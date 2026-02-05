Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon

Ritka helyzet alakult ki a hazai lottópiacon, egyszerre halmozódik kiemelkedő összeg az Ötöslottón és a Hatoslottón is. Az előbbin közel 4,3 milliárd, az utóbbin több mint 2,2 milliárd forint a főnyeremény.

Az Ötöslottó jackpotja 124 napja halmozódik. A hétvégi sorsoláson 4,29 milliárd forint várja a telitalálatos szelvény tulajdonosát, ez minden idők hatodik legnagyobb főnyereménye a játék történetében. A mostani halmozódási időszakban az 55-ös szám tűnt fel a legtöbbször, már ötször húzták ki, legutóbb a múlt héten. A 24-es, a 25-ös, a 34-es és az 56-os számokat az elmúlt 17 hétben három-három alkalommal sorsolták ki.

A Hatoslottón is rendkívüli összeg gyűlt össze. A csütörtöki sorsoláson 2,195 milliárd forint a tét, ami a játék történetének harmadik legnagyobb főnyereménye. A Hatoslottón tavaly szeptember óta hetente két sorsolást tartanak, mégsem született telitalálat. Ebben a halmozódási ciklusban a 7-es számot húzták ki a leggyakrabban, eddig kilencszer. A 13-as, a 35-ös és a 42-es szám hatszor szerepelt a kihúzott számok között.

A játékokat szervező Szerencsejáték Zrt. adatai szerint az ilyen mértékű főnyeremények élénkítik a játékkedvet. Többen vásárolnak szelvényt, és egy szelvényen belül is nő a megjátszott mezők száma.

