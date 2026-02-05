Kihúzták a Skandináv lottó 2026/6. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Ritka helyzet alakult ki a hazai lottópiacon, egyszerre halmozódik kiemelkedő összeg az Ötöslottón és a Hatoslottón is. Az előbbin közel 4,3 milliárd, az utóbbin több mint 2,2 milliárd forint a főnyeremény.
Az Ötöslottó jackpotja 124 napja halmozódik. A hétvégi sorsoláson 4,29 milliárd forint várja a telitalálatos szelvény tulajdonosát, ez minden idők hatodik legnagyobb főnyereménye a játék történetében. A mostani halmozódási időszakban az 55-ös szám tűnt fel a legtöbbször, már ötször húzták ki, legutóbb a múlt héten. A 24-es, a 25-ös, a 34-es és az 56-os számokat az elmúlt 17 hétben három-három alkalommal sorsolták ki.
A Hatoslottón is rendkívüli összeg gyűlt össze. A csütörtöki sorsoláson 2,195 milliárd forint a tét, ami a játék történetének harmadik legnagyobb főnyereménye. A Hatoslottón tavaly szeptember óta hetente két sorsolást tartanak, mégsem született telitalálat. Ebben a halmozódási ciklusban a 7-es számot húzták ki a leggyakrabban, eddig kilencszer. A 13-as, a 35-ös és a 42-es szám hatszor szerepelt a kihúzott számok között.
A játékokat szervező Szerencsejáték Zrt. adatai szerint az ilyen mértékű főnyeremények élénkítik a játékkedvet. Többen vásárolnak szelvényt, és egy szelvényen belül is nő a megjátszott mezők száma.
A színésznő temetésére február 19-én kerül sor a Farkasréti temetőben.
A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.
A fesztiválra visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi, de érkezik Dijon és Sombr is.
Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint...
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!