapatsprintben és tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km-en indul majd.

A Pénzcentrum sorozatában bemutatunk minden sportolót, aki magyar szíbnekben elindul a XXV. téli olimpián, melyet Olaszországban, Milánó és Cortina városaiban rendeznek. A második részben újra egy sífutót, Kónya Ádámot mutatjuk be - korábban Büki Ádámról írtunk portrét.

Kónya Ádám Veszprémben született 1992. szeptember 19-én, sportpályafutását hatévesen, a Veszprémi Úszó Klubban kezdte. Később a Veszprémi Triatlon Egylet versenyzőjeként duatlonnal foglalkozott, korosztályos versenyeken ért el eredményeket: 2005-ben hatodik, 2009-ben pedig kilencedik lett az országos bajnokságon. Emellett a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club színeiben közép- és hosszútávfutóként, valamint mezei futóversenyeken is rajthoz állt.

Cserediákként ragadta el a síelés

Pályafutása 2008-ban vett komoly fordulatot, amikor a veszprémi Vetési Albert Gimnázium diákjaként cserediákprogramban vett részt. A schladmingi, hatéves képzést nyújtó speciális síakadémián folytatta tanulmányait, amely sportolói és kereskedelmi képzést egyaránt adott. Saját bevallása szerint "az utolsó pillanatban", tizenöt éves korában ismerkedett meg a sífutással. Az osztrák szakemberek irányítása és a kiváló körülmények hatására rövid idő alatt jelentős fejlődést ért el az új sportágban: tizenhét évesen már az ötödik helyet szerezte meg a hazai felnőttbajnokságon.

Harmadszor indul olimpián

Nemzetközi karrierje 2011-ben indult, amikor első világbajnokságán, Oslóban a 15 kilométeres táv selejtezőjében a 20. helyen zárt, így akkor még nem jutott a mezőny legjobbjai közé. A 2015-ös faluni világbajnokságon már sikerrel vette a selejtezőt, 2017-ben Lahtiban pedig közvetlenül a döntőbe került. Itt érte el eddigi legjobb világbajnoki eredményeit: mind a 15 kilométeres távon, mind sprintben az 59. helyen végzett. Pályafutása során összesen hét világbajnokságon képviselte Magyarországot.

A Veszprémi Sí Egylet versenyzője történelmet írt azzal, hogy Veszprém vármegye első téli olimpikonja lett. Az olimpiai kvótát a 2018-as phjongcshangi játékokra a Csorba-tónál megrendezett Szláv Kupán szerezte meg, ahol a 10 kilométeres szabadstílusú számban elért 12. helyezésével hetven pontot gyűjtött. Az olimpián sprintben a 64., 15 kilométeren pedig a 85. helyen végzett.

A 2022-es pekingi téli olimpián ismét rajthoz állt, sprintben, valamint 15 és 50 kilométeren is indult. Hatalmas megtiszteltetés is érte, amikor a játékok záróünnepségén ő vihette a magyar zászlót.

Karrierje egyik kiemelkedő állomása a Tour de Ski teljesítése volt, amelyet első magyarként vitt véghez. Ez a világkupa-sorozatba illeszkedő, rendkívüli megmérettetés minden szezonban december vége és január eleje között zajlik. A verseny nyolc-kilenc nap alatt hat-hét, különböző távú viadalból áll, szintidővel nehezítve. A záróeseményt hagyományosan Val di Fiemmében rendezik, ahol a versenyzőknek egy lesiklópályán kell felfutniuk az Alpe Cermis csúcsáig.

Kónya Ádám 2015 óta megszakítás nélkül, eddig összesen tizenkét alkalommal választották meg az év legjobb magyar férfi sífutójának. Kónya Ádám harmadszor is kivívta az olimpiai szereplés jogát, de mint korábban mondta, most utoljára: a tervei szerint az olimpia után lezárja élsportolói pályafutását.

Kónya Ádám számai a XXV. téli olimpián

Kónya Ádám - ahogy Büki Ádám is - több számban is rajthoz áll az olimpián, ezek a következők: